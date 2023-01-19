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Британия отправит Украине 600 ракет Brimstone - РИА Новости, 19.01.2023
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Британия отправит Украине 600 ракет Brimstone
Британия отправит Украине 600 ракет Brimstone - РИА Новости, 19.01.2023
Британия отправит Украине 600 ракет Brimstone
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия отправит Украине в качестве военной поддержки 600 высокоточных ракет Brimstone. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T17:20
2023-01-19T17:20
оружие
украина
в мире
великобритания
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия отправит Украине в качестве военной поддержки 600 высокоточных ракет Brimstone. "Сегодня я могу сказать, что мы также планируем отправить еще 600 ракет Brimstone в театр военных действий, что крайне важно для помощи Украине..." - заявил Уоллес по итогам встречи с главой минобороны Эстонии Ханно Певкуром. Трансляцию вел телеканал Sky News. Он также считает, что конфликт на Украине затянется надолго, и страны-НАТО должны быть готовы планировать военную поддержку на годы вперед. Ранее на этой неделе Уоллес объявил, что Киеву будет направлено 100 единиц бронетехники, техника для расчистки минных полей и наведения мостов стоимостью 20 миллионов фунтов, а также десятки БПЛА стоимостью 20 миллионов фунтов для усиления артиллерии. По словам Уоллеса, новый пакет поддержки включает поставку еще 100 тысяч артиллерийских снарядов, более ста современных ракет, включая ракеты семейства GMLRS, ЗРК Starstreak, поставку ракет ПВО средней дальности, восемь САУ AS-90, обещанного эскадрона танков Callenger 2 и запчастей для восстановления до сотни единиц бронетехники. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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оружие, украина, в мире, великобритания
Оружие, Украина, В мире, Великобритания
17:20 19.01.2023
 
Британия отправит Украине 600 ракет Brimstone

Британия отправит Украине в качестве военной поддержки 600 высокоточных ракет Brimstone

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия отправит Украине в качестве военной поддержки 600 высокоточных ракет Brimstone.
"Сегодня я могу сказать, что мы также планируем отправить еще 600 ракет Brimstone в театр военных действий, что крайне важно для помощи Украине..." - заявил Уоллес по итогам встречи с главой минобороны Эстонии Ханно Певкуром. Трансляцию вел телеканал Sky News.
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Он также считает, что конфликт на Украине затянется надолго, и страны-НАТО должны быть готовы планировать военную поддержку на годы вперед.
Ранее на этой неделе Уоллес объявил, что Киеву будет направлено 100 единиц бронетехники, техника для расчистки минных полей и наведения мостов стоимостью 20 миллионов фунтов, а также десятки БПЛА стоимостью 20 миллионов фунтов для усиления артиллерии. По словам Уоллеса, новый пакет поддержки включает поставку еще 100 тысяч артиллерийских снарядов, более ста современных ракет, включая ракеты семейства GMLRS, ЗРК Starstreak, поставку ракет ПВО средней дальности, восемь САУ AS-90, обещанного эскадрона танков Callenger 2 и запчастей для восстановления до сотни единиц бронетехники.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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