https://ria.ru/20230118/tragediya-1845686315.html
Шмыгаль поручил создать группу по расследованию трагедии в Броварах
Шмыгаль поручил создать группу по расследованию трагедии в Броварах - РИА Новости, 18.01.2023
Шмыгаль поручил создать группу по расследованию трагедии в Броварах
Премьер Украины Денис Шмыгаль поручил немедленно создать специальную группу по детальному расследованию всех обстоятельств трагедии в Броварах Киевской области, РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:28
2023-01-18T12:28
2023-01-18T12:36
украина
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в мире
денис шмыгаль
денис монастырский
евгений енин
киевская область
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль поручил немедленно создать специальную группу по детальному расследованию всех обстоятельств трагедии в Броварах Киевской области, в которой погиб глава МВД Денис Монастырский.Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. По последним данным, погибли 18 человек, среди них Монастырский и его первый зам Евгений Енин, пострадали 29 человек, в том числе 15 детей."Поручил немедленно создать специальную группу для детального расследования всех обстоятельств трагедии", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.Он выразил соболезнования семьям погибших. "Большая потеря для правительственной команды и всего государства", - подчеркнул премьер.
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украина, бровары, в мире, денис шмыгаль, денис монастырский, евгений енин, киевская область
Украина, Бровары, В мире, Денис Шмыгаль, Денис Монастырский, Евгений Енин, Киевская область
12:28 18.01.2023 (обновлено: 12:36 18.01.2023)
Шмыгаль поручил создать группу по расследованию трагедии в Броварах
Премьер Шмыгаль поручил создать группу по детальному расследованию трагедии в Броварах