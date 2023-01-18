https://ria.ru/20230118/putin-1845643724.html

Владимир Путин проводит встречу с ветеранами Великой Отечественной войны

Владимир Путин проводит встречу с ветеранами Великой Отечественной войны - РИА Новости, 18.01.2023

Владимир Путин проводит встречу с ветеранами Великой Отечественной войны

Президент России Владимир Путин встречается с ветеранами Великой Отечественной войны по случаю 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T12:27

2023-01-18T12:27

2023-01-18T12:27

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

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Президент России Владимир Путин встречается с ветеранами Великой Отечественной войны по случаю 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.

2023

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LIVE: Путин на встрече с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда

LIVE: Путин на встрече с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда

2023-01-18T12:27

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