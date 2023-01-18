https://ria.ru/20230118/peterburg-1845783005.html
Беглов рассказал Путину, сколько будут зарабатывать дворники в Петербурге
Беглов рассказал Путину, сколько будут зарабатывать дворники в Петербурге - РИА Новости, 18.01.2023
Беглов рассказал Путину, сколько будут зарабатывать дворники в Петербурге
Поэтапный переход на новую систему уборки внутриквартальных территорий в Санкт-Петербурге позволит увеличить зарплату дворников до 49 тысяч рублей в месяц,... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T17:04
2023-01-18T17:04
2023-01-18T17:33
общество
александр беглов
владимир путин
россия
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768310913_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_9021f42b72d2af8164e0b6cdcb3df188.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Поэтапный переход на новую систему уборки внутриквартальных территорий в Санкт-Петербурге позволит увеличить зарплату дворников до 49 тысяч рублей в месяц, сообщил губернатор города Александр Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Он уточнил, что на сегодняшний день эту сферу контролируют частные предприятия. По словам Беглова, они платят дворникам маленькую зарплату — на уровне 15-18 тысяч рублей в месяц. Исходя из этого, власти решили постепенно заменить сторонних подрядчиков на государственные организации.По его словам, дворники в обновленной системе уборки получат должность "работник ручного труда". Их обеспечат спецодеждой, уборочным инвентарем и техникой, а также создадут комфортные условия для отдыха — вплоть до возможности принять душ и обеспечения чаем и бутербродами.Беглов также рассказал Путину о принимаемых мерах по повышению надежности, безопасности и качества работы общественного транспорта. Так, по его словам, поэтапный отказ от маршруток и оплаты проезда наличными позволил защитить такие категории жителей, как ветераны, блокадники и многодетные семьи, которые ранее на коммерческом транспорте не могли пользоваться правом льготного проезда.
https://realty.ria.ru/20230108/polikliniki-1843477152.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768310913_0:0:2412:1809_1920x0_80_0_0_3f04b8c3efdb20b5c5d9c5a9ea0b92d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр беглов, владимир путин, россия, санкт-петербург
Общество, Александр Беглов, Владимир Путин, Россия, Санкт-Петербург
17:04 18.01.2023 (обновлено: 17:33 18.01.2023)
Беглов рассказал Путину, сколько будут зарабатывать дворники в Петербурге
Беглов рассказал Путину, что дворники в Петербурге будут получать почти 50 тысяч рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Поэтапный переход на новую систему уборки внутриквартальных территорий в Санкт-Петербурге позволит увеличить зарплату дворников до 49 тысяч рублей в месяц, сообщил губернатор города Александр Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Он уточнил, что на сегодняшний день эту сферу контролируют частные предприятия. По словам Беглова, они платят дворникам маленькую зарплату — на уровне 15-18 тысяч рублей в месяц. Исходя из этого, власти решили постепенно заменить сторонних подрядчиков на государственные организации.
"Мы создаем свои городские предприятия, с 1 января уже приступили к реформированию. Нам нужно полтора-два года, чтобы полностью создать свою городскую структуру. Заработная плата 49 тысяч, и народ уже идет", — сказал Беглов.
По его словам, дворники в обновленной системе уборки получат должность "работник ручного труда". Их обеспечат спецодеждой, уборочным инвентарем и техникой, а также создадут комфортные условия для отдыха — вплоть до возможности принять душ и обеспечения чаем и бутербродами.
Беглов также рассказал Путину о принимаемых мерах по повышению надежности, безопасности и качества работы общественного транспорта. Так, по его словам, поэтапный отказ от маршруток и оплаты проезда наличными позволил защитить такие категории жителей, как ветераны, блокадники и многодетные семьи, которые ранее на коммерческом транспорте не могли пользоваться правом льготного проезда.