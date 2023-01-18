В Приамурье сошли с рельсов более 20 грузовых вагонов
В Приамурье сошли с рельсов более 20 грузовых вагонов, задержаны пассажирские поезда
© Pixabay / PexelsЖелезная дорога
© Pixabay / Pexels
Железная дорога. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 янв – РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства схода 22 грузовых вагонов на перегоне Джиктанда – Талдан Забайкальской железной дороги в Амурской области, задержаны пассажирские поезда, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"По предварительным данным, 18 января в 1.38 (мск) на перегоне Джиктанда – Талдан Забайкальской железной дороги (Сковородинский район Амурской области) произошел сход 22 вагонов грузового поезда. Движение по перегону временно приостановлено", - говорится в сообщении.
В связи со сходом задержаны пассажирские поезда №326 сообщением Нерюнгри – Хабаровск, №1 сообщением Владивосток – Москва. Пассажиры задержанных поездов будут обеспечены дополнительным питанием. В вагонах обеспечивается нормативный температурный режим. Также ожидается задержка пассажирских поездов №2 сообщением Москва – Владивосток, №325 сообщением Хабаровск – Нерюнгри.
Для ликвидации последствий схода вагонов к месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Сковородино и Магдагачи. Пострадавших, угрозы экологической безопасности не имеется. Ущерб устанавливается. Следователи и криминалисты СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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