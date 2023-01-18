https://ria.ru/20230118/vertolet-1845685654.html

В офисе Зеленского рассказали, куда летел упавший в Броварах вертолет

В офисе Зеленского рассказали, куда летел упавший в Броварах вертолет - РИА Новости, 18.01.2023

В офисе Зеленского рассказали, куда летел упавший в Броварах вертолет

Руководство МВД Украины, погибшее в авиакатастрофе, летело на вертолете в одну из горячих точек страны, заявил в среду замглавы офиса Владимира Зеленского... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T12:27

2023-01-18T12:27

2023-01-18T15:46

бровары

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украина

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Руководство МВД Украины, погибшее в авиакатастрофе, летело на вертолете в одну из горячих точек страны, заявил в среду замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.Ранее в среду глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. По последним данным, погибли 18 человек, среди них глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый зам Евгений Енин, пострадали 29 человек, в том числе 15 детей.Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил ранее, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники и нарушение правил безопасности.

https://ria.ru/20230118/tragediya-1845686315.html

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Владимир Лаврентьев

бровары, мвд украины, в мире, кирилл тимошенко, денис монастырский, украина