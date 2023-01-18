Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 18 января: Россия готова рассмотреть инициативы по Украине - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/spetsoperatsiya-1845843390.html
Спецоперация, 18 января: Россия готова рассмотреть инициативы по Украине
Спецоперация, 18 января: Россия готова рассмотреть инициативы по Украине - РИА Новости, 18.01.2023
Спецоперация, 18 января: Россия готова рассмотреть инициативы по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что Москва готова рассматривать серьезные предложения от Запада по переговорам по... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T21:39
2023-01-18T21:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нато
йенс столтенберг
донецкая народная республика
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843384504_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_6a6afe6c09517d2563d22ec57f990608.jpg
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что Москва готова рассматривать серьезные предложения от Запада по переговорам по украинскому вопросу. Однако, отметил министр, их пока не было. Кроме того, Лавров заявил, что речи о переговорах с Владимиром Зеленским быть не может. В этой связи министр сослался на то, что Зеленский законодательно запретил вести переговоры с российскими властями. Отвечая на вопрос о том, могут ли военные действия закончиться в 2023 году, глава МИД РФ заявил, что цель операции - отсутствие представляющей для России опасность военной инфраструктуры на Украине и других сопредельных государствах, а также невозможность гонений на русскоязычных граждан страны. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал, что для новых переговоров между Москвой и Киевом необходимо согласие сторон по двум правовым аспектам, речь идет о признании результатов самоопределения народов бывших территорий Украины и выработке новых международных правил. Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, подчеркнул, что наладить переговорный процесс по Украине не позволяет российское требование к Киеву признать "новые территориальные реалии". Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не видит перспектив для проведения серьезных мирных переговоров между Москвой и Киевом в ближайшем будущем – он также не видит условий для урегулирования конфликта на Украине в ближайшем будущем при соблюдении территориальной целостности страны. Ход операции Минобороны России сообщило в среду, что добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке вооруженных сил РФ освободили Соль в ДНР. Кроме того, по данным ведомства, в районе Краматорска уничтожен украинский склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS и "Град", а авиация и артиллерия РФ поразили за сутки 76 артиллерийских подразделений украинских военных. Министерство также сообщило, что на купянском и красно-лиманском направлениях украинские войска за сутки потеряли убитыми и ранеными около 150 человек, а на южно-донецком направлении были сорваны атаки в направлении Степного, Сладкого и Урожайного в ДНР, в результате украинские силы потеряли до 90 военных и 12 единиц техники. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что потери украинских войск в Соледаре, о взятии которого Минобороны РФ ранее сообщало, исчисляются тысячами, также, по его словам, в Соледаре взяты в плен иностранные наемники. Вопрос о поставках НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос о том, почему его страна колеблется и не поставляет немецкие танки Leopard 2 Украине. В свою очередь, глава минобороны Канады Анита Ананд в ходе визита в Киев в среду провела встречу с украинским коллегой Алексеем Резниковым и объявила о передаче Украине 200 бронеавтомобилей. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас ключевой момент в конфликте на Украине, и Киев нуждается в "значительном увеличении" поддержки, в том числе военной. При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что западные страны устали помогать Украине.
https://ria.ru/20230118/lavrov-1845748953.html
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html
https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843384504_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_e91459e0ca405c72aec398c5518fd7d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, нато, йенс столтенберг, донецкая народная республика, денис пушилин, оон, сергей лавров, владимир зеленский, антониу гутерреш
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО, Йенс Столтенберг, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, ООН, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Антониу Гутерреш
21:39 18.01.2023 (обновлено: 21:42 18.01.2023)
 
Спецоперация, 18 января: Россия готова рассмотреть инициативы по Украине

Спецоперация, 18 января: Россия готова рассмотреть инициативы Запада по Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМосква, Россия
Москва, Россия - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Москва, Россия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что Москва готова рассматривать серьезные предложения от Запада по переговорам по украинскому вопросу.
Однако, отметил министр, их пока не было.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 15:54
"Как было, уже не будет". Лавров объяснил антироссийскую стратегию Запада
Кроме того, Лавров заявил, что речи о переговорах с Владимиром Зеленским быть не может. В этой связи министр сослался на то, что Зеленский законодательно запретил вести переговоры с российскими властями.
Отвечая на вопрос о том, могут ли военные действия закончиться в 2023 году, глава МИД РФ заявил, что цель операции - отсутствие представляющей для России опасность военной инфраструктуры на Украине и других сопредельных государствах, а также невозможность гонений на русскоязычных граждан страны.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал, что для новых переговоров между Москвой и Киевом необходимо согласие сторон по двум правовым аспектам, речь идет о признании результатов самоопределения народов бывших территорий Украины и выработке новых международных правил.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, подчеркнул, что наладить переговорный процесс по Украине не позволяет российское требование к Киеву признать "новые территориальные реалии".
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не видит перспектив для проведения серьезных мирных переговоров между Москвой и Киевом в ближайшем будущем – он также не видит условий для урегулирования конфликта на Украине в ближайшем будущем при соблюдении территориальной целостности страны.
Участники праздничного шествия по случаю празднования Дня соборности Украины - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 08:00
Киев делает ставку на бандеровский гитлерюгенд

Ход операции

Минобороны России сообщило в среду, что добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке вооруженных сил РФ освободили Соль в ДНР.
Кроме того, по данным ведомства, в районе Краматорска уничтожен украинский склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS и "Град", а авиация и артиллерия РФ поразили за сутки 76 артиллерийских подразделений украинских военных.
Министерство также сообщило, что на купянском и красно-лиманском направлениях украинские войска за сутки потеряли убитыми и ранеными около 150 человек, а на южно-донецком направлении были сорваны атаки в направлении Степного, Сладкого и Урожайного в ДНР, в результате украинские силы потеряли до 90 военных и 12 единиц техники.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что потери украинских войск в Соледаре, о взятии которого Минобороны РФ ранее сообщало, исчисляются тысячами, также, по его словам, в Соледаре взяты в плен иностранные наемники.
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 08:00
Запад испугался перелома на украинском фронте. Поэтому срочно шлет танки

Вопрос о поставках

НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос о том, почему его страна колеблется и не поставляет немецкие танки Leopard 2 Украине.
В свою очередь, глава минобороны Канады Анита Ананд в ходе визита в Киев в среду провела встречу с украинским коллегой Алексеем Резниковым и объявила о передаче Украине 200 бронеавтомобилей.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас ключевой момент в конфликте на Украине, и Киев нуждается в "значительном увеличении" поддержки, в том числе военной.
При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что западные страны устали помогать Украине.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНАТОЙенс СтолтенбергДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинООНСергей ЛавровВладимир ЗеленскийАнтониу Гутерреш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала