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Twitter выставил на аукцион кофемашины и неоновые вывески из своего офиса - РИА Новости, 18.01.2023
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Twitter выставил на аукцион кофемашины и неоновые вывески из своего офиса
Twitter выставил на аукцион кофемашины и неоновые вывески из своего офиса - РИА Новости, 18.01.2023
Twitter выставил на аукцион кофемашины и неоновые вывески из своего офиса
Американская компания Twitter выставляет на аукцион кофемашины, неоновые вывески с логотипом, кухонную технику, а также офисное оборудование, поскольку, по... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:45
2023-01-18T15:45
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Американская компания Twitter выставляет на аукцион кофемашины, неоновые вывески с логотипом, кухонную технику, а также офисное оборудование, поскольку, по данным СМИ, просрочила платежи за аренду офиса. На сайте аукциона Heritage Global Partners опубликованы выставленные на продажу лоты из офиса Twitter. Аукцион, начался 17 января и продлится до 21.00 мск 18 января. На нем, согласно информации на сайте, продаются предметы, которые оказались лишними для офиса. "Twitter выставляет на аукцион кофемашины, холодильные камеры, компьютеры и даже огромные неоновые вывески с логотипом компании, поскольку социальная служба обмена сообщениями, как сообщается, просрочила платежи за аренду офиса", - говорится в сообщении телеканала CNBC. В конце декабря 2022 года американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Twitter, чтобы сократить расходы, на протяжении нескольких недель не платит арендную плату за офисные помещения. Согласно сайту аукциона, Twitter также выставил на продажу плиту для жарки, печь для пиццы, телевизоры и письменные столы. Как отмечает телеканал CNBC, кто-то поставил 17 500 долларов за неоновую вывеску с логотипом социальной сети. При этом на сайте аукциона ее цена уже достигает 22,5 тысячи долларов. В конце октября 2022 года Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании. Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20230112/twitter-1844325330.html
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в мире, параг агравал, сан-франциско, калифорния, twitter
В мире, Параг Агравал, Сан-Франциско, Калифорния, Twitter
15:45 18.01.2023
 
Twitter выставил на аукцион кофемашины и неоновые вывески из своего офиса

Twitter выставил на аукцион кофемашины, кухонную технику и вывески из своего офиса

© AP Photo / Richard DrewЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Richard Drew
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Американская компания Twitter выставляет на аукцион кофемашины, неоновые вывески с логотипом, кухонную технику, а также офисное оборудование, поскольку, по данным СМИ, просрочила платежи за аренду офиса.
На сайте аукциона Heritage Global Partners опубликованы выставленные на продажу лоты из офиса Twitter. Аукцион, начался 17 января и продлится до 21.00 мск 18 января. На нем, согласно информации на сайте, продаются предметы, которые оказались лишними для офиса.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 11:28
Сотрудников штаб-квартиры Twitter в Азии перевели на удаленку, сообщили СМИ
"Twitter выставляет на аукцион кофемашины, холодильные камеры, компьютеры и даже огромные неоновые вывески с логотипом компании, поскольку социальная служба обмена сообщениями, как сообщается, просрочила платежи за аренду офиса", - говорится в сообщении телеканала CNBC.
В конце декабря 2022 года американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Twitter, чтобы сократить расходы, на протяжении нескольких недель не платит арендную плату за офисные помещения.
Согласно сайту аукциона, Twitter также выставил на продажу плиту для жарки, печь для пиццы, телевизоры и письменные столы.
Как отмечает телеканал CNBC, кто-то поставил 17 500 долларов за неоновую вывеску с логотипом социальной сети. При этом на сайте аукциона ее цена уже достигает 22,5 тысячи долларов.
В конце октября 2022 года Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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В миреПараг АгравалСан-ФранцискоКалифорнияTwitter
 
 
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