https://ria.ru/20230118/mks-1845814181.html

Орбиту МКС подготовили к полетам двух кораблей в беспилотном режиме

Орбиту МКС подготовили к полетам двух кораблей в беспилотном режиме - РИА Новости, 18.01.2023

Орбиту МКС подготовили к полетам двух кораблей в беспилотном режиме

Орбиту Международной космической станции скорректировали перед полетом корабля "Союз МС-23" и возвращением "Союза МС-22", сообщил в среду "Роскосмос". РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T18:45

2023-01-18T18:45

2023-01-18T18:46

наука

космос - риа наука

юрий борисов (роскосмос)

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международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Орбиту Международной космической станции скорректировали перед полетом корабля "Союз МС-23" и возвращением "Союза МС-22", сообщил в среду "Роскосмос". "В 17.57 мск были включены двигатели российского грузового корабля "Прогресс МС-20": они проработали 591,4 секунды и выдали импульс величиной 0,95 метра в секунду. В результате средняя высота орбиты МКС составила 417,13 километра", - говорится в сообщении. Отмечается, что коррекция понадобилась для создания необходим условий для посадки корабля "Союз МС-22" и беспилотного запуска "Союза МС-23" 20 февраля. Разгерметизация системы охлаждения произошло 15 декабря на корабле "Союз МС-22", на котором россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и американец Фрэнк Рубио прилетели на станцию. Из контура охлаждения вышел весь хладагент, а сам контур специалисты признали неработоспособным. Корабль начал греться, но потом температуру удалось стабилизировать. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов рассказал, что размеры отверстия в системе охлаждения составляют примерно 0,8 миллиметра, а пробил его спорадический метеороид. Специалисты решили, что на "Союзе МС-22" возвращать экипаж домой нельзя. Вместо него 20 февраля полетит "Союз МС-23", а сама экспедиция продлевается на несколько месяцев. Корабль, который должны были отправить со следующим экипажем 16 марта, полетит в беспилотном режиме, а "Союз МС-22" пустым вернется на Землю. Помимо "Союза МС-22" к МКС сейчас пристыкован американский корабль Crew Dragon, на котором в начале октября прибыли россиянка Анна Кикина, американцы Николь Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката.

https://ria.ru/20221221/kosmos-1840324344.html

https://ria.ru/20230111/soyuz-1844176252.html

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космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), анна кикина, земля, роскосмос, международная космическая станция (мкс), dragon spacex