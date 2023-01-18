Рейтинг@Mail.ru
Беглов рассказал Путину, сколько будут зарабатывать дворники в Петербурге - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230118/peterburg-1845783005.html
Беглов рассказал Путину, сколько будут зарабатывать дворники в Петербурге
Беглов рассказал Путину, сколько будут зарабатывать дворники в Петербурге - РИА Новости, 18.01.2023
Беглов рассказал Путину, сколько будут зарабатывать дворники в Петербурге
Поэтапный переход на новую систему уборки внутриквартальных территорий в Санкт-Петербурге позволит увеличить зарплату дворников до 49 тысяч рублей в месяц,... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T17:04
2023-01-18T17:33
общество
александр беглов
владимир путин
россия
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768310913_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_9021f42b72d2af8164e0b6cdcb3df188.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Поэтапный переход на новую систему уборки внутриквартальных территорий в Санкт-Петербурге позволит увеличить зарплату дворников до 49 тысяч рублей в месяц, сообщил губернатор города Александр Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Он уточнил, что на сегодняшний день эту сферу контролируют частные предприятия. По словам Беглова, они платят дворникам маленькую зарплату — на уровне 15-18 тысяч рублей в месяц. Исходя из этого, власти решили постепенно заменить сторонних подрядчиков на государственные организации.По его словам, дворники в обновленной системе уборки получат должность "работник ручного труда". Их обеспечат спецодеждой, уборочным инвентарем и техникой, а также создадут комфортные условия для отдыха — вплоть до возможности принять душ и обеспечения чаем и бутербродами.Беглов также рассказал Путину о принимаемых мерах по повышению надежности, безопасности и качества работы общественного транспорта. Так, по его словам, поэтапный отказ от маршруток и оплаты проезда наличными позволил защитить такие категории жителей, как ветераны, блокадники и многодетные семьи, которые ранее на коммерческом транспорте не могли пользоваться правом льготного проезда.
https://realty.ria.ru/20230108/polikliniki-1843477152.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768310913_0:0:2412:1809_1920x0_80_0_0_3f04b8c3efdb20b5c5d9c5a9ea0b92d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, александр беглов, владимир путин, россия, санкт-петербург
Общество, Александр Беглов, Владимир Путин, Россия, Санкт-Петербург
17:04 18.01.2023 (обновлено: 17:33 18.01.2023)
 
Беглов рассказал Путину, сколько будут зарабатывать дворники в Петербурге

Беглов рассказал Путину, что дворники в Петербурге будут получать почти 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкДворники расчищают тротуар от наледи около Государственного Эрмитажа
Дворники расчищают тротуар от наледи около Государственного Эрмитажа - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Дворники расчищают тротуар от наледи около Государственного Эрмитажа. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Поэтапный переход на новую систему уборки внутриквартальных территорий в Санкт-Петербурге позволит увеличить зарплату дворников до 49 тысяч рублей в месяц, сообщил губернатор города Александр Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Он уточнил, что на сегодняшний день эту сферу контролируют частные предприятия. По словам Беглова, они платят дворникам маленькую зарплату — на уровне 15-18 тысяч рублей в месяц. Исходя из этого, власти решили постепенно заменить сторонних подрядчиков на государственные организации.

"Мы создаем свои городские предприятия, с 1 января уже приступили к реформированию. Нам нужно полтора-два года, чтобы полностью создать свою городскую структуру. Заработная плата 49 тысяч, и народ уже идет", — сказал Беглов.

По его словам, дворники в обновленной системе уборки получат должность "работник ручного труда". Их обеспечат спецодеждой, уборочным инвентарем и техникой, а также создадут комфортные условия для отдыха — вплоть до возможности принять душ и обеспечения чаем и бутербродами.
Беглов также рассказал Путину о принимаемых мерах по повышению надежности, безопасности и качества работы общественного транспорта. Так, по его словам, поэтапный отказ от маршруток и оплаты проезда наличными позволил защитить такие категории жителей, как ветераны, блокадники и многодетные семьи, которые ранее на коммерческом транспорте не могли пользоваться правом льготного проезда.
Вид на Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 12:46
Четыре новые поликлиники откроют в Петербурге в этом году
 
ОбществоАлександр БегловВладимир ПутинРоссияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала