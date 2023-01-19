https://ria.ru/20230119/chernyshenko-1845934339.html

Чернышенко заявил о перевыполнении планов по программе "Цифровая экономика"

Чернышенко заявил о перевыполнении планов по программе "Цифровая экономика" - РИА Новости, 19.01.2023

Чернышенко заявил о перевыполнении планов по программе "Цифровая экономика"

Все показатели национальной программы "Цифровая экономика" в прошлом году были перевыполнены, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе брифинга. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:41

2023-01-19T12:41

2023-01-19T12:41

экономика

дмитрий чернышенко

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836085455_0:0:2119:1192_1920x0_80_0_0_6496f87f70f1e7cacc7638015d3be604.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Все показатели национальной программы "Цифровая экономика" в прошлом году были перевыполнены, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе брифинга. Вице-премьер напомнил, что президент России Владимир Путин определил цифровую трансформацию одной из пяти национальных целей развития страны до 2030 года. "Для нашей страны 2022-й стал годом переориентации на новые рынки и направления, в том числе и в цифровой отрасли. Здесь мы смогли добиться значимых результатов, а все показатели национальной цели (программы "Цифровая экономика" - ред.) были перевыполнены благодаря своевременно проработанным заделам", - отметил он. Так, уровень достижения цифровой зрелости населения составил 65,8% при плане в 56,2%. ­Доля массовых социально значимых услуг онлайн составила 99,97%, план был 65%. Кроме того, показатели были перевыполнены и по цели "доля массовых социально значимых услуг онлайн" - показатель составил 86,1%. В это же время "уровень вложений в отечественные IT-решения составил 157,4%, или 521,9 миллиарда рублей". "Нам удалось быстро адаптироваться к новым условиям и эффективно выстроить совместную работу государства и бизнеса. Беспрецедентная поддержка IT-отрасли также помогла решать поставленные в цифровой сфере задачи", - резюмировал Чернышенко.

https://ria.ru/20220905/natsproekt-1814618070.html

https://ria.ru/20220311/ekonomika-1777726642.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, дмитрий чернышенко, россия, владимир путин