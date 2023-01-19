https://ria.ru/20230119/brimstone-1846042630.html

Британия отправит Украине 600 ракет Brimstone

Британия отправит Украине 600 ракет Brimstone - РИА Новости, 19.01.2023

Британия отправит Украине 600 ракет Brimstone

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия отправит Украине в качестве военной поддержки 600 высокоточных ракет Brimstone. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T17:20

2023-01-19T17:20

2023-01-19T17:20

оружие

украина

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия отправит Украине в качестве военной поддержки 600 высокоточных ракет Brimstone. "Сегодня я могу сказать, что мы также планируем отправить еще 600 ракет Brimstone в театр военных действий, что крайне важно для помощи Украине..." - заявил Уоллес по итогам встречи с главой минобороны Эстонии Ханно Певкуром. Трансляцию вел телеканал Sky News. Он также считает, что конфликт на Украине затянется надолго, и страны-НАТО должны быть готовы планировать военную поддержку на годы вперед. Ранее на этой неделе Уоллес объявил, что Киеву будет направлено 100 единиц бронетехники, техника для расчистки минных полей и наведения мостов стоимостью 20 миллионов фунтов, а также десятки БПЛА стоимостью 20 миллионов фунтов для усиления артиллерии. По словам Уоллеса, новый пакет поддержки включает поставку еще 100 тысяч артиллерийских снарядов, более ста современных ракет, включая ракеты семейства GMLRS, ЗРК Starstreak, поставку ракет ПВО средней дальности, восемь САУ AS-90, обещанного эскадрона танков Callenger 2 и запчастей для восстановления до сотни единиц бронетехники. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230119/tanki-1846037451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

оружие, украина, в мире, великобритания