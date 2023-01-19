https://ria.ru/20230119/germaniya-1845846608.html

Германскому бизнесу не удалось усидеть на двух стульях

Германскому бизнесу не удалось усидеть на двух стульях - РИА Новости, 19.01.2023

Германскому бизнесу не удалось усидеть на двух стульях

Финансово-ресурсные отношения России и Евросоюза продолжают расползаться по швам под неослабевающим прессингом со стороны коллективного Запада. Вчера достоянием РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T08:00

2023-01-19T08:00

2023-01-19T09:34

авторы

экономика

олаф шольц

урсула фон дер ляйен

россия

германия

европа

газпром

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Финансово-ресурсные отношения России и Евросоюза продолжают расползаться по швам под неослабевающим прессингом со стороны коллективного Запада. Вчера достоянием общественности стали сразу два события, связанные между собой и отражающие общий тренд. Во-первых, крупнейший немецкий нефтегазовый оператор Wintershall Dea официально объявил о своем уходе из России и сворачивании всех совместных проектов. Во-вторых, рекордные убытки по итогам прошедшего года задекларировала крупнейшая не только в Германии, но и в Европе химическая компания BASF.Рассмотрим новости по отдельности и более пристально.История с уходом Wintershall Dea из России очень похожа на срывание засохшего пластыря с еще не зажившей раны, да простится нам столь художественное сравнение. Причем нужно отметить, что срывали этот самый пластырь с мясом и не спрашивая мнения самих немецких энергетиков. После начала СВО и мгновенно последовавшего за этим потока истерик, угроз и санкций со стороны США и их разнокалиберных сателлитов Германия невидимо разделилась на два лагеря. Политический бомонд метал в сторону Москвы громы и молнии, крупный бизнес же, крепко скованный десятилетиями совместной работы и миллиардами долларов, молчаливо этот процесс саботировал.Пока мог.Конкретно представители Wintershall последовательно в марте и июне прошлого года и еще даже осенью заявляли, что не будут покидать Россию и планируют сохранить все действующие контракты. В качестве оправдания приводился, кстати, совершенно правдивый аргумент, что сотрудничество с "Газпромом" выгодно не только им, как частной компании, но и всей Германии. Многократно подчеркивалось, что уровень взаимного проникновения немецкой и российской стороны на рынки друг друга настолько велик, что разрушение этих цепочек приведет к последствиям, оценить масштаб которых не возьмется никто.Но это у энергетиков все сложно, а у берлинских политиков проще простого. Общий принцип их работы против нашей страны лучше всего описывает русское выражение "хватать и не пущать".Олаф Шольц и Урсула фон дер Ляйен, красуясь перед объективами телекамер, давали бесконечные интервью, с удовольствием озвучивая цифры пикирующего импорта российского газа и нефти. Все было очень гладко на бумаге, но рядом в обмороке лежали поставщики энергоресурсов, включая Wintershall, который не только покупал голубое и черное топливо в России, но и поставлял его далее на внутренний рынок десяткам миллионов потребителей.Ни один из политиков в Берлине или Брюсселе не рассказал своим согражданам о том, что санкции так и не смогли уничтожить экономику России, но вполне эффективно разрушают прекрасно отлаженную и работающую систему внутри самой Европы.Сейчас уже мало кто помнит, но в новом времени российско-германское газовое сотрудничество началось целых тридцать лет назад. Инициаторами его выступили "Газпром" и Wintershall, которые тогда одновременно участвовали в конкурсе на приобретение немецкой газовой компании VNG (Verbundnetz Gas Agbo) со штаб-квартирой в Лейпциге. На кону стояли семь тысяч километров трубопроводов и пять подземных хранилищ, при помощи которых голубое топливо доставлялось в дома и на предприятия пяти самых густонаселенных земель страны. В сделку вмешалась компания RuhrGas, на тот момент неоспоримый лидер внутригерманского рынка, которая в результате различных махинаций вышибла молодых и дерзких конкурентов, еще сильнее упрочив свой статус.Российские и немецкие специалисты почесали в затылке и поняли, что совместная работа может принести гораздо больше дивидендов и поможет потеснить на европейском рынке даже самых крупных мастодонтов.Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается, однако к началу СВО Wintershall прекрасно себя чувствовала, зарабатывая отличные деньги на российских углеводородах. Например, компания вошла в долю в проекте по разработке Ачимовских газоконденсатных залежей под Уренгоем, запасы которых превышают один триллион кубометров газа и 400 миллионов тонн газового конденсата. Особенность заключается в том, что полезные ископаемые здесь залегают на глубине более 4000 метров внутри сложной геологической структуры. Но проект все равно был признан перспективным, чему очень способствовало истощение аналогичных месторождений в Западной Сибири (т. н. сеноманских залежей). Сразу скажем, что российско-немецкий тандем с блеском решил задачу, вложив в нее мозги, деньги и оборудование.