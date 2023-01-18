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В Луганск вернулась группа освобожденных из плена бойцов ЛНР - РИА Новости, 18.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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В Луганск вернулась группа освобожденных из плена бойцов ЛНР
В Луганск вернулась группа освобожденных из плена бойцов ЛНР - РИА Новости, 18.01.2023
В Луганск вернулась группа освобожденных из плена бойцов ЛНР
Тридцать бойцов Луганской Народной Республики, освобожденные из украинского плена, возвращаются в Луганск, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T10:48
2023-01-18T10:48
специальная военная операция на украине
общество
леонид пасечник
луганск
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 18 янв – РИА Новости. Тридцать бойцов Луганской Народной Республики, освобожденные из украинского плена, возвращаются в Луганск, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник. Ранее Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена возвращены 50 российских военных, их доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ. "Хорошие новости: домой возвращаются еще 30 защитников Луганщины, освобожденные в ходе обмена 8 января. В Москве бойцы получили первоочередную медицинскую помощь и теперь возвращаются в республику", - написал Пасечник в своем Тelegram-канале. Врио главы ЛНР уточнил, что многих в плену избивали и убеждали, что они "никогда не вернутся домой". "Поздравляем ребят с возвращением и продолжаем работать над освобождением тех, кто остается в украинских застенках", - написал Пасечник в Тelegram-канале.
https://ria.ru/20230112/plen-1844471426.html
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луганск
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общество, леонид пасечник, луганск, луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Леонид Пасечник, Луганск, Луганская Народная Республика, Россия
10:48 18.01.2023
 
В Луганск вернулась группа освобожденных из плена бойцов ЛНР

Врио главы ЛНР Пасечник заявил о возвращении в Луганск 30 освобожденных из плена бойцов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛуганск
Луганск - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 18 янв – РИА Новости. Тридцать бойцов Луганской Народной Республики, освобожденные из украинского плена, возвращаются в Луганск, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена возвращены 50 российских военных, их доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ.
Возвращение российских военных из плена
12 января, 18:03Специальная военная операция на Украине
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"Хорошие новости: домой возвращаются еще 30 защитников Луганщины, освобожденные в ходе обмена 8 января. В Москве бойцы получили первоочередную медицинскую помощь и теперь возвращаются в республику", - написал Пасечник в своем Тelegram-канале.
Врио главы ЛНР уточнил, что многих в плену избивали и убеждали, что они "никогда не вернутся домой".
"Поздравляем ребят с возвращением и продолжаем работать над освобождением тех, кто остается в украинских застенках", - написал Пасечник в Тelegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЛеонид ПасечникЛуганскЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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