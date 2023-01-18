16:20 18.01.2023 (обновлено: 18:41 18.01.2023)
МВД Украины обнародовало список погибших при крушении вертолета
МВД Украины обнародовало список погибших при крушении вертолета сотрудников ведомства
© AP Photo / Daniel ColeНа месте падения вертолета в Броварах, Украина
© AP Photo / Daniel Cole
На месте падения вертолета в Броварах, Украина
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Пресс-служба МВД Украины обнародовала список погибших в Броварах при крушении вертолета сотрудников ведомства и экипажа судна.
Среди них:
- —глава ведомства Денис Монастырский;
- —первый замглавы МВД Евгений Енин;
- —госсекретарь МВД Юрий Лубкович;
- —заместитель руководителя патронатной службы Татьяна Шутяк;
- —начальник управления обеспечения защиты департамента внутренней безопасности Нацполиции Михаил Павлушко;
- —ведущий инспектор департамента коммуникации МВД Никодай Анацкий;
- —командир воздушного судна — инспектор авиационной эскадрильи спецназа на вертолетах Александр Василенко;
- —пилот Константин Коваленко;
- —бортовой механик — фамилия не указывается.
Вертолет, принадлежащий украинской Госслужбе по ЧС, упал сегодня утром в Броварах Киевской области возле детского сада. По уточненным данным МЧС, всего в результате инцидента погибли 14 человек — девять на борту и пять на земле, из них один ребенок. Повреждения получили 25 человек, в том числе 11 детей.
"Коллектив Министерства внутренних дел Украины испытывает неописуемую боль от потери людей, настоящих лидеров, ежедневно и круглосуточно работавших на безопасность каждого украинского гражданина. Выражаем соболезнования всем родным и близким погибших", — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы МВД.
В офисе Зеленского заявили, что вертолет направлялся в одну из горячих точек, где ведутся боевые действия. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники и нарушение правил безопасности. Зеленский поручил СБУ и Нацполиции выяснить все обстоятельства ЧП.