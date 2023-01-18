https://ria.ru/20230118/tragediya-1845686315.html

Шмыгаль поручил создать группу по расследованию трагедии в Броварах

Шмыгаль поручил создать группу по расследованию трагедии в Броварах - РИА Новости, 18.01.2023

Шмыгаль поручил создать группу по расследованию трагедии в Броварах

Премьер Украины Денис Шмыгаль поручил немедленно создать специальную группу по детальному расследованию всех обстоятельств трагедии в Броварах Киевской области, РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T12:28

2023-01-18T12:28

2023-01-18T12:36

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денис монастырский

евгений енин

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль поручил немедленно создать специальную группу по детальному расследованию всех обстоятельств трагедии в Броварах Киевской области, в которой погиб глава МВД Денис Монастырский.Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. По последним данным, погибли 18 человек, среди них Монастырский и его первый зам Евгений Енин, пострадали 29 человек, в том числе 15 детей."Поручил немедленно создать специальную группу для детального расследования всех обстоятельств трагедии", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.Он выразил соболезнования семьям погибших. "Большая потеря для правительственной команды и всего государства", - подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20230118/vertolet-1845686910.html

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украина, бровары, в мире, денис шмыгаль, денис монастырский, евгений енин, киевская область