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МВД Украины обнародовало список погибших при крушении вертолета - РИА Новости, 18.01.2023
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МВД Украины обнародовало список погибших при крушении вертолета
МВД Украины обнародовало список погибших при крушении вертолета - РИА Новости, 18.01.2023
МВД Украины обнародовало список погибших при крушении вертолета
Пресс-служба МВД Украины обнародовала список погибших в Броварах при крушении вертолета сотрудников ведомства и экипажа судна. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T16:20
2023-01-18T18:41
в мире
владимир зеленский
денис монастырский
евгений енин
украина
бровары
киевская область
служба безопасности украины
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Пресс-служба МВД Украины обнародовала список погибших в Броварах при крушении вертолета сотрудников ведомства и экипажа судна.Среди них:Вертолет, принадлежащий украинской Госслужбе по ЧС, упал сегодня утром в Броварах Киевской области возле детского сада. По уточненным данным МЧС, всего в результате инцидента погибли 14 человек — девять на борту и пять на земле, из них один ребенок. Повреждения получили 25 человек, в том числе 11 детей."Коллектив Министерства внутренних дел Украины испытывает неописуемую боль от потери людей, настоящих лидеров, ежедневно и круглосуточно работавших на безопасность каждого украинского гражданина. Выражаем соболезнования всем родным и близким погибших", — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы МВД.В офисе Зеленского заявили, что вертолет направлялся в одну из горячих точек, где ведутся боевые действия. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники и нарушение правил безопасности. Зеленский поручил СБУ и Нацполиции выяснить все обстоятельства ЧП.
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украина
бровары
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в мире, владимир зеленский, денис монастырский, евгений енин, украина, бровары, киевская область, служба безопасности украины
В мире, Владимир Зеленский, Денис Монастырский, Евгений Енин, Украина, Бровары, Киевская область, Служба безопасности Украины
16:20 18.01.2023 (обновлено: 18:41 18.01.2023)
 
МВД Украины обнародовало список погибших при крушении вертолета

МВД Украины обнародовало список погибших при крушении вертолета сотрудников ведомства

© AP Photo / Daniel ColeНа месте падения вертолета в Броварах, Украина
На месте падения вертолета в Броварах, Украина - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Daniel Cole
На месте падения вертолета в Броварах, Украина
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Пресс-служба МВД Украины обнародовала список погибших в Броварах при крушении вертолета сотрудников ведомства и экипажа судна.
Среди них:
  • глава ведомства Денис Монастырский;
  • первый замглавы МВД Евгений Енин;
  • госсекретарь МВД Юрий Лубкович;
  • заместитель руководителя патронатной службы Татьяна Шутяк;
  • начальник управления обеспечения защиты департамента внутренней безопасности Нацполиции Михаил Павлушко;
  • ведущий инспектор департамента коммуникации МВД Никодай Анацкий;
  • командир воздушного судна — инспектор авиационной эскадрильи спецназа на вертолетах Александр Василенко;
  • пилот Константин Коваленко;
  • бортовой механик — фамилия не указывается.
Вертолет, принадлежащий украинской Госслужбе по ЧС, упал сегодня утром в Броварах Киевской области возле детского сада. По уточненным данным МЧС, всего в результате инцидента погибли 14 человек — девять на борту и пять на земле, из них один ребенок. Повреждения получили 25 человек, в том числе 11 детей.
"Коллектив Министерства внутренних дел Украины испытывает неописуемую боль от потери людей, настоящих лидеров, ежедневно и круглосуточно работавших на безопасность каждого украинского гражданина. Выражаем соболезнования всем родным и близким погибших", — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы МВД.
В офисе Зеленского заявили, что вертолет направлялся в одну из горячих точек, где ведутся боевые действия. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники и нарушение правил безопасности. Зеленский поручил СБУ и Нацполиции выяснить все обстоятельства ЧП.
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В миреВладимир ЗеленскийДенис МонастырскийЕвгений ЕнинУкраинаБроварыКиевская областьСлужба безопасности Украины
 
 
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