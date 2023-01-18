https://ria.ru/20230118/muzey-1845673848.html
Путин посетил Музей обороны и блокады Ленинграда
Путин посетил Музей обороны и блокады Ленинграда - РИА Новости, 18.01.2023
Путин посетил Музей обороны и блокады Ленинграда
Президент России Владимир Путин посетил Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:55
2023-01-18T11:55
2023-01-18T14:34
культура
новости культуры
владимир путин
санкт-петербург
ленинград
блокада ленинграда (1941-1944)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845687657_0:0:3171:1785_1920x0_80_0_0_e54c00d45f0501f13b9073bc98c61f2d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. В среду глава государства работает в Санкт-Петербурге и принимает участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины прорыва блокады. Решение об открытии выставки "Героическая оборона Ленинграда" было принято еще в декабре 1943 года. Для ее размещения было выбрано здание бывшего Сельскохозяйственного музея в Соляном городке. Торжественное открытие экспозиции состоялось 30 апреля 1944 года. В 37 залах общей площадью около 40 тысяч кв. метров размещались почти 38 тыс. экспонатов - от солдатского письма и продовольственной карточки до боевых самолетов и танков. При этом на фоне так называемого ленинградского дела в 1949 году музей был закрыт на "реэкспозицию", в 1951 году его помещения были переданы военным, а к 1953 году он полностью прекратил свое существование. В апреле 1989 года исполком Ленгорсовета принял решение о воссоздании музея обороны Ленинграда в его исторических стенах, а через несколько месяцев состоялось его торжественное открытие. Фронтовики, жители блокадного Ленинграда и их родственники, поисковые отряды и объединения передавали в музей предметы быта, униформы, оружие, награды, документы и воспоминания. Сейчас в собрании находится более 54 тыс. экспонатов.
https://ria.ru/20230118/blokada-1845456483.html
санкт-петербург
ленинград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845687657_442:0:3171:2047_1920x0_80_0_0_0c13e180769c652213d2600a8c8ec8a2.jpg
Путин в музее обороны и блокады Ленинграда
Путин в музее обороны и блокады Ленинграда
2023-01-18T11:55
true
PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, владимир путин, санкт-петербург, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944)
Культура, Новости культуры, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Ленинград, Блокада Ленинграда (1941-1944)
11:55 18.01.2023 (обновлено: 14:34 18.01.2023)
Путин посетил Музей обороны и блокады Ленинграда
Президент Путин посетил Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.
В среду глава государства работает в Санкт-Петербурге
и принимает участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины прорыва блокады.
Решение об открытии выставки "Героическая оборона Ленинграда" было принято еще в декабре 1943 года. Для ее размещения было выбрано здание бывшего Сельскохозяйственного музея в Соляном городке. Торжественное открытие экспозиции состоялось 30 апреля 1944 года. В 37 залах общей площадью около 40 тысяч кв. метров размещались почти 38 тыс. экспонатов - от солдатского письма и продовольственной карточки до боевых самолетов и танков.
При этом на фоне так называемого ленинградского дела в 1949 году музей был закрыт на "реэкспозицию", в 1951 году его помещения были переданы военным, а к 1953 году он полностью прекратил свое существование.
В апреле 1989 года исполком Ленгорсовета принял решение о воссоздании музея обороны Ленинграда в его исторических стенах, а через несколько месяцев состоялось его торжественное открытие. Фронтовики, жители блокадного Ленинграда и их родственники, поисковые отряды и объединения передавали в музей предметы быта, униформы, оружие, награды, документы и воспоминания. Сейчас в собрании находится более 54 тыс. экспонатов.