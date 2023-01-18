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Жена Зеленского прокомментировала письмо мужа для главы Китая

Жена Зеленского прокомментировала письмо мужа для главы Китая - РИА Новости, 18.01.2023

Жена Зеленского прокомментировала письмо мужа для главы Китая

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что письмо Владимира Зеленского, которое она собиралась передать главе... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T21:15

2023-01-18T21:15

2023-01-18T21:15

в мире

владимир зеленский

си цзиньпин

китай

россия

всемирный экономический форум в давосе

елена зеленская

украина

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Первая леди Украины Елена Зеленская заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что письмо Владимира Зеленского, которое она собиралась передать главе КНР Си Цзиньпину, является приглашением к диалогу и она надеется на ответ. Она отметила, что не читает чужие письма, а потому не знает его точного содержания. Ранее Зеленская заявила, что передаст письма с "формулой мира" на Украине от Владимира Зеленского президентам Еврокомиссии, Швейцарии и главе КНР. Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Среди его предложений были радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны". Также на G20 Зеленский сказал, что "не будет никакого "Минска-3", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Кроме того, комментируя 10 пунктов Зеленского, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет ни с кем разговаривать на основе этой "формулы мира".

https://ria.ru/20221004/kitay-1821540843.html

китай

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в мире, владимир зеленский, си цзиньпин, китай, россия, всемирный экономический форум в давосе, елена зеленская, украина