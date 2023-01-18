https://ria.ru/20230118/plen-1845651965.html

В Луганск вернулась группа освобожденных из плена бойцов ЛНР

В Луганск вернулась группа освобожденных из плена бойцов ЛНР - РИА Новости, 18.01.2023

В Луганск вернулась группа освобожденных из плена бойцов ЛНР

Тридцать бойцов Луганской Народной Республики, освобожденные из украинского плена, возвращаются в Луганск, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T10:48

2023-01-18T10:48

2023-01-18T10:48

специальная военная операция на украине

общество

леонид пасечник

луганск

луганская народная республика

россия

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ЛУГАНСК, 18 янв – РИА Новости. Тридцать бойцов Луганской Народной Республики, освобожденные из украинского плена, возвращаются в Луганск, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник. Ранее Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена возвращены 50 российских военных, их доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ. "Хорошие новости: домой возвращаются еще 30 защитников Луганщины, освобожденные в ходе обмена 8 января. В Москве бойцы получили первоочередную медицинскую помощь и теперь возвращаются в республику", - написал Пасечник в своем Тelegram-канале. Врио главы ЛНР уточнил, что многих в плену избивали и убеждали, что они "никогда не вернутся домой". "Поздравляем ребят с возвращением и продолжаем работать над освобождением тех, кто остается в украинских застенках", - написал Пасечник в Тelegram-канале.

https://ria.ru/20230112/plen-1844471426.html

https://ria.ru/20230111/voennye-1844242317.html

луганск

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, леонид пасечник, луганск, луганская народная республика, россия