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В офисе Зеленского рассказали, куда летел упавший в Броварах вертолет - РИА Новости, 18.01.2023
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В офисе Зеленского рассказали, куда летел упавший в Броварах вертолет
В офисе Зеленского рассказали, куда летел упавший в Броварах вертолет - РИА Новости, 18.01.2023
В офисе Зеленского рассказали, куда летел упавший в Броварах вертолет
Руководство МВД Украины, погибшее в авиакатастрофе, летело на вертолете в одну из горячих точек страны, заявил в среду замглавы офиса Владимира Зеленского... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:27
2023-01-18T15:46
бровары
мвд украины
в мире
кирилл тимошенко
денис монастырский
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Руководство МВД Украины, погибшее в авиакатастрофе, летело на вертолете в одну из горячих точек страны, заявил в среду замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.Ранее в среду глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. По последним данным, погибли 18 человек, среди них глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый зам Евгений Енин, пострадали 29 человек, в том числе 15 детей.Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил ранее, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники и нарушение правил безопасности.
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бровары, мвд украины, в мире, кирилл тимошенко, денис монастырский, украина
Бровары, МВД Украины, В мире, Кирилл Тимошенко, Денис Монастырский, Украина
12:27 18.01.2023 (обновлено: 15:46 18.01.2023)
 
В офисе Зеленского рассказали, куда летел упавший в Броварах вертолет

Тимошенко: руководство МВД Украины, погибшее в Броварах, летело в одну из горячих точек

© AFP 2023 / Sergei SupinskyНа месте падения вертолета в Броварах, Украина
На месте падения вертолета в Броварах, Украина - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AFP 2023 / Sergei Supinsky
На месте падения вертолета в Броварах, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Руководство МВД Украины, погибшее в авиакатастрофе, летело на вертолете в одну из горячих точек страны, заявил в среду замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

"Конечно, цель — по делам, в одну из точек горячих, можно сказать, которые есть в нашей стране, где проходят боевые действия, туда отправлялся министр внутренних дел", — заявил Тимошенко в эфире телеканала "Рада".

Ранее в среду глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. По последним данным, погибли 18 человек, среди них глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый зам Евгений Енин, пострадали 29 человек, в том числе 15 детей.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил ранее, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники и нарушение правил безопасности.
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БроварыМВД УкраиныВ миреКирилл ТимошенкоДенис МонастырскийУкраина
 
 
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