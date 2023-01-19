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Чернышенко заявил о перевыполнении планов по программе "Цифровая экономика" - РИА Новости, 19.01.2023
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Чернышенко заявил о перевыполнении планов по программе "Цифровая экономика"
Чернышенко заявил о перевыполнении планов по программе "Цифровая экономика" - РИА Новости, 19.01.2023
Чернышенко заявил о перевыполнении планов по программе "Цифровая экономика"
Все показатели национальной программы "Цифровая экономика" в прошлом году были перевыполнены, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе брифинга. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:41
2023-01-19T12:41
экономика
дмитрий чернышенко
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Все показатели национальной программы "Цифровая экономика" в прошлом году были перевыполнены, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе брифинга. Вице-премьер напомнил, что президент России Владимир Путин определил цифровую трансформацию одной из пяти национальных целей развития страны до 2030 года. "Для нашей страны 2022-й стал годом переориентации на новые рынки и направления, в том числе и в цифровой отрасли. Здесь мы смогли добиться значимых результатов, а все показатели национальной цели (программы "Цифровая экономика" - ред.) были перевыполнены благодаря своевременно проработанным заделам", - отметил он. Так, уровень достижения цифровой зрелости населения составил 65,8% при плане в 56,2%. ­Доля массовых социально значимых услуг онлайн составила 99,97%, план был 65%. Кроме того, показатели были перевыполнены и по цели "доля массовых социально значимых услуг онлайн" - показатель составил 86,1%. В это же время "уровень вложений в отечественные IT-решения составил 157,4%, или 521,9 миллиарда рублей". "Нам удалось быстро адаптироваться к новым условиям и эффективно выстроить совместную работу государства и бизнеса. Беспрецедентная поддержка IT-отрасли также помогла решать поставленные в цифровой сфере задачи", - резюмировал Чернышенко.
https://ria.ru/20220905/natsproekt-1814618070.html
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экономика, дмитрий чернышенко, россия, владимир путин
Экономика, Дмитрий Чернышенко, Россия, Владимир Путин
12:41 19.01.2023
 
Чернышенко заявил о перевыполнении планов по программе "Цифровая экономика"

Вице-премьер Чернышенко: показатели нацпрограммы "Цифровая экономика" были перевыполнены

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкВице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
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Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Все показатели национальной программы "Цифровая экономика" в прошлом году были перевыполнены, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе брифинга.
Вице-премьер напомнил, что президент России Владимир Путин определил цифровую трансформацию одной из пяти национальных целей развития страны до 2030 года.
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"Для нашей страны 2022-й стал годом переориентации на новые рынки и направления, в том числе и в цифровой отрасли. Здесь мы смогли добиться значимых результатов, а все показатели национальной цели (программы "Цифровая экономика" - ред.) были перевыполнены благодаря своевременно проработанным заделам", - отметил он.
Так, уровень достижения цифровой зрелости населения составил 65,8% при плане в 56,2%. ­Доля массовых социально значимых услуг онлайн составила 99,97%, план был 65%. Кроме того, показатели были перевыполнены и по цели "доля массовых социально значимых услуг онлайн" - показатель составил 86,1%. В это же время "уровень вложений в отечественные IT-решения составил 157,4%, или 521,9 миллиарда рублей".
"Нам удалось быстро адаптироваться к новым условиям и эффективно выстроить совместную работу государства и бизнеса. Беспрецедентная поддержка IT-отрасли также помогла решать поставленные в цифровой сфере задачи", - резюмировал Чернышенко.
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