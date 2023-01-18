https://ria.ru/20230118/vertolet-1845685654.html
В офисе Зеленского рассказали, куда летел упавший в Броварах вертолет
В офисе Зеленского рассказали, куда летел упавший в Броварах вертолет - РИА Новости, 18.01.2023
В офисе Зеленского рассказали, куда летел упавший в Броварах вертолет
Руководство МВД Украины, погибшее в авиакатастрофе, летело на вертолете в одну из горячих точек страны, заявил в среду замглавы офиса Владимира Зеленского... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:27
2023-01-18T12:27
2023-01-18T15:46
бровары
мвд украины
в мире
кирилл тимошенко
денис монастырский
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845672008_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_9344479afe93faf9f9e217a7712c26fe.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Руководство МВД Украины, погибшее в авиакатастрофе, летело на вертолете в одну из горячих точек страны, заявил в среду замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.Ранее в среду глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. По последним данным, погибли 18 человек, среди них глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый зам Евгений Енин, пострадали 29 человек, в том числе 15 детей.Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил ранее, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники и нарушение правил безопасности.
https://ria.ru/20230118/tragediya-1845686315.html
бровары
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845672008_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_b0348ea07d62318159059642917af0af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бровары, мвд украины, в мире, кирилл тимошенко, денис монастырский, украина
Бровары, МВД Украины, В мире, Кирилл Тимошенко, Денис Монастырский, Украина
12:27 18.01.2023 (обновлено: 15:46 18.01.2023)
В офисе Зеленского рассказали, куда летел упавший в Броварах вертолет
Тимошенко: руководство МВД Украины, погибшее в Броварах, летело в одну из горячих точек