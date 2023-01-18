Лавров назвал антироссийский законопроект США по Африке провокацией
Лавров назвал законопроект США о борьбе с российской деятельностью в Африке провокацией
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал законопроект конгресса США о борьбе с российской деятельностью в Африке "американской провокацией", которая вредит прежде всего самим африканцам и отражает колониальный подход Запада к странам континента.
Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор в интервью РИА Новости заявила, что законопроект конгресса США о борьбе с российской деятельностью в Африке противоречит международному праву и должен быть отозван.
"Я оцениваю этот закон так же, как госпожа министр (иностранных дел) ЮАР", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
"Насчет того, как он может повлиять на наши отношения с Африкой, я думаю, в ее комментариях ответ уже содержится. Наверное, не каждая африканская страна устами своего представителя может так же четко обозначить свою позицию. Наверное, где-то могут сказываться субъективные факторы личностного, может быть, характера, где-то не так принципиально будет реагировать кто-то из наших африканских коллег", - добавил он.
Лавров подчеркнул, что не сомневается: в глубине души даже тех, кто не комментирует подобного рода "американские провокации", все равно есть глубокая убежденность, что "этот закон вредит прежде всего африканцам".
"Во-первых, их не считают за равноправных - это чисто колониальный менталитет в новом измерении. Ну и во-вторых, знаете, когда еще американский госсекретарь Майк Помпео был в администрации Трампа, он ездил по Африке и на публичных мероприятиях митинги какие-то проводил, пресс-конференции - он призывал всех прекратить торговать с Россией и Китаем, потому что и Россия, и Китай делают это корысти ради, с выгодой для себя и в ущерб африканцам", - рассказал Лавров.
"А вот Америка, говорил Помпео, торгует с вами исключительно для того, чтобы вы развивались и у вас было больше демократии. Такая, знаете, простенькая штучка, она где угодно, и в Африке тоже, воспринимается как она того заслуживает", - подчеркнул российский министр.
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Палата представителей США в апреле 2022 года одобрила законопроект против "злонамеренной деятельности России в Африке". После этого он поступил на рассмотрение сената. Законопроект предусматривает применение "наказания" со стороны США в отношении африканских стран за сотрудничество с Россией в различных областях.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что на встрече с Байденом говорил о несправедливости со стороны США наказывать африканские страны за связи с Россией, и выразил несогласие с законопроектом, который содержит такие предложения. Продвигающийся через конгресс билль "О противодействии злонамеренным российским действиям" Рамафоса назвал "неуместным" документом, который, по его словам, навредит Африке и "маргинализирует" континент.
Спикер Национального собрания Зимбабве Джейкоб Муденда заявил ранее, что в африканских странах с отвращением отнеслись к законопроекту США о противодействии "злонамеренной деятельности РФ в Африке", поскольку он является посягательством на суверенитет и территориальную целостность государств, поддерживающих Россию.