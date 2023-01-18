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Путин посетил Музей обороны и блокады Ленинграда - РИА Новости, 18.01.2023
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Культура
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Путин посетил Музей обороны и блокады Ленинграда
Путин посетил Музей обороны и блокады Ленинграда - РИА Новости, 18.01.2023
Путин посетил Музей обороны и блокады Ленинграда
Президент России Владимир Путин посетил Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:55
2023-01-18T14:34
культура
новости культуры
владимир путин
санкт-петербург
ленинград
блокада ленинграда (1941-1944)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. В среду глава государства работает в Санкт-Петербурге и принимает участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины прорыва блокады. Решение об открытии выставки "Героическая оборона Ленинграда" было принято еще в декабре 1943 года. Для ее размещения было выбрано здание бывшего Сельскохозяйственного музея в Соляном городке. Торжественное открытие экспозиции состоялось 30 апреля 1944 года. В 37 залах общей площадью около 40 тысяч кв. метров размещались почти 38 тыс. экспонатов - от солдатского письма и продовольственной карточки до боевых самолетов и танков. При этом на фоне так называемого ленинградского дела в 1949 году музей был закрыт на "реэкспозицию", в 1951 году его помещения были переданы военным, а к 1953 году он полностью прекратил свое существование. В апреле 1989 года исполком Ленгорсовета принял решение о воссоздании музея обороны Ленинграда в его исторических стенах, а через несколько месяцев состоялось его торжественное открытие. Фронтовики, жители блокадного Ленинграда и их родственники, поисковые отряды и объединения передавали в музей предметы быта, униформы, оружие, награды, документы и воспоминания. Сейчас в собрании находится более 54 тыс. экспонатов.
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Путин в музее обороны и блокады Ленинграда
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новости культуры, владимир путин, санкт-петербург, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944)
Культура, Новости культуры, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Ленинград, Блокада Ленинграда (1941-1944)
11:55 18.01.2023 (обновлено: 14:34 18.01.2023)
 
Путин посетил Музей обороны и блокады Ленинграда

Президент Путин посетил Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан во время посещения Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан во время посещения Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.
В среду глава государства работает в Санкт-Петербурге и принимает участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины прорыва блокады.
Решение об открытии выставки "Героическая оборона Ленинграда" было принято еще в декабре 1943 года. Для ее размещения было выбрано здание бывшего Сельскохозяйственного музея в Соляном городке. Торжественное открытие экспозиции состоялось 30 апреля 1944 года. В 37 залах общей площадью около 40 тысяч кв. метров размещались почти 38 тыс. экспонатов - от солдатского письма и продовольственной карточки до боевых самолетов и танков.
При этом на фоне так называемого ленинградского дела в 1949 году музей был закрыт на "реэкспозицию", в 1951 году его помещения были переданы военным, а к 1953 году он полностью прекратил свое существование.
В апреле 1989 года исполком Ленгорсовета принял решение о воссоздании музея обороны Ленинграда в его исторических стенах, а через несколько месяцев состоялось его торжественное открытие. Фронтовики, жители блокадного Ленинграда и их родственники, поисковые отряды и объединения передавали в музей предметы быта, униформы, оружие, награды, документы и воспоминания. Сейчас в собрании находится более 54 тыс. экспонатов.
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