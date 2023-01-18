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Пашинян пожаловался Блинкену на действия Баку вокруг Лачинского коридора - РИА Новости, 18.01.2023
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Пашинян пожаловался Блинкену на действия Баку вокруг Лачинского коридора
Пашинян пожаловался Блинкену на действия Баку вокруг Лачинского коридора - РИА Новости, 18.01.2023
Пашинян пожаловался Блинкену на действия Баку вокруг Лачинского коридора
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонной беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном пожаловался ему действия Баку в ситуации вокруг Лачинского... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T22:36
2023-01-18T22:36
в мире
никол пашинян
армения
нагорный карабах
азербайджан
энтони блинкен
сша
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ВАШИНГТОН/ЕРЕВАН, 18 янв - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонной беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном пожаловался ему действия Баку в ситуации вокруг Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. "Собеседники обсудили тяжелую гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе в результате блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Премьер-министр отметил, что блокадой Лачинского коридора Азербайджан в очередной раз прибегнул к провокационным действиям и фактически нарушил свое обязательство в рамках Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года (лидеров Армении, РФ и Азербайджана - ред.)", - говорится на сайте правительства Армении. По данным армянских властей, госсекретарь США "подчеркнул важность бесперебойного функционирования Лачинского коридора и отметил готовность США продолжать способствовать решению этой проблемы". "Собеседники обменялись мнениями по вопросам нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, защиты прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, разблокирования региональных инфраструктур, нормализации армяно-турецких отношений", - указывается в сообщении. Как отметили в госдепе, госсекретарь приветствовал стремление Пашиняна к миру, стороны "обсудили шаги к возобновлению двусторонних переговоров с Азербайджаном". "Секретарь выразил глубокое беспокойство ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе в результате блокирования Лачинского коридора", - говорится в сообщении. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров. Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". Ранее Баку обвинял Ереван в использовании Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, для "незаконной военной деятельности", в частности, провоза мин и последующего минирования территории. Ереван данные обвинения отвергал и утверждал, что Азербайджан вывозил мины с других территорий. В среду глава пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде заявил, что Лачинский коридор открыт, по нему обеспечено свободное передвижение. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что Армения "занимается манипулированием событиями на Лачинской дороге" и "на основе ложной информации утверждает, что дорога якобы закрыта".
https://ria.ru/20230118/es-1845838592.html
https://ria.ru/20221217/lachinskiy_koridor-1839358844.html
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в мире, никол пашинян, армения, нагорный карабах, азербайджан, энтони блинкен, сша
В мире, Никол Пашинян, Армения, Нагорный Карабах, Азербайджан, Энтони Блинкен, США
22:36 18.01.2023
 
Пашинян пожаловался Блинкену на действия Баку вокруг Лачинского коридора

Пашинян пожаловался госсекретарю США Блинкену на действия Баку вокруг Лачинского коридора

© Пресс-служба премьер-министра Республики АрменияЭнтони Блинкен и Никол Пашинян
Энтони Блинкен и Никол Пашинян
© Пресс-служба премьер-министра Республики Армения
Энтони Блинкен и Никол Пашинян. Архивное фото
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ВАШИНГТОН/ЕРЕВАН, 18 янв - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонной беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном пожаловался ему действия Баку в ситуации вокруг Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"Собеседники обсудили тяжелую гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе в результате блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Премьер-министр отметил, что блокадой Лачинского коридора Азербайджан в очередной раз прибегнул к провокационным действиям и фактически нарушил свое обязательство в рамках Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года (лидеров Армении, РФ и Азербайджана - ред.)", - говорится на сайте правительства Армении.
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По данным армянских властей, госсекретарь США "подчеркнул важность бесперебойного функционирования Лачинского коридора и отметил готовность США продолжать способствовать решению этой проблемы". "Собеседники обменялись мнениями по вопросам нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, защиты прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, разблокирования региональных инфраструктур, нормализации армяно-турецких отношений", - указывается в сообщении.
Как отметили в госдепе, госсекретарь приветствовал стремление Пашиняна к миру, стороны "обсудили шаги к возобновлению двусторонних переговоров с Азербайджаном". "Секретарь выразил глубокое беспокойство ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе в результате блокирования Лачинского коридора", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров. Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
Ранее Баку обвинял Ереван в использовании Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, для "незаконной военной деятельности", в частности, провоза мин и последующего минирования территории. Ереван данные обвинения отвергал и утверждал, что Азербайджан вывозил мины с других территорий. В среду глава пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде заявил, что Лачинский коридор открыт, по нему обеспечено свободное передвижение. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что Армения "занимается манипулированием событиями на Лачинской дороге" и "на основе ложной информации утверждает, что дорога якобы закрыта".
Блокировка Лачинского коридора в Азербайджане
17 декабря 2022, 12:31Инфографика
Блокировка Лачинского коридора
 
В миреНикол ПашинянАрменияНагорный КарабахАзербайджанЭнтони БлинкенСША
 
 
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