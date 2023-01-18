https://ria.ru/20230118/peterburg-1845776160.html

Путин и Беглов обсудили развитие Петербурга

Путин и Беглов обсудили развитие Петербурга - РИА Новости, 18.01.2023

Путин и Беглов обсудили развитие Петербурга

Президент РФ Владимир Путин в среду встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, чтобы обсудить вопросы развития северной столицы. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T16:41

2023-01-18T16:41

2023-01-18T16:41

александр беглов

владимир путин

россия

санкт-петербург

политика

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, чтобы обсудить вопросы развития северной столицы. "Александр Дмитриевич, у нас день сегодня особый, без всякого преувеличения исторический - 80 лет прорыва блокады. Вы мне сейчас достаточно подробно рассказали, еще раз освежили в памяти вместе с вами события тех лет, того, что мы делаем для сохранения памяти о героических защитниках города и о блокадниках. И, конечно, давайте поговорим и о дне сегодняшнем", - сказал Путин на встрече с Бегловым. Беглов обсудил с президентом планы развития города. Речь шла и о переходе на экологичное топливо, и о работе очистных сооружение, о строительстве в Петербурге. Путин отметил, что новые кварталы выглядят очень красиво. Также губернатор поблагодарил президент за помощь с городским бюджетом и его совет - не просто просить, но и защищать проекты и необходимость финансирования. "Низкий вам поклон, что вы помогли городу… Вы тогда сказали: умейте защищать. Это не просто - пришел попросить денег: дай денег, и что дальше? Кто тебе даст? А нужно подготовить документы, участвовать в государственных программах", - рассказал губернатор. Поездка Путина в Петербург в среду приурочена к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Ранее президент возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке и к монументу "Мать-Родина", встретился с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений, осмотрел экспозицию в музее обороны и блокады Ленинграда, пообщался с рабочими Обуховского завода.

https://ria.ru/20230118/e-neva-1845745207.html

https://ria.ru/20230118/putin-1845710258.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

александр беглов, владимир путин, россия, санкт-петербург, политика