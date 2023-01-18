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Захарова прокомментировала слова фон дер Ляйен о "любом" оружии для Украины
Захарова прокомментировала слова фон дер Ляйен о "любом" оружии для Украины - РИА Новости, 18.01.2023
Захарова прокомментировала слова фон дер Ляйен о "любом" оружии для Украины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина должна получить любое РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T05:33
2023-01-18T05:33
2023-01-18T07:28
в мире
мария захарова
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
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еврокомиссия
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина должна получить любое вооружение, которое сможет использовать. "Фон дер Ляйен призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать. Ядерное, что ли?" – задалась она вопросом в своем Telegram-канале. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, мария захарова, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, украина, россия, нато, еврокомиссия
В мире, Мария Захарова, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, Украина, Россия, НАТО, Еврокомиссия
05:33 18.01.2023 (обновлено: 07:28 18.01.2023)
Захарова прокомментировала слова фон дер Ляйен о "любом" оружии для Украины
Захарова после слов фон дер Ляйен задалась вопросом о поставках Украине ядерного оружия