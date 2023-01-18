https://ria.ru/20230118/vef-1845851193.html
Маск спросил пользователей Twitter, должен ли ВЭФ контролировать мир
Маск спросил пользователей Twitter, должен ли ВЭФ контролировать мир - РИА Новости, 18.01.2023
Маск спросил пользователей Twitter, должен ли ВЭФ контролировать мир
Владелец Twitter Илон Маск создал опрос, в котором предложил пользователям соцсети ответить, должен ли Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T22:55
2023-01-18T22:55
2023-01-18T23:19
в мире
илон маск
twitter
всемирный экономический форум в давосе
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Владелец Twitter Илон Маск создал опрос, в котором предложил пользователям соцсети ответить, должен ли Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе контролировать мир, сам бизнесмен считает, что форум становится "неизбранным мировым правительством, которое люди не хотят". Маск 30 декабря написал в Twitter, что отказался от приглашения посетить Давосский форум, так как оно "звучало совершенно скучно". Агентство Ассошиэйтед Пресс передавало со ссылкой на организаторов мероприятия, что Маск не был туда приглашен. По состоянию на 21.30 мск, 86% пользователей ответили "нет" в опросе, который создал предприниматель. Сам Маск выразил мнение, что ВЭФ "все больше становится неизбранным мировым правительством, которое люди никогда не просили и не хотят". Очередное заседание Всемирного экономического форума проводится в Давосе 16-20 января.
https://ria.ru/20230111/twitter-1844261204.html
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в мире, илон маск, twitter, всемирный экономический форум в давосе
В мире, Илон Маск, Twitter, Всемирный экономический форум в Давосе
22:55 18.01.2023 (обновлено: 23:19 18.01.2023)
Маск спросил пользователей Twitter, должен ли ВЭФ контролировать мир
Маск предложил пользователям Twitter ответить, должен ли ВЭФ в Давосе контролировать мир