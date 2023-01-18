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В Чехии от имени кандидата в президенты призывают отправиться на Украину - РИА Новости, 18.01.2023
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В Чехии от имени кандидата в президенты призывают отправиться на Украину
В Чехии от имени кандидата в президенты призывают отправиться на Украину - РИА Новости, 18.01.2023
В Чехии от имени кандидата в президенты призывают отправиться на Украину
В Чехии среди населения от имени кандидата в президенты генерала армии в запасе Петра Павела распространяются фальшивые СМС с призывом прийти в ближайшую... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T19:25
2023-01-18T19:25
в мире
технологии
петр павел
андрей бабиш
чехия
украина
twitter
нато
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ПРАГА, 18 янв – РИА Новости. В Чехии среди населения от имени кандидата в президенты генерала армии в запасе Петра Павела распространяются фальшивые СМС с призывом прийти в ближайшую армейскую часть и получить оружие для мобилизации на Украине, сообщило в среду Чешское радио со ссылкой на полицию. "Полиция занимается выяснением обстоятельств распространения фальшивых СМС, в которых от имени генерала Петра Павела выражается благодарность за то, что получатель СМС дал ему в кампании свой голос и просьба, чтобы этот человек посетил ближайшую армейскую часть, где ему будет выдано необходимое вооружение для мобилизации на Украине", - говорится в сообщении. Управление республиканской полиции подтвердило в Twitter, что получило информацию о данном инциденте и занимается выяснением его происхождения. "Мы располагаем информацией о данном инциденте, занимаемся им и просим тех, кто получил подобную СМС, проинформировать нас об этом", - сообщила полиция. На этой неделе другой участник второго тура президентских выборов, экс-премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш разместил по всей стране рекламные плакаты со своей фотографией и надписью: "Не втяну Чехию в войну. Я дипломат. Не военный. Президент Бабиш". В связи с этим Павел, выступая во вторник на митинге в городе Усти-над-Лабем, заявил, что в Чехии распространяются сообщения о том, что если он будет избран президентом, то втянет страну в войну. По словам Павела, это абсолютная чушь, он знает, что такое война, и никому ее не пожелает. Первое, что он сделал бы, став президентом, постарался бы удержать Чехию как можно дальше от войны. Как считает Павел, война – это всегда дело политиков. "Военные в такой ситуации только участники, не они являются теми, кто решает", - подчеркнул генерал. Комментируя в среду информацию полиции о рассылке по республике от его имени фальшивых СМС, Павел заявил журналистам, что данная новость его не удивляет. По его мнению, за рассылкой СМС стоит некто, вдохновленный рекламными плакатами Бабиша. "Это мир Андрея Бабиша, за которым сплотились все конспирологические силы", - сказал Павел. В Чехии 13-14 января состоялся первый тур выборов главы государства, явка в нем, по предварительным данным, составила около 68,24%. Экс-глава Военного комитета НАТО генерал армии в запасе Павел получил 35,4% голосов избирателей и занял первое место, экс-премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш с 34,99% занял второе место. Оба вышли во второй тур выборов, который состоится 27-28 января. Как заявил РИА Новости известный чешский публицист Ян Урбан, кампания перед вторым туром выборов президента обещает быть максимально жесткой, даже жестокой, оба претендента на Пражский град в ней не будут жалеть друг друга.
https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html
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в мире, технологии, петр павел, андрей бабиш, чехия, украина, twitter, нато, чешское радио
В мире, Технологии, Петр Павел, Андрей Бабиш, Чехия, Украина, Twitter, НАТО, Чешское радио
19:25 18.01.2023
 
В Чехии от имени кандидата в президенты призывают отправиться на Украину

В Чехии рассылают фейковые СМС от имени генерала Павела с призывом отправиться на Украину

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Чехии. Архивное фото
Флаг Чехии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Чехии. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 18 янв – РИА Новости. В Чехии среди населения от имени кандидата в президенты генерала армии в запасе Петра Павела распространяются фальшивые СМС с призывом прийти в ближайшую армейскую часть и получить оружие для мобилизации на Украине, сообщило в среду Чешское радио со ссылкой на полицию.
"Полиция занимается выяснением обстоятельств распространения фальшивых СМС, в которых от имени генерала Петра Павела выражается благодарность за то, что получатель СМС дал ему в кампании свой голос и просьба, чтобы этот человек посетил ближайшую армейскую часть, где ему будет выдано необходимое вооружение для мобилизации на Украине", - говорится в сообщении.
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Управление республиканской полиции подтвердило в Twitter, что получило информацию о данном инциденте и занимается выяснением его происхождения.
"Мы располагаем информацией о данном инциденте, занимаемся им и просим тех, кто получил подобную СМС, проинформировать нас об этом", - сообщила полиция.
На этой неделе другой участник второго тура президентских выборов, экс-премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш разместил по всей стране рекламные плакаты со своей фотографией и надписью: "Не втяну Чехию в войну. Я дипломат. Не военный. Президент Бабиш".
В связи с этим Павел, выступая во вторник на митинге в городе Усти-над-Лабем, заявил, что в Чехии распространяются сообщения о том, что если он будет избран президентом, то втянет страну в войну. По словам Павела, это абсолютная чушь, он знает, что такое война, и никому ее не пожелает. Первое, что он сделал бы, став президентом, постарался бы удержать Чехию как можно дальше от войны. Как считает Павел, война – это всегда дело политиков. "Военные в такой ситуации только участники, не они являются теми, кто решает", - подчеркнул генерал.
Комментируя в среду информацию полиции о рассылке по республике от его имени фальшивых СМС, Павел заявил журналистам, что данная новость его не удивляет. По его мнению, за рассылкой СМС стоит некто, вдохновленный рекламными плакатами Бабиша. "Это мир Андрея Бабиша, за которым сплотились все конспирологические силы", - сказал Павел.
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В Чехии 13-14 января состоялся первый тур выборов главы государства, явка в нем, по предварительным данным, составила около 68,24%. Экс-глава Военного комитета НАТО генерал армии в запасе Павел получил 35,4% голосов избирателей и занял первое место, экс-премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш с 34,99% занял второе место. Оба вышли во второй тур выборов, который состоится 27-28 января.
Как заявил РИА Новости известный чешский публицист Ян Урбан, кампания перед вторым туром выборов президента обещает быть максимально жесткой, даже жестокой, оба претендента на Пражский град в ней не будут жалеть друг друга.
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