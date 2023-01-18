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Киев нуждается в значительном увеличении военной помощи, заявил Столтенберг - РИА Новости, 18.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/pomosch-1845804969.html
Киев нуждается в значительном увеличении военной помощи, заявил Столтенберг
Киев нуждается в значительном увеличении военной помощи, заявил Столтенберг - РИА Новости, 18.01.2023
Киев нуждается в значительном увеличении военной помощи, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что сейчас ключевой момент в конфликте на Украине, и Киев нуждается в "значительном увеличении" поддержки, в том числе... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T18:02
2023-01-18T19:53
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
йенс столтенберг
украина
россия
киев
нато
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что сейчас ключевой момент в конфликте на Украине, и Киев нуждается в "значительном увеличении" поддержки, в том числе военной. "Это поворотный момент в войне, и есть необходимость значительного увеличения поддержки Украины", - заявил Столтенберг агентству Рейтер. Он также призвал увеличить военную поддержку Украины. "Если мы хотим обсуждаемого мирного урегулирования завтра, то сегодня нам нужно предоставить оружие", - заявил Столтенберг. Вместе с тем, в интервью телеканалу CNN Столтенберг, отвечая на вопрос о предоставлении Киеву немецких танков Leopard 2, заявил, что союзники "ведут постоянный диалог" по этому вопросу.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230118/mir-1845787931.html
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в мире, сергей лавров, йенс столтенберг, украина, россия, киев, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Йенс Столтенберг, Украина, Россия, Киев, НАТО
18:02 18.01.2023 (обновлено: 19:53 18.01.2023)
 
Киев нуждается в значительном увеличении военной помощи, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Киев нуждается в значительном увеличении помощи

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что сейчас ключевой момент в конфликте на Украине, и Киев нуждается в "значительном увеличении" поддержки, в том числе военной.
"Это поворотный момент в войне, и есть необходимость значительного увеличения поддержки Украины", - заявил Столтенберг агентству Рейтер.
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Он также призвал увеличить военную поддержку Украины.
"Если мы хотим обсуждаемого мирного урегулирования завтра, то сегодня нам нужно предоставить оружие", - заявил Столтенберг.
Вместе с тем, в интервью телеканалу CNN Столтенберг, отвечая на вопрос о предоставлении Киеву немецких танков Leopard 2, заявил, что союзники "ведут постоянный диалог" по этому вопросу.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровЙенс СтолтенбергУкраинаРоссияКиевНАТО
 
 
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