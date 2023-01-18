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Жена Зеленского прокомментировала письмо мужа для главы Китая
Жена Зеленского прокомментировала письмо мужа для главы Китая - РИА Новости, 18.01.2023
Жена Зеленского прокомментировала письмо мужа для главы Китая
Первая леди Украины Елена Зеленская заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что письмо Владимира Зеленского, которое она собиралась передать главе... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T21:15
2023-01-18T21:15
2023-01-18T21:15
в мире
владимир зеленский
си цзиньпин
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украина
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Первая леди Украины Елена Зеленская заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что письмо Владимира Зеленского, которое она собиралась передать главе КНР Си Цзиньпину, является приглашением к диалогу и она надеется на ответ. Она отметила, что не читает чужие письма, а потому не знает его точного содержания. Ранее Зеленская заявила, что передаст письма с "формулой мира" на Украине от Владимира Зеленского президентам Еврокомиссии, Швейцарии и главе КНР. Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Среди его предложений были радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны". Также на G20 Зеленский сказал, что "не будет никакого "Минска-3", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Кроме того, комментируя 10 пунктов Зеленского, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет ни с кем разговаривать на основе этой "формулы мира".
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в мире, владимир зеленский, си цзиньпин, китай, россия, всемирный экономический форум в давосе, елена зеленская, украина
В мире, Владимир Зеленский, Си Цзиньпин, Китай, Россия, Всемирный экономический форум в Давосе, Елена Зеленская, Украина
Жена Зеленского прокомментировала письмо мужа для главы Китая
Жена Зеленского назвала письмо мужа для Си Цзиньпина приглашением к диалогу
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Первая леди Украины Елена Зеленская заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что письмо Владимира Зеленского, которое она собиралась передать главе КНР Си Цзиньпину, является приглашением к диалогу и она надеется на ответ.
"Это было письмо президента Украины главе КНР, господину Си Цзиньпину, оно сопровождало украинскую формулу мира... Я думаю, что это было приглашением к диалогу и очень надеюсь, что этот жест будет иметь ответ", - заявила Зеленская, комментируя письмо. Трансляция выступления велась на сайте форума.
Она отметила, что не читает чужие письма, а потому не знает его точного содержания.
Ранее Зеленская заявила, что передаст письма с "формулой мира" на Украине от Владимира Зеленского президентам Еврокомиссии, Швейцарии и главе КНР.
Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Среди его предложений были радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны".
Также на G20 Зеленский сказал, что "не будет никакого "Минска-3", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева
о нежелании вести переговоры. Кроме того, комментируя 10 пунктов Зеленского, глава МИД РФ Сергей Лавров
заявил, что Россия не будет ни с кем разговаривать на основе этой "формулы мира".