https://ria.ru/20230118/peterburg-1845783005.html

Беглов рассказал Путину, сколько будут зарабатывать дворники в Петербурге

Беглов рассказал Путину, сколько будут зарабатывать дворники в Петербурге - РИА Новости, 18.01.2023

Беглов рассказал Путину, сколько будут зарабатывать дворники в Петербурге

Поэтапный переход на новую систему уборки внутриквартальных территорий в Санкт-Петербурге позволит увеличить зарплату дворников до 49 тысяч рублей в месяц,... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T17:04

2023-01-18T17:04

2023-01-18T17:33

общество

александр беглов

владимир путин

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Поэтапный переход на новую систему уборки внутриквартальных территорий в Санкт-Петербурге позволит увеличить зарплату дворников до 49 тысяч рублей в месяц, сообщил губернатор города Александр Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Он уточнил, что на сегодняшний день эту сферу контролируют частные предприятия. По словам Беглова, они платят дворникам маленькую зарплату — на уровне 15-18 тысяч рублей в месяц. Исходя из этого, власти решили постепенно заменить сторонних подрядчиков на государственные организации.По его словам, дворники в обновленной системе уборки получат должность "работник ручного труда". Их обеспечат спецодеждой, уборочным инвентарем и техникой, а также создадут комфортные условия для отдыха — вплоть до возможности принять душ и обеспечения чаем и бутербродами.Беглов также рассказал Путину о принимаемых мерах по повышению надежности, безопасности и качества работы общественного транспорта. Так, по его словам, поэтапный отказ от маршруток и оплаты проезда наличными позволил защитить такие категории жителей, как ветераны, блокадники и многодетные семьи, которые ранее на коммерческом транспорте не могли пользоваться правом льготного проезда.

https://realty.ria.ru/20230108/polikliniki-1843477152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр беглов, владимир путин, россия, санкт-петербург