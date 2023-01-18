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Владимир Путин проводит встречу с ветеранами Великой Отечественной войны - РИА Новости, 18.01.2023
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Владимир Путин проводит встречу с ветеранами Великой Отечественной войны
Владимир Путин проводит встречу с ветеранами Великой Отечественной войны - РИА Новости, 18.01.2023
Владимир Путин проводит встречу с ветеранами Великой Отечественной войны
Президент России Владимир Путин встречается с ветеранами Великой Отечественной войны по случаю 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:27
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владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
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Президент России Владимир Путин встречается с ветеранами Великой Отечественной войны по случаю 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.
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LIVE: Путин на встрече с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда
LIVE: Путин на встрече с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда
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владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), видео
Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945)
Владимир Путин проводит встречу с ветеранами Великой Отечественной войны
Президент России Владимир Путин встречается с ветеранами Великой Отечественной войны по случаю 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.
2023-01-18T12:27
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PT79M28S
12:27 18.01.2023
 

Владимир Путин проводит встречу с ветеранами Великой Отечественной войны

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин встречается с ветеранами Великой Отечественной войны по случаю 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.
 
Владимир ПутинВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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