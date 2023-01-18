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Орбиту МКС подготовили к полетам двух кораблей в беспилотном режиме - РИА Новости, 18.01.2023
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Наука
https://ria.ru/20230118/mks-1845814181.html
Орбиту МКС подготовили к полетам двух кораблей в беспилотном режиме
Орбиту МКС подготовили к полетам двух кораблей в беспилотном режиме - РИА Новости, 18.01.2023
Орбиту МКС подготовили к полетам двух кораблей в беспилотном режиме
Орбиту Международной космической станции скорректировали перед полетом корабля "Союз МС-23" и возвращением "Союза МС-22", сообщил в среду "Роскосмос". РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T18:45
2023-01-18T18:46
наука
космос - риа наука
юрий борисов (роскосмос)
анна кикина
земля
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Орбиту Международной космической станции скорректировали перед полетом корабля "Союз МС-23" и возвращением "Союза МС-22", сообщил в среду "Роскосмос". "В 17.57 мск были включены двигатели российского грузового корабля "Прогресс МС-20": они проработали 591,4 секунды и выдали импульс величиной 0,95 метра в секунду. В результате средняя высота орбиты МКС составила 417,13 километра", - говорится в сообщении. Отмечается, что коррекция понадобилась для создания необходим условий для посадки корабля "Союз МС-22" и беспилотного запуска "Союза МС-23" 20 февраля. Разгерметизация системы охлаждения произошло 15 декабря на корабле "Союз МС-22", на котором россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и американец Фрэнк Рубио прилетели на станцию. Из контура охлаждения вышел весь хладагент, а сам контур специалисты признали неработоспособным. Корабль начал греться, но потом температуру удалось стабилизировать. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов рассказал, что размеры отверстия в системе охлаждения составляют примерно 0,8 миллиметра, а пробил его спорадический метеороид. Специалисты решили, что на "Союзе МС-22" возвращать экипаж домой нельзя. Вместо него 20 февраля полетит "Союз МС-23", а сама экспедиция продлевается на несколько месяцев. Корабль, который должны были отправить со следующим экипажем 16 марта, полетит в беспилотном режиме, а "Союз МС-22" пустым вернется на Землю. Помимо "Союза МС-22" к МКС сейчас пристыкован американский корабль Crew Dragon, на котором в начале октября прибыли россиянка Анна Кикина, американцы Николь Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката.
https://ria.ru/20221221/kosmos-1840324344.html
https://ria.ru/20230111/soyuz-1844176252.html
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космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), анна кикина, земля, роскосмос, международная космическая станция (мкс), dragon spacex
Наука, Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Анна Кикина, Земля, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), Dragon SpaceX
18:45 18.01.2023 (обновлено: 18:46 18.01.2023)
 
Орбиту МКС подготовили к полетам двух кораблей в беспилотном режиме

"Роскосмос" сообщил о коррекции орбиты МКС перед полетами двух беспилотных кораблей

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Орбиту Международной космической станции скорректировали перед полетом корабля "Союз МС-23" и возвращением "Союза МС-22", сообщил в среду "Роскосмос".
"В 17.57 мск были включены двигатели российского грузового корабля "Прогресс МС-20": они проработали 591,4 секунды и выдали импульс величиной 0,95 метра в секунду. В результате средняя высота орбиты МКС составила 417,13 километра", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что коррекция понадобилась для создания необходим условий для посадки корабля "Союз МС-22" и беспилотного запуска "Союза МС-23" 20 февраля.
Разгерметизация системы охлаждения произошло 15 декабря на корабле "Союз МС-22", на котором россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и американец Фрэнк Рубио прилетели на станцию. Из контура охлаждения вышел весь хладагент, а сам контур специалисты признали неработоспособным. Корабль начал греться, но потом температуру удалось стабилизировать.
Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов рассказал, что размеры отверстия в системе охлаждения составляют примерно 0,8 миллиметра, а пробил его спорадический метеороид.
Специалисты решили, что на "Союзе МС-22" возвращать экипаж домой нельзя. Вместо него 20 февраля полетит "Союз МС-23", а сама экспедиция продлевается на несколько месяцев. Корабль, который должны были отправить со следующим экипажем 16 марта, полетит в беспилотном режиме, а "Союз МС-22" пустым вернется на Землю.
Помимо "Союза МС-22" к МКС сейчас пристыкован американский корабль Crew Dragon, на котором в начале октября прибыли россиянка Анна Кикина, американцы Николь Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката.
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НаукаКосмос - РИА НаукаЮрий Борисов (Роскосмос)Анна КикинаЗемляРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceX
 
 
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