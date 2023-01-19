https://ria.ru/20230119/germani-1845928400.html
Карасин заявил о всплеске военного энтузиазма на Западе
Карасин заявил о всплеске военного энтузиазма на Западе - РИА Новости, 19.01.2023
Карасин заявил о всплеске военного энтузиазма на Западе
Назначение нового министра обороны Германии вызвало очередной всплеск военного "энтузиазма" на Западе, сообщил председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:22
2023-01-19T12:22
2023-01-19T13:52
в мире
григорий карасин
ллойд остин
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германия
совет федерации рф
министерство обороны сша
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Назначение нового министра обороны Германии вызвало очередной всплеск военного "энтузиазма" на Западе, сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Новый глава минобороны Германии Борис Писториус в четверг дал присягу в бундестаге, тем самым вступив в должность. Ранее Писториус получил свидетельство о назначении от президента страны. Глава Пентагона Ллойд Остин в четверг попытается надавить на нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, чтобы тот дал разрешение на передачу Украине немецких танков, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников. "Назначение нового министра обороны Германии вызвало очередной всплеск военного "энтузиазма" на Западе. Писториус прямо в день своей инаугурации встречается с министром обороны США Остином. Понятно, о чём они будут говорить. Судя по сообщениям, к ним тут же присоединятся коллеги по НАТО", - написал сенатор в своем телеграм-канале. По словам Карасина, о Писториусе говорили, как об опытном политике. "Посмотрим, какую роль ему отведёт этот "коллектив",- добавил сенатор.
https://ria.ru/20230118/germaniya-1845538411.html
https://ria.ru/20230119/postavki-1845926194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, григорий карасин, ллойд остин, сша, украина, германия, совет федерации рф, министерство обороны сша, нато, борис писториус
В мире, Григорий Карасин, Ллойд Остин, США, Украина, Германия, Совет Федерации РФ, Министерство обороны США, НАТО, Борис Писториус
12:22 19.01.2023 (обновлено: 13:52 19.01.2023)
Карасин заявил о всплеске военного энтузиазма на Западе
Сенатор Карасин: назначение нового министра обороны Германии вызвало всплеск энтузиазма