Рейтинг@Mail.ru
Запад пытается внести разлад в отношения России и Китая, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230118/razlad-1845723205.html
Запад пытается внести разлад в отношения России и Китая, заявил Лавров
Запад пытается внести разлад в отношения России и Китая, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2023
Запад пытается внести разлад в отношения России и Китая, заявил Лавров
Отношения России и КНР переживают лучшие времена за всю историю, хотя Запад открыто пытается внести в них разлад, заявил в среду министр иностранных дел России... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:14
2023-01-18T14:14
сергей лавров
россия
китай
сша
си цзиньпин
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Отношения России и КНР переживают лучшие времена за всю историю, хотя Запад открыто пытается внести в них разлад, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Наши отношения с Китайской Народной Республикой, безусловно, переживают лучшие времена за всю историю этих отношений. Об этом говорят наши лидеры, президент Путин и президент Си Цзиньпин. Об этом написано в документах, последний из которых был принят в феврале, когда президент России посетил с визитом КНР", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году. Министр напомнил, что в Китае отношения с Россией оценивают не как альянс или союз, но как "что-то, что крепче союза во многих смыслах - отношения прагматичные, доверительные и взаимоуважительные, опирающееся на баланс интересов". По словам главы МИД РФ, Запад, видя успешное и тесное сотрудничество России и Китая, не может остаться в стороне и предпринимает попытки помешать развитию отношений стран. Он добавил, что на Западе Россию принято считать "немедленной угрозой, с которой хотят поскорее разделаться", а Китай - "главным, долгосрочным, серьезным и системным вызовом".
https://ria.ru/20221223/zapad-1840695096.html
https://ria.ru/20221229/sotrudnichestvo-1842015506.html
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_b5fdade52024ffde8ec6cd6c2f6df5a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, россия, китай, сша, си цзиньпин, нато, в мире
Сергей Лавров, Россия, Китай, США, Си Цзиньпин, НАТО, В мире
14:14 18.01.2023
 
Запад пытается внести разлад в отношения России и Китая, заявил Лавров

Глава МИД Лавров обвинил Запад в попытках внести разлад в отношения России и Китая

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Отношения России и КНР переживают лучшие времена за всю историю, хотя Запад открыто пытается внести в них разлад, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Наши отношения с Китайской Народной Республикой, безусловно, переживают лучшие времена за всю историю этих отношений. Об этом говорят наши лидеры, президент Путин и президент Си Цзиньпин. Об этом написано в документах, последний из которых был принят в феврале, когда президент России посетил с визитом КНР", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия РФ Дмитрий Медведев и генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря 2022, 08:00
Запад в растерянности. Хаос выходит из-под контроля
Министр напомнил, что в Китае отношения с Россией оценивают не как альянс или союз, но как "что-то, что крепче союза во многих смыслах - отношения прагматичные, доверительные и взаимоуважительные, опирающееся на баланс интересов".
По словам главы МИД РФ, Запад, видя успешное и тесное сотрудничество России и Китая, не может остаться в стороне и предпринимает попытки помешать развитию отношений стран.
"Данные (о намерении Запада внести разлад - ред.) даже не надо искать, они находятся в открытом доступе: это стратегии, который принимают США, доктрины в сфере безопасности и декларации между НАТО и Евросоюзом... Там прямо перечисляются Россия и Китай в качестве угроз", - подчеркнул Лавров.
Он добавил, что на Западе Россию принято считать "немедленной угрозой, с которой хотят поскорее разделаться", а Китай - "главным, долгосрочным, серьезным и системным вызовом".
Девушка рисует флаг Китая на щеке молодого человека - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 08:00
Китай лишил Запад последних надежд
 
Сергей ЛавровРоссияКитайСШАСи ЦзиньпинНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала