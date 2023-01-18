https://ria.ru/20230118/twitter-1845755928.html
Twitter выставил на аукцион кофемашины и неоновые вывески из своего офиса
Twitter выставил на аукцион кофемашины и неоновые вывески из своего офиса - РИА Новости, 18.01.2023
Twitter выставил на аукцион кофемашины и неоновые вывески из своего офиса
Американская компания Twitter выставляет на аукцион кофемашины, неоновые вывески с логотипом, кухонную технику, а также офисное оборудование, поскольку, по... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:45
2023-01-18T15:45
2023-01-18T15:45
в мире
параг агравал
сан-франциско
калифорния
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594056954_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_87ff3bcf3fa49716bd21a23f2c12caea.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Американская компания Twitter выставляет на аукцион кофемашины, неоновые вывески с логотипом, кухонную технику, а также офисное оборудование, поскольку, по данным СМИ, просрочила платежи за аренду офиса. На сайте аукциона Heritage Global Partners опубликованы выставленные на продажу лоты из офиса Twitter. Аукцион, начался 17 января и продлится до 21.00 мск 18 января. На нем, согласно информации на сайте, продаются предметы, которые оказались лишними для офиса. "Twitter выставляет на аукцион кофемашины, холодильные камеры, компьютеры и даже огромные неоновые вывески с логотипом компании, поскольку социальная служба обмена сообщениями, как сообщается, просрочила платежи за аренду офиса", - говорится в сообщении телеканала CNBC. В конце декабря 2022 года американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Twitter, чтобы сократить расходы, на протяжении нескольких недель не платит арендную плату за офисные помещения. Согласно сайту аукциона, Twitter также выставил на продажу плиту для жарки, печь для пиццы, телевизоры и письменные столы. Как отмечает телеканал CNBC, кто-то поставил 17 500 долларов за неоновую вывеску с логотипом социальной сети. При этом на сайте аукциона ее цена уже достигает 22,5 тысячи долларов. В конце октября 2022 года Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании. Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20230112/twitter-1844325330.html
https://ria.ru/20221225/twitter-1841189011.html
сан-франциско
калифорния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594056954_279:0:2952:2005_1920x0_80_0_0_a3e8d221bcc6ba8572a7c3c7124c1aa4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, параг агравал, сан-франциско, калифорния, twitter
В мире, Параг Агравал, Сан-Франциско, Калифорния, Twitter
Twitter выставил на аукцион кофемашины и неоновые вывески из своего офиса
Twitter выставил на аукцион кофемашины, кухонную технику и вывески из своего офиса
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Американская компания Twitter выставляет на аукцион
кофемашины, неоновые вывески с логотипом, кухонную технику, а также офисное оборудование, поскольку, по данным СМИ, просрочила платежи за аренду офиса.
На сайте аукциона Heritage Global Partners опубликованы выставленные на продажу лоты из офиса Twitter. Аукцион, начался 17 января и продлится до 21.00 мск 18 января. На нем, согласно информации на сайте, продаются предметы, которые оказались лишними для офиса.
"Twitter выставляет на аукцион кофемашины, холодильные камеры, компьютеры и даже огромные неоновые вывески с логотипом компании, поскольку социальная служба обмена сообщениями, как сообщается, просрочила платежи за аренду офиса", - говорится в сообщении телеканала CNBC.
В конце декабря 2022 года американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Twitter, чтобы сократить расходы, на протяжении нескольких недель не платит арендную плату за офисные помещения.
Согласно сайту аукциона, Twitter также выставил на продажу плиту для жарки, печь для пиццы, телевизоры и письменные столы.
Как отмечает телеканал CNBC, кто-то поставил 17 500 долларов за неоновую вывеску с логотипом социальной сети. При этом на сайте аукциона ее цена уже достигает 22,5 тысячи долларов.
В конце октября 2022 года Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал
был уволен вместе с другими руководителями компании.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско
, штат Калифорния
.