Получив позитивный опыт и первые крупные прибыли, Wintershall крупно инвестировала в строительство обоих "Северных потоков". В первом из них компании принадлежало 15,5 процента, во второй было вложено порядка миллиарда евро. Естественно, делалось это не ради красивых глаз. По условиям соглашения, определенная часть газа, добытого на неприветливых пустошах Русского Севера, принадлежала Wintershall. Последняя виртуально продавала его российской компании, которая дальше запускала его в магистральный газопровод и гнала в Германию, где он попадал во внутреннюю распределительную сеть, которая принадлежала все той же Wintershall и еще частично "Газпрому". Ведь только очень недалекие граждане искренне верят, что наш монополист настолько глупый и ленивый, что умеет лишь добывать и продавать ресурсы.Схема устраивала абсолютно всех.И "Газпром", и Wintershall зарабатывали деньги и у себя, и на стороне компаньона, рядовые же бюргеры и немецкий бизнес стабильно получали газ по вменяемым ценам, что очень устраивало политиков в Берлине, которые всю заслугу, как водится, приписывали себе.Wintershall также была инвестором строительства МГП "Ямал — Европа", который был запущен еще в 1999 году с единственной целью — обойти территорию Украины и сделать поставки максимально надежными, устранив украинский фактор нестабильности. Компания проявляла живой интерес к ряду других проектов внутри России, проводимых, например, под финансовым патронатом ведущих российских банков.Что касается BASF, то и здесь все предельно просто и логично для тех, кто немного погружен в специфику вопроса.Дело в том, что Wintershall Dea является прямым дочерним предприятием немецкого химического гиганта. Создавалось оно не столько чтобы обеспечивать нужды населения, сколько чтобы покрывать громадную потребность концерна в углеводородах, из которых производится широчайший спектр продукции — от масел и красок до фармакологических препаратов. "Дочка" закупает в России газ и по льготным ценам поставляет его "маме", попутно еще зарабатывая на распределении внутри страны. Идеальная схема, простая и надежная, как швейцарские часы.Ну а дальше все полетело в тартарары — и вовсе не по вине России.Немецких импортеров стали ультимативно принуждать снижать объемы закупок, а когда стало понятно, что частные компании это дело явно саботируют, совершенно "случайно", но крайне удачно для авторов санкционной политики были взорваны сразу три нитки "Северных потоков". Объемы поставок российского газа стремительно полетели вниз, чему дополнительно способствовало введение потолка цен.Россия, до последнего момента уклонявшаяся от радикальных мер, ответила зеркально. В частности, указом президента до 1 октября 2023 года вводится полный запрет на приобретение "Газпромом" газа или услуг у совместных предприятий с австрийской OMV и немецкой Wintershall Dea. Точнее, покупать можно, но не по экспортным ценам, как это было раньше, а по внутрироссийским, что делает данный вид деятельности для иностранных участников глубоко убыточным.Здесь, чтобы быть объективными, нужно сказать, что наша страна в лице "Газпрома" тоже изрядно пострадала. Правительство Германии в предельно бандитской форме вышибло российскую сторону из старейшего и крупнейшего предприятия Gazprom Germania. Таким образом, были разрушены цепочки взаимодействия более чем с сорока профильными предприятиями, а наша страна получила проблемы с выходом на рынки Европы, Азии и Северной Америки, где она давно и уверенно вела дела.Благодаря ценовой нестабильности Россия по итогам 2022 года увеличила свои прибыли от продажи углеводородов сразу на 28 процентов, или на 2,5 триллиона рублей, но отрицать то, что наша нефтегазовая отрасль получила тяжелый и болезненный удар, будет только дурак.Тем не менее вектор российской энергоресурсной активности хоть и со скрипом, но разворачивается на восток, где есть Китай и Индия, готовые и самостоятельно переварить любые объемы, и поставлять российские углеводороды все той же Европе, раз уж ей так нравится стрелять себе в ноги и после танцевать босиком на снегу. Мы даже деньги пока не потеряли, в то время как Wintershall Dea зарегистрировала чистый убыток в 1,2 миллиарда долларов, BASF добавила еще 1,4 миллиарда, хотя годом ранее заработала 5,5 миллиарда.А ведь они не единственные — в Европе есть еще Uniper, E.ON, OMV и ряд других игроков поменьше.

https://ria.ru/20230114/germaniya-1844867374.html

https://ria.ru/20230114/gaz-1844827447.html

https://ria.ru/20230112/ekonomika-1844277624.html

https://ria.ru/20230101/gaz-1842759098.html

https://ria.ru/20230107/rossiya-1843308012.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

авторы, экономика, олаф шольц, урсула фон дер ляйен, россия, германия, европа, газпром