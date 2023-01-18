08:36 18.01.2023 (обновлено: 08:38 18.01.2023)
В трех областях Украины ввели экстренные отключения света
В Киевской, Днепропетровской, Одесской областях ввели экстренные отключения света
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев во время отключения электричества
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев во время отключения электричества. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Экстренные отключения света действуют в Киевской, Днепропетровской, Одесской областях четвертый день, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.
"В регионе происходят экстренные отключения света", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Киевские электросети".
По информации компании, экстренные отключения света также продолжаются в Одесской и Днепропетровской областях.
Экстренные отключения света применяются в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях с воскресенья.
В минувшую субботу украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.