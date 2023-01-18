https://ria.ru/20230118/operatory-1845831477.html

Операторы "МирТелеком" и "+7Телеком" выйдут на рынок ДНР, считает Минцифры

Операторы "МирТелеком" и "+7Телеком" выйдут на рынок ДНР, считает Минцифры - РИА Новости, 18.01.2023

Операторы "МирТелеком" и "+7Телеком" выйдут на рынок ДНР, считает Минцифры

Минцифры РФ полагает, что мобильные операторы "МирТелеком" и "+7Телеком", которые работают в Херсонской и Запорожской областях, выйдут на рынок Донецкой... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T20:17

2023-01-18T20:17

2023-01-18T20:18

экономика

технологии

донецкая народная республика

запорожская область

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Минцифры РФ полагает, что мобильные операторы "МирТелеком" и "+7Телеком", которые работают в Херсонской и Запорожской областях, выйдут на рынок Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил РИА Новости замглавы министерства Дмитрий Ким. В начале недели заместитель министра в ходе заседания комитета по бюджету и налогам в Госдуме сообщил, что мобильная связь от российских операторов работает на всех территориях четырех регионов. После, в беседе с РИА Новости, он рассказал, что Минцифры России ожидает выхода на рынок ДНР двух новых мобильных операторов, рассмотрение одного из предложений Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) уже готовится, еще одно должно поступить. По его словам, ГКРЧ не будет рассматривать одно конкретное предложение, а постарается отсмотреть их все. "Мы выдадим частотный ресурс без взимания первичной платы. Такие полномочия мы получили от правительства. Но при этом у нас будут жесткие требования по тому, какое количество базовых станций, какое покрытие по годам оператор должен развернуть. То есть снимая этот барьер, мы выдвигаем определенные требования", - подчеркнул Ким.

https://ria.ru/20230118/vodosnabzhenie-1845743619.html

донецкая народная республика

запорожская область

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экономика, технологии, донецкая народная республика, запорожская область, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)