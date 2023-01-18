https://ria.ru/20230118/spetsoperatsiya-1845843390.html

Спецоперация, 18 января: Россия готова рассмотреть инициативы по Украине

Спецоперация, 18 января: Россия готова рассмотреть инициативы по Украине - РИА Новости, 18.01.2023

Спецоперация, 18 января: Россия готова рассмотреть инициативы по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что Москва готова рассматривать серьезные предложения от Запада по переговорам по... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T21:39

2023-01-18T21:39

2023-01-18T21:42

специальная военная операция на украине

в мире

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йенс столтенберг

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что Москва готова рассматривать серьезные предложения от Запада по переговорам по украинскому вопросу. Однако, отметил министр, их пока не было. Кроме того, Лавров заявил, что речи о переговорах с Владимиром Зеленским быть не может. В этой связи министр сослался на то, что Зеленский законодательно запретил вести переговоры с российскими властями. Отвечая на вопрос о том, могут ли военные действия закончиться в 2023 году, глава МИД РФ заявил, что цель операции - отсутствие представляющей для России опасность военной инфраструктуры на Украине и других сопредельных государствах, а также невозможность гонений на русскоязычных граждан страны. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал, что для новых переговоров между Москвой и Киевом необходимо согласие сторон по двум правовым аспектам, речь идет о признании результатов самоопределения народов бывших территорий Украины и выработке новых международных правил. Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, подчеркнул, что наладить переговорный процесс по Украине не позволяет российское требование к Киеву признать "новые территориальные реалии". Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не видит перспектив для проведения серьезных мирных переговоров между Москвой и Киевом в ближайшем будущем – он также не видит условий для урегулирования конфликта на Украине в ближайшем будущем при соблюдении территориальной целостности страны. Ход операции Минобороны России сообщило в среду, что добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке вооруженных сил РФ освободили Соль в ДНР. Кроме того, по данным ведомства, в районе Краматорска уничтожен украинский склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS и "Град", а авиация и артиллерия РФ поразили за сутки 76 артиллерийских подразделений украинских военных. Министерство также сообщило, что на купянском и красно-лиманском направлениях украинские войска за сутки потеряли убитыми и ранеными около 150 человек, а на южно-донецком направлении были сорваны атаки в направлении Степного, Сладкого и Урожайного в ДНР, в результате украинские силы потеряли до 90 военных и 12 единиц техники. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что потери украинских войск в Соледаре, о взятии которого Минобороны РФ ранее сообщало, исчисляются тысячами, также, по его словам, в Соледаре взяты в плен иностранные наемники. Вопрос о поставках НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос о том, почему его страна колеблется и не поставляет немецкие танки Leopard 2 Украине. В свою очередь, глава минобороны Канады Анита Ананд в ходе визита в Киев в среду провела встречу с украинским коллегой Алексеем Резниковым и объявила о передаче Украине 200 бронеавтомобилей. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас ключевой момент в конфликте на Украине, и Киев нуждается в "значительном увеличении" поддержки, в том числе военной. При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что западные страны устали помогать Украине.

https://ria.ru/20230118/lavrov-1845748953.html

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html

https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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