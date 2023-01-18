https://ria.ru/20230118/za-1845617937.html

Захарова прокомментировала слова фон дер Ляйен о "любом" оружии для Украины

Захарова прокомментировала слова фон дер Ляйен о "любом" оружии для Украины - РИА Новости, 18.01.2023

Захарова прокомментировала слова фон дер Ляйен о "любом" оружии для Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина должна получить любое РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T05:33

2023-01-18T05:33

2023-01-18T07:28

в мире

мария захарова

урсула фон дер ляйен

сергей лавров

украина

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина должна получить любое вооружение, которое сможет использовать. "Фон дер Ляйен призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать. Ядерное, что ли?" – задалась она вопросом в своем Telegram-канале. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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в мире, мария захарова, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, украина, россия, нато, еврокомиссия