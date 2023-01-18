Рейтинг@Mail.ru
В трех областях Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/ukraina-1845628113.html
В трех областях Украины ввели экстренные отключения света
В трех областях Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 18.01.2023
В трех областях Украины ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения света действуют в Киевской, Днепропетровской, Одесской областях четвертый день, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T08:36
2023-01-18T08:38
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
днепропетровская область
одесская область
дтэк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839159937_0:259:3181:2048_1920x0_80_0_0_da77893b86038a3ba09e72cdb98dc16d.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Экстренные отключения света действуют в Киевской, Днепропетровской, Одесской областях четвертый день, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. "В регионе происходят экстренные отключения света", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Киевские электросети". По информации компании, экстренные отключения света также продолжаются в Одесской и Днепропетровской областях. Экстренные отключения света применяются в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях с воскресенья. В минувшую субботу украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230117/ukraina-1845405608.html
https://ria.ru/20230116/ukraina-1845216814.html
украина
днепропетровская область
одесская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839159937_390:0:3121:2048_1920x0_80_0_0_737bd001ec1c10175b87727f11bc026b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, днепропетровская область, одесская область, дтэк, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Днепропетровская область, Одесская область, ДТЭК, Вооруженные силы РФ
08:36 18.01.2023 (обновлено: 08:38 18.01.2023)
 
В трех областях Украины ввели экстренные отключения света

В Киевской, Днепропетровской, Одесской областях ввели экстренные отключения света

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев во время отключения электричества. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Экстренные отключения света действуют в Киевской, Днепропетровской, Одесской областях четвертый день, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.
"В регионе происходят экстренные отключения света", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Киевские электросети".
Электростанция - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 12:10Специальная военная операция на Украине
В шести областях Украины происходят аварийные отключения света
По информации компании, экстренные отключения света также продолжаются в Одесской и Днепропетровской областях.
Экстренные отключения света применяются в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях с воскресенья.
В минувшую субботу украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Женщина идет по центру Киева - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 15:34Специальная военная операция на Украине
На Украине допустили увеличение сроков отключения электричества
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаДнепропетровская областьОдесская областьДТЭКВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала