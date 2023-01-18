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В НАТО рассчитывают на усиление помощи Украине после встречи в Германии - РИА Новости, 18.01.2023
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В НАТО рассчитывают на усиление помощи Украине после встречи в Германии
В НАТО рассчитывают на усиление помощи Украине после встречи в Германии - РИА Новости, 18.01.2023
В НАТО рассчитывают на усиление помощи Украине после встречи в Германии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе в Германии... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T20:52
2023-01-18T20:52
йенс столтенберг
в мире
украина
нато
сша
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БРЮССЕЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе в Германии Рамштайн 20 января будут приняты решения о поставках тяжелого и современного вооружения Киеву. "В Рамштайне, где соберутся союзники по НАТО и члены контактной группы по Украине во главе с США, главным посланием будет оказание большей поддержки, предоставление более современного и тяжелого вооружения", - сказал генсек НАТО на Международном экономическом форуме в Давосе. Он приветствовал недавние заявления западных стран о намерении поставить бронированную технику Киеву. "Я приветствую недавние заявления Канады о намерении отправить 200 бронированных машин, а также Польши, которая поставляет все больше оружия. При этом лидерство остается за США, которые возглавляют контактную группу по Украине", - добавил Столтенберг. Он повторил свои слова о том, что поставки оружия на Украину "приближают переговоры" о мире на Украине. "Никто не знает, как закончится эта война. Скорее всего, это произойдет за столом переговоров. Но переговоры зависят от ситуации на поле боя", - сказал генсек НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230117/pomosch-1845586847.html
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йенс столтенберг, в мире, украина, нато, сша
Йенс Столтенберг, В мире, Украина, НАТО, США
20:52 18.01.2023
 
В НАТО рассчитывают на усиление помощи Украине после встречи в Германии

Столтенберг рассчитывает на усиление военной помощи Украине после встречи в Германии

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе в Германии Рамштайн 20 января будут приняты решения о поставках тяжелого и современного вооружения Киеву.
"В Рамштайне, где соберутся союзники по НАТО и члены контактной группы по Украине во главе с США, главным посланием будет оказание большей поддержки, предоставление более современного и тяжелого вооружения", - сказал генсек НАТО на Международном экономическом форуме в Давосе.
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Он приветствовал недавние заявления западных стран о намерении поставить бронированную технику Киеву. "Я приветствую недавние заявления Канады о намерении отправить 200 бронированных машин, а также Польши, которая поставляет все больше оружия. При этом лидерство остается за США, которые возглавляют контактную группу по Украине", - добавил Столтенберг.
Он повторил свои слова о том, что поставки оружия на Украину "приближают переговоры" о мире на Украине. "Никто не знает, как закончится эта война. Скорее всего, это произойдет за столом переговоров. Но переговоры зависят от ситуации на поле боя", - сказал генсек НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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