https://ria.ru/20230118/muzey-1845673848.html

Путин посетил Музей обороны и блокады Ленинграда

Путин посетил Музей обороны и блокады Ленинграда - РИА Новости, 18.01.2023

Путин посетил Музей обороны и блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин посетил Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T11:55

2023-01-18T11:55

2023-01-18T14:34

культура

новости культуры

владимир путин

санкт-петербург

ленинград

блокада ленинграда (1941-1944)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. В среду глава государства работает в Санкт-Петербурге и принимает участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины прорыва блокады. Решение об открытии выставки "Героическая оборона Ленинграда" было принято еще в декабре 1943 года. Для ее размещения было выбрано здание бывшего Сельскохозяйственного музея в Соляном городке. Торжественное открытие экспозиции состоялось 30 апреля 1944 года. В 37 залах общей площадью около 40 тысяч кв. метров размещались почти 38 тыс. экспонатов - от солдатского письма и продовольственной карточки до боевых самолетов и танков. При этом на фоне так называемого ленинградского дела в 1949 году музей был закрыт на "реэкспозицию", в 1951 году его помещения были переданы военным, а к 1953 году он полностью прекратил свое существование. В апреле 1989 года исполком Ленгорсовета принял решение о воссоздании музея обороны Ленинграда в его исторических стенах, а через несколько месяцев состоялось его торжественное открытие. Фронтовики, жители блокадного Ленинграда и их родственники, поисковые отряды и объединения передавали в музей предметы быта, униформы, оружие, награды, документы и воспоминания. Сейчас в собрании находится более 54 тыс. экспонатов.

https://ria.ru/20230118/blokada-1845456483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, владимир путин, санкт-петербург, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944)