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Лавров назвал антироссийский законопроект США по Африке провокацией - РИА Новости, 18.01.2023
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Лавров назвал антироссийский законопроект США по Африке провокацией
Лавров назвал антироссийский законопроект США по Африке провокацией - РИА Новости, 18.01.2023
Лавров назвал антироссийский законопроект США по Африке провокацией
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал законопроект конгресса США о борьбе с российской деятельностью в Африке "американской провокацией", которая вредит прежде... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T16:17
2023-01-18T16:17
сергей лавров
африка
сша
россия
майк помпео
сирил рамафоса
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал законопроект конгресса США о борьбе с российской деятельностью в Африке "американской провокацией", которая вредит прежде всего самим африканцам и отражает колониальный подход Запада к странам континента. Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор в интервью РИА Новости заявила, что законопроект конгресса США о борьбе с российской деятельностью в Африке противоречит международному праву и должен быть отозван. "Я оцениваю этот закон так же, как госпожа министр (иностранных дел) ЮАР", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции. Лавров подчеркнул, что не сомневается: в глубине души даже тех, кто не комментирует подобного рода "американские провокации", все равно есть глубокая убежденность, что "этот закон вредит прежде всего африканцам". "Во-первых, их не считают за равноправных - это чисто колониальный менталитет в новом измерении. Ну и во-вторых, знаете, когда еще американский госсекретарь Майк Помпео был в администрации Трампа, он ездил по Африке и на публичных мероприятиях митинги какие-то проводил, пресс-конференции - он призывал всех прекратить торговать с Россией и Китаем, потому что и Россия, и Китай делают это корысти ради, с выгодой для себя и в ущерб африканцам", - рассказал Лавров. "А вот Америка, говорил Помпео, торгует с вами исключительно для того, чтобы вы развивались и у вас было больше демократии. Такая, знаете, простенькая штучка, она где угодно, и в Африке тоже, воспринимается как она того заслуживает", - подчеркнул российский министр. Палата представителей США в апреле 2022 года одобрила законопроект против "злонамеренной деятельности России в Африке". После этого он поступил на рассмотрение сената. Законопроект предусматривает применение "наказания" со стороны США в отношении африканских стран за сотрудничество с Россией в различных областях. Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что на встрече с Байденом говорил о несправедливости со стороны США наказывать африканские страны за связи с Россией, и выразил несогласие с законопроектом, который содержит такие предложения. Продвигающийся через конгресс билль "О противодействии злонамеренным российским действиям" Рамафоса назвал "неуместным" документом, который, по его словам, навредит Африке и "маргинализирует" континент. Спикер Национального собрания Зимбабве Джейкоб Муденда заявил ранее, что в африканских странах с отвращением отнеслись к законопроекту США о противодействии "злонамеренной деятельности РФ в Африке", поскольку он является посягательством на суверенитет и территориальную целостность государств, поддерживающих Россию.
https://ria.ru/20230110/afrika-1843994343.html
https://ria.ru/20221214/ssha-1838542193.html
https://ria.ru/20230108/afrika-1843442106.html
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сергей лавров, африка, сша, россия, майк помпео, сирил рамафоса, в мире
Сергей Лавров, Африка, США, Россия, Майк Помпео, Сирил Рамафоса, В мире
16:17 18.01.2023
 
Лавров назвал антироссийский законопроект США по Африке провокацией

Лавров назвал законопроект США о борьбе с российской деятельностью в Африке провокацией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал законопроект конгресса США о борьбе с российской деятельностью в Африке "американской провокацией", которая вредит прежде всего самим африканцам и отражает колониальный подход Запада к странам континента.
Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор в интервью РИА Новости заявила, что законопроект конгресса США о борьбе с российской деятельностью в Африке противоречит международному праву и должен быть отозван.
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"Я оцениваю этот закон так же, как госпожа министр (иностранных дел) ЮАР", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
"Насчет того, как он может повлиять на наши отношения с Африкой, я думаю, в ее комментариях ответ уже содержится. Наверное, не каждая африканская страна устами своего представителя может так же четко обозначить свою позицию. Наверное, где-то могут сказываться субъективные факторы личностного, может быть, характера, где-то не так принципиально будет реагировать кто-то из наших африканских коллег", - добавил он.
Лавров подчеркнул, что не сомневается: в глубине души даже тех, кто не комментирует подобного рода "американские провокации", все равно есть глубокая убежденность, что "этот закон вредит прежде всего африканцам".
"Во-первых, их не считают за равноправных - это чисто колониальный менталитет в новом измерении. Ну и во-вторых, знаете, когда еще американский госсекретарь Майк Помпео был в администрации Трампа, он ездил по Африке и на публичных мероприятиях митинги какие-то проводил, пресс-конференции - он призывал всех прекратить торговать с Россией и Китаем, потому что и Россия, и Китай делают это корысти ради, с выгодой для себя и в ущерб африканцам", - рассказал Лавров.
"А вот Америка, говорил Помпео, торгует с вами исключительно для того, чтобы вы развивались и у вас было больше демократии. Такая, знаете, простенькая штучка, она где угодно, и в Африке тоже, воспринимается как она того заслуживает", - подчеркнул российский министр.
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Палата представителей США в апреле 2022 года одобрила законопроект против "злонамеренной деятельности России в Африке". После этого он поступил на рассмотрение сената. Законопроект предусматривает применение "наказания" со стороны США в отношении африканских стран за сотрудничество с Россией в различных областях.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что на встрече с Байденом говорил о несправедливости со стороны США наказывать африканские страны за связи с Россией, и выразил несогласие с законопроектом, который содержит такие предложения. Продвигающийся через конгресс билль "О противодействии злонамеренным российским действиям" Рамафоса назвал "неуместным" документом, который, по его словам, навредит Африке и "маргинализирует" континент.
Спикер Национального собрания Зимбабве Джейкоб Муденда заявил ранее, что в африканских странах с отвращением отнеслись к законопроекту США о противодействии "злонамеренной деятельности РФ в Африке", поскольку он является посягательством на суверенитет и территориальную целостность государств, поддерживающих Россию.
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Сергей ЛавровАфрикаСШАРоссияМайк ПомпеоСирил РамафосаВ мире
 
 
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