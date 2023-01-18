https://ria.ru/20230118/razlad-1845723205.html
Запад пытается внести разлад в отношения России и Китая, заявил Лавров
Запад пытается внести разлад в отношения России и Китая, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2023
Запад пытается внести разлад в отношения России и Китая, заявил Лавров
Отношения России и КНР переживают лучшие времена за всю историю, хотя Запад открыто пытается внести в них разлад, заявил в среду министр иностранных дел России... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:14
2023-01-18T14:14
2023-01-18T14:14
сергей лавров
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сша
си цзиньпин
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в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Отношения России и КНР переживают лучшие времена за всю историю, хотя Запад открыто пытается внести в них разлад, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Наши отношения с Китайской Народной Республикой, безусловно, переживают лучшие времена за всю историю этих отношений. Об этом говорят наши лидеры, президент Путин и президент Си Цзиньпин. Об этом написано в документах, последний из которых был принят в феврале, когда президент России посетил с визитом КНР", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году. Министр напомнил, что в Китае отношения с Россией оценивают не как альянс или союз, но как "что-то, что крепче союза во многих смыслах - отношения прагматичные, доверительные и взаимоуважительные, опирающееся на баланс интересов". По словам главы МИД РФ, Запад, видя успешное и тесное сотрудничество России и Китая, не может остаться в стороне и предпринимает попытки помешать развитию отношений стран. Он добавил, что на Западе Россию принято считать "немедленной угрозой, с которой хотят поскорее разделаться", а Китай - "главным, долгосрочным, серьезным и системным вызовом".
https://ria.ru/20221223/zapad-1840695096.html
https://ria.ru/20221229/sotrudnichestvo-1842015506.html
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сергей лавров, россия, китай, сша, си цзиньпин, нато, в мире
Сергей Лавров, Россия, Китай, США, Си Цзиньпин, НАТО, В мире
Запад пытается внести разлад в отношения России и Китая, заявил Лавров
Глава МИД Лавров обвинил Запад в попытках внести разлад в отношения России и Китая
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Отношения России и КНР переживают лучшие времена за всю историю, хотя Запад открыто пытается внести в них разлад, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Наши отношения с Китайской Народной Республикой, безусловно, переживают лучшие времена за всю историю этих отношений. Об этом говорят наши лидеры, президент Путин и президент Си Цзиньпин
. Об этом написано в документах, последний из которых был принят в феврале, когда президент России посетил с визитом КНР", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.
Министр напомнил, что в Китае отношения с Россией оценивают не как альянс или союз, но как "что-то, что крепче союза во многих смыслах - отношения прагматичные, доверительные и взаимоуважительные, опирающееся на баланс интересов".
По словам главы МИД РФ, Запад, видя успешное и тесное сотрудничество России и Китая, не может остаться в стороне и предпринимает попытки помешать развитию отношений стран.
"Данные (о намерении Запада внести разлад - ред.) даже не надо искать, они находятся в открытом доступе: это стратегии, который принимают США
, доктрины в сфере безопасности и декларации между НАТО
и Евросоюзом... Там прямо перечисляются Россия и Китай в качестве угроз", - подчеркнул Лавров.
Он добавил, что на Западе Россию принято считать "немедленной угрозой, с которой хотят поскорее разделаться", а Китай - "главным, долгосрочным, серьезным и системным вызовом".