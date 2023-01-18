https://ria.ru/20230118/vertolet-1845767774.html

МВД Украины обнародовало список погибших при крушении вертолета

МВД Украины обнародовало список погибших при крушении вертолета - РИА Новости, 18.01.2023

МВД Украины обнародовало список погибших при крушении вертолета

Пресс-служба МВД Украины обнародовала список погибших в Броварах при крушении вертолета сотрудников ведомства и экипажа судна. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T16:20

2023-01-18T16:20

2023-01-18T18:41

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денис монастырский

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Пресс-служба МВД Украины обнародовала список погибших в Броварах при крушении вертолета сотрудников ведомства и экипажа судна.Среди них:Вертолет, принадлежащий украинской Госслужбе по ЧС, упал сегодня утром в Броварах Киевской области возле детского сада. По уточненным данным МЧС, всего в результате инцидента погибли 14 человек — девять на борту и пять на земле, из них один ребенок. Повреждения получили 25 человек, в том числе 11 детей."Коллектив Министерства внутренних дел Украины испытывает неописуемую боль от потери людей, настоящих лидеров, ежедневно и круглосуточно работавших на безопасность каждого украинского гражданина. Выражаем соболезнования всем родным и близким погибших", — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы МВД.В офисе Зеленского заявили, что вертолет направлялся в одну из горячих точек, где ведутся боевые действия. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники и нарушение правил безопасности. Зеленский поручил СБУ и Нацполиции выяснить все обстоятельства ЧП.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, денис монастырский, евгений енин, украина, бровары, киевская область, служба безопасности украины