Пашинян пожаловался Блинкену на действия Баку вокруг Лачинского коридора
Пашинян пожаловался госсекретарю США Блинкену на действия Баку вокруг Лачинского коридора
© Пресс-служба премьер-министра Республики АрменияЭнтони Блинкен и Никол Пашинян
© Пресс-служба премьер-министра Республики Армения
Энтони Блинкен и Никол Пашинян. Архивное фото
ВАШИНГТОН/ЕРЕВАН, 18 янв - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонной беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном пожаловался ему действия Баку в ситуации вокруг Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"Собеседники обсудили тяжелую гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе в результате блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Премьер-министр отметил, что блокадой Лачинского коридора Азербайджан в очередной раз прибегнул к провокационным действиям и фактически нарушил свое обязательство в рамках Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года (лидеров Армении, РФ и Азербайджана - ред.)", - говорится на сайте правительства Армении.
По данным армянских властей, госсекретарь США "подчеркнул важность бесперебойного функционирования Лачинского коридора и отметил готовность США продолжать способствовать решению этой проблемы". "Собеседники обменялись мнениями по вопросам нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, защиты прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, разблокирования региональных инфраструктур, нормализации армяно-турецких отношений", - указывается в сообщении.
Как отметили в госдепе, госсекретарь приветствовал стремление Пашиняна к миру, стороны "обсудили шаги к возобновлению двусторонних переговоров с Азербайджаном". "Секретарь выразил глубокое беспокойство ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе в результате блокирования Лачинского коридора", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров. Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
Ранее Баку обвинял Ереван в использовании Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, для "незаконной военной деятельности", в частности, провоза мин и последующего минирования территории. Ереван данные обвинения отвергал и утверждал, что Азербайджан вывозил мины с других территорий. В среду глава пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде заявил, что Лачинский коридор открыт, по нему обеспечено свободное передвижение. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что Армения "занимается манипулированием событиями на Лачинской дороге" и "на основе ложной информации утверждает, что дорога якобы закрыта".
17 декабря 2022, 12:31ИнфографикаБлокировка Лачинского коридора