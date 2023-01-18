https://ria.ru/20230118/priamure-1845618576.html

В Приамурье сошли с рельсов более 20 грузовых вагонов

В Приамурье сошли с рельсов более 20 грузовых вагонов - РИА Новости, 18.01.2023

В Приамурье сошли с рельсов более 20 грузовых вагонов

Следователи устанавливают обстоятельства схода 22 грузовых вагонов на перегоне Джиктанда – Талдан Забайкальской железной дороги в Амурской области, задержаны... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T05:57

2023-01-18T05:57

2023-01-18T05:57

происшествия

амурская область

россия

нерюнгри

следственный комитет россии (ск рф)

забайкальская железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763091965_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e7323f16e348b0857a6c654cc03fc851.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 янв – РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства схода 22 грузовых вагонов на перегоне Джиктанда – Талдан Забайкальской железной дороги в Амурской области, задержаны пассажирские поезда, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. В связи со сходом задержаны пассажирские поезда №326 сообщением Нерюнгри – Хабаровск, №1 сообщением Владивосток – Москва. Пассажиры задержанных поездов будут обеспечены дополнительным питанием. В вагонах обеспечивается нормативный температурный режим. Также ожидается задержка пассажирских поездов №2 сообщением Москва – Владивосток, №325 сообщением Хабаровск – Нерюнгри. Для ликвидации последствий схода вагонов к месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Сковородино и Магдагачи. Пострадавших, угрозы экологической безопасности не имеется. Ущерб устанавливается. Следователи и криминалисты СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20221112/dtp-1831000250.html

амурская область

россия

нерюнгри

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, амурская область, россия, нерюнгри, следственный комитет россии (ск рф), забайкальская железная дорога