https://ria.ru/20230118/ukraina-1845628113.html

В трех областях Украины ввели экстренные отключения света

В трех областях Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 18.01.2023

В трех областях Украины ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения света действуют в Киевской, Днепропетровской, Одесской областях четвертый день, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T08:36

2023-01-18T08:36

2023-01-18T08:38

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

днепропетровская область

одесская область

дтэк

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Экстренные отключения света действуют в Киевской, Днепропетровской, Одесской областях четвертый день, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. "В регионе происходят экстренные отключения света", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Киевские электросети". По информации компании, экстренные отключения света также продолжаются в Одесской и Днепропетровской областях. Экстренные отключения света применяются в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях с воскресенья. В минувшую субботу украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230117/ukraina-1845405608.html

https://ria.ru/20230116/ukraina-1845216814.html

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днепропетровская область

одесская область

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, днепропетровская область, одесская область, дтэк, вооруженные силы рф