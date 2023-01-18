https://ria.ru/20230118/vertolet-1845686910.html

Украинский военный рассказал о расследовании крушения вертолета

Украинский военный рассказал о расследовании крушения вертолета - РИА Новости, 18.01.2023

Украинский военный рассказал о расследовании крушения вертолета

Расследование причин крушения вертолета в Броварах может занять минимум несколько недель, заявил представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T12:30

2023-01-18T12:30

2023-01-18T13:01

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Расследование причин крушения вертолета в Броварах может занять минимум несколько недель, заявил представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат. Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. По последним данным, погибли 18 человек, среди них глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый зам Евгений Енин, пострадали 29, в том числе 15 детей. "О причинах говорить рано. Есть несколько факторов, которые могут влиять на эти вещи. Комиссия будет расследовать, и это не будет за один, два дня... Думаю, что будет создана комиссия государственная, в которую войдут разные специалисты авиационные и исследуют причины, что произошло… Как минимум несколько недель будет длиться (расследование – ред.)", - сказал Игнат в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что вертолет госслужбы по чрезвычайным ситуациям, потерпевший крушение, был получен от Франции. Эти суда были предназначены также для МВД. "Это вертолёты, которые передавали нам французские партнёры. Если не ошибаюсь, это Super Puma", - добавил Игнат.Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил ранее, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности.

https://ria.ru/20230118/tragediya-1845686315.html

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Дарья Буймова

в мире, денис монастырский, евгений енин, антон геращенко, франция, бровары, украина