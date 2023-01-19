https://ria.ru/20230119/borodina-1845991588.html
Экс-супругу Бородиной отказали в гражданстве из-за заочного ареста
Экс-супругу Бородиной отказали в гражданстве из-за заочного ареста - РИА Новости, 19.01.2023
Экс-супругу Бородиной отказали в гражданстве из-за заочного ареста
Бывшему мужу Ксении Бородиной Юрию Будагову отказали в турецком гражданстве из-за заочного ареста в России. Об этом сообщил канал "Муз-ТВ". РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:21
2023-01-19T16:21
2023-01-19T16:21
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Бывшему мужу Ксении Бородиной Юрию Будагову отказали в турецком гражданстве из-за заочного ареста в России. Об этом сообщил канал "Муз-ТВ". Накануне стало известно, что экс-супруг теледивы приобрел недвижимость в Стамбуле. Кроме того, он попытался получить турецкий паспорт. Однако он не уведомил местные власти о наличии двойного гражданства России и Армении. Также бизнесмен не сообщил о своей судимости.Несколько лет назад бывший муж ведущей перевел крупную сумму денег по поддельным документам. После этого он сбежал за границу. СМИ сообщили, что он, вероятно, некоторое время находился в Великобритании. В 2021 году Останкинский районный суд Москвы заочно арестовал Будагова по делу о мошенничестве. Также мужчину объявили в международный розыск. Ведущая вышла замуж за Будагова в 2008 году. У супругов родилась дочь Маруся. Однако в 2011-м пара рассталась. В прошлом году Бородина пожаловалась на бывшего мужа. Она призналась, что он не оказывал материальной помощи их общему ребенку. Ранее теледива поделилась, что родители ее экс-супругов не участвовали в воспитании дочерей. По словам ведущей, она также не пыталась инициировать общение бабушек и дедушек с внучками.
https://ria.ru/20220830/borodina-1813193468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ксения бородина, отношения, знаменитости
Шоубиз, Ксения Бородина, отношения, Знаменитости
Экс-супругу Бородиной отказали в гражданстве из-за заочного ареста
Экс-супругу Бородиной отказали в турецком гражданстве из-за заочного ареста в России
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Бывшему мужу Ксении Бородиной Юрию Будагову отказали в турецком гражданстве из-за заочного ареста в России. Об этом сообщил
канал "Муз-ТВ".
Накануне стало известно, что экс-супруг теледивы приобрел недвижимость в Стамбуле. Кроме того, он попытался получить турецкий паспорт. Однако он не уведомил местные власти о наличии двойного гражданства России и Армении. Также бизнесмен не сообщил о своей судимости.
Несколько лет назад бывший муж ведущей перевел крупную сумму денег по поддельным документам. После этого он сбежал за границу. СМИ сообщили, что он, вероятно, некоторое время находился в Великобритании.
В 2021 году Останкинский районный суд Москвы заочно арестовал Будагова по делу о мошенничестве. Также мужчину объявили в международный розыск.
Ведущая вышла замуж за Будагова в 2008 году. У супругов родилась дочь Маруся. Однако в 2011-м пара рассталась.
В прошлом году Бородина пожаловалась на бывшего мужа. Она призналась, что он не оказывал материальной помощи их общему ребенку.
Ранее теледива поделилась
, что родители ее экс-супругов не участвовали в воспитании дочерей. По словам ведущей, она также не пыталась инициировать общение бабушек и дедушек с внучками.