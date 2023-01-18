https://ria.ru/20230118/pyatachok-1845641360.html

Путин прибыл к монументу на Невском пятачке в день 80-летия прорыва блокады

Путин прибыл к монументу на Невском пятачке в день 80-летия прорыва блокады - РИА Новости, 18.01.2023

Путин прибыл к монументу на Невском пятачке в день 80-летия прорыва блокады

Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T10:02

2023-01-18T10:02

2023-01-18T18:02

владимир путин

блокада ленинграда (1941-1944)

ленинградская область

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КИРОВСК (Ленинградская область), 18 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда.У мемориала памяти павших воинов главу государства встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Подойдя к памятнику, Путин возложил к его основанию букет красных роз, перевязанный траурной черной лентой. В это время горнист почетного караула исполнял мелодию песни Льва Гурова "Тишина". Некоторое время президент постоял молча, затем поклонился и проследовал обратно к автомобилю. Путин также возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище, где покоятся жертвы блокады Ленинграда.Установив венок у подножия памятника, Путин поправил на нем ленты в цветах государственного флага и склонил голову перед монументом.После исполнения гимна России глава государства почтил поклоном память погибших жителей блокадного города.На пути к монументу, по 300-метровой аллее от Вечного огня, президент также возложил цветы к одной из братских могил, где покоится его брат Виктор, умерший в блокадном городе в малолетнем возрасте зимой 1942 года.Планируется, что в среду Путин также посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного города и представителями общественных патриотических объединений.Кроме того, Путин сегодня намерен посетить в Петербурге цеха входящего в концерн "Алмаз-Антей" Обуховского завода.Условное обозначение Невский пятачок получил плацдарм на левом (восточном) берегу Невы напротив поселка Невская Дубровка, который стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Северную столицу. Бои на небольшом участке фронта (в разные периоды войны размеры "пятачка" варьировались от двух до четырех с половиной километров по фронту и до 800 метров в глубину) продолжались в общей сложности 285 дней. Девять стрелковых дивизий, четыре отдельные бригады и более 140 других подразделений, приданных боевым частям, неоднократно пытались именно отсюда прорвать блокаду. Защитники плацдарма ежедневно отражали по 12-16 атак противника, за сутки на них обрушивалось около 50 тысяч мин, снарядов и авиабомб. Точной цифры понесенных здесь потерь историки не могут назвать до сих пор: приводятся данные о числе погибших от 50 тысяч человек до 250 тысяч, но они не считаются окончательными.Пискаревское мемориальное кладбище — самое большое в мире кладбище жертв Второй мировой войны. В 186 братских могилах покоятся 420 тысяч жителей города, погибших от голода, бомбежек, обстрелов, и 70 тысяч воинов — защитников Ленинграда. В 1941-1944 годах ежедневно на кладбище хоронили от трех до десяти тысяч человек.Блокада Ленинграда войсками фашистской Германии длилась 879 дней — с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года. Красная армия прорвала окружение 18 января 1943 года. Двадцать седьмого января 1944 года Ленинград освободили от блокады: после мощного наступления советских войск при операции "Январский гром" вермахт отбросили на 60-100 километров от границ города.По данным на 1 января 1941 года, в Северной столице проживали чуть менее трех миллионов человек. За годы блокады погибли, по разным данным, около миллиона человек. Так, на Hюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только три процента из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные 97% умерли от голода.

https://ria.ru/20220127/beglov-1769878282.html

https://ria.ru/20200123/1563784590.html

https://ria.ru/20210127/muzey-1594879084.html

https://ria.ru/20230116/blokada-1845160235.html

ленинградская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, блокада ленинграда (1941-1944), ленинградская область