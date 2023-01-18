https://ria.ru/20230118/zakonoproekt-1845766030.html

Лавров назвал антироссийский законопроект США по Африке провокацией

Лавров назвал антироссийский законопроект США по Африке провокацией - РИА Новости, 18.01.2023

Лавров назвал антироссийский законопроект США по Африке провокацией

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал законопроект конгресса США о борьбе с российской деятельностью в Африке "американской провокацией", которая вредит прежде... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T16:17

2023-01-18T16:17

2023-01-18T16:17

сергей лавров

африка

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в мире

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал законопроект конгресса США о борьбе с российской деятельностью в Африке "американской провокацией", которая вредит прежде всего самим африканцам и отражает колониальный подход Запада к странам континента. Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор в интервью РИА Новости заявила, что законопроект конгресса США о борьбе с российской деятельностью в Африке противоречит международному праву и должен быть отозван. "Я оцениваю этот закон так же, как госпожа министр (иностранных дел) ЮАР", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции. Лавров подчеркнул, что не сомневается: в глубине души даже тех, кто не комментирует подобного рода "американские провокации", все равно есть глубокая убежденность, что "этот закон вредит прежде всего африканцам". "Во-первых, их не считают за равноправных - это чисто колониальный менталитет в новом измерении. Ну и во-вторых, знаете, когда еще американский госсекретарь Майк Помпео был в администрации Трампа, он ездил по Африке и на публичных мероприятиях митинги какие-то проводил, пресс-конференции - он призывал всех прекратить торговать с Россией и Китаем, потому что и Россия, и Китай делают это корысти ради, с выгодой для себя и в ущерб африканцам", - рассказал Лавров. "А вот Америка, говорил Помпео, торгует с вами исключительно для того, чтобы вы развивались и у вас было больше демократии. Такая, знаете, простенькая штучка, она где угодно, и в Африке тоже, воспринимается как она того заслуживает", - подчеркнул российский министр. Палата представителей США в апреле 2022 года одобрила законопроект против "злонамеренной деятельности России в Африке". После этого он поступил на рассмотрение сената. Законопроект предусматривает применение "наказания" со стороны США в отношении африканских стран за сотрудничество с Россией в различных областях. Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что на встрече с Байденом говорил о несправедливости со стороны США наказывать африканские страны за связи с Россией, и выразил несогласие с законопроектом, который содержит такие предложения. Продвигающийся через конгресс билль "О противодействии злонамеренным российским действиям" Рамафоса назвал "неуместным" документом, который, по его словам, навредит Африке и "маргинализирует" континент. Спикер Национального собрания Зимбабве Джейкоб Муденда заявил ранее, что в африканских странах с отвращением отнеслись к законопроекту США о противодействии "злонамеренной деятельности РФ в Африке", поскольку он является посягательством на суверенитет и территориальную целостность государств, поддерживающих Россию.

https://ria.ru/20230110/afrika-1843994343.html

https://ria.ru/20221214/ssha-1838542193.html

https://ria.ru/20230108/afrika-1843442106.html

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сергей лавров, африка, сша, россия, майк помпео, сирил рамафоса, в мире