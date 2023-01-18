https://ria.ru/20230118/putin-1845643724.html
Владимир Путин проводит встречу с ветеранами Великой Отечественной войны
Владимир Путин проводит встречу с ветеранами Великой Отечественной войны - РИА Новости, 18.01.2023
Владимир Путин проводит встречу с ветеранами Великой Отечественной войны
Президент России Владимир Путин встречается с ветеранами Великой Отечественной войны по случаю 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:27
2023-01-18T12:27
2023-01-18T12:27
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
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Президент России Владимир Путин встречается с ветеранами Великой Отечественной войны по случаю 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин на встрече с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда
LIVE: Путин на встрече с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда
2023-01-18T12:27
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PT79M28S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), видео
Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945)
Владимир Путин проводит встречу с ветеранами Великой Отечественной войны
Президент России Владимир Путин встречается с ветеранами Великой Отечественной войны по случаю 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.
2023-01-18T12:27
true
PT79M28S
Владимир Путин проводит встречу с ветеранами Великой Отечественной войны
Президент России Владимир Путин встречается с ветеранами Великой Отечественной войны по случаю 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.