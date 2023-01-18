https://ria.ru/20230118/peterburg-1845776160.html
Путин и Беглов обсудили развитие Петербурга
Путин и Беглов обсудили развитие Петербурга - РИА Новости, 18.01.2023
Путин и Беглов обсудили развитие Петербурга
Президент РФ Владимир Путин в среду встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, чтобы обсудить вопросы развития северной столицы. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T16:41
2023-01-18T16:41
2023-01-18T16:41
александр беглов
владимир путин
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, чтобы обсудить вопросы развития северной столицы. "Александр Дмитриевич, у нас день сегодня особый, без всякого преувеличения исторический - 80 лет прорыва блокады. Вы мне сейчас достаточно подробно рассказали, еще раз освежили в памяти вместе с вами события тех лет, того, что мы делаем для сохранения памяти о героических защитниках города и о блокадниках. И, конечно, давайте поговорим и о дне сегодняшнем", - сказал Путин на встрече с Бегловым. Беглов обсудил с президентом планы развития города. Речь шла и о переходе на экологичное топливо, и о работе очистных сооружение, о строительстве в Петербурге. Путин отметил, что новые кварталы выглядят очень красиво. Также губернатор поблагодарил президент за помощь с городским бюджетом и его совет - не просто просить, но и защищать проекты и необходимость финансирования. "Низкий вам поклон, что вы помогли городу… Вы тогда сказали: умейте защищать. Это не просто - пришел попросить денег: дай денег, и что дальше? Кто тебе даст? А нужно подготовить документы, участвовать в государственных программах", - рассказал губернатор. Поездка Путина в Петербург в среду приурочена к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Ранее президент возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке и к монументу "Мать-Родина", встретился с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений, осмотрел экспозицию в музее обороны и блокады Ленинграда, пообщался с рабочими Обуховского завода.
https://ria.ru/20230118/e-neva-1845745207.html
https://ria.ru/20230118/putin-1845710258.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр беглов, владимир путин, россия, санкт-петербург, политика
Александр Беглов, Владимир Путин, Россия, Санкт-Петербург, Политика
Путин и Беглов обсудили развитие Петербурга
Президент Путин и губернатор Санкт-Петербурга Беглов обсудили развитие города
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, чтобы обсудить вопросы развития северной столицы.
"Александр Дмитриевич, у нас день сегодня особый, без всякого преувеличения исторический - 80 лет прорыва блокады. Вы мне сейчас достаточно подробно рассказали, еще раз освежили в памяти вместе с вами события тех лет, того, что мы делаем для сохранения памяти о героических защитниках города и о блокадниках. И, конечно, давайте поговорим и о дне сегодняшнем", - сказал Путин на встрече с Бегловым.
Беглов обсудил с президентом планы развития города. Речь шла и о переходе на экологичное топливо, и о работе очистных сооружение, о строительстве в Петербурге. Путин отметил, что новые кварталы выглядят очень красиво. Также губернатор поблагодарил президент за помощь с городским бюджетом и его совет - не просто просить, но и защищать проекты и необходимость финансирования. "Низкий вам поклон, что вы помогли городу… Вы тогда сказали: умейте защищать. Это не просто - пришел попросить денег: дай денег, и что дальше? Кто тебе даст? А нужно подготовить документы, участвовать в государственных программах", - рассказал губернатор.
Поездка Путина в Петербург в среду приурочена к 80-летию прорыва блокады Ленинграда
. Ранее президент возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке и к монументу "Мать-Родина", встретился с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений, осмотрел экспозицию в музее обороны и блокады Ленинграда, пообщался с рабочими Обуховского завода.