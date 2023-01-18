https://ria.ru/20230118/leningrad-1845708084.html

Путин призвал передавать знания о подвигах защитников Ленинграда

Путин призвал передавать знания о подвигах защитников Ленинграда - РИА Новости, 18.01.2023

Путин призвал передавать знания о подвигах защитников Ленинграда

Президент России Владимир Путин призвал передавать будущим поколениям знания о Великой Отечественной войне, в том числе о подвиге защитников блокадного... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:27

2023-01-18T13:27

2023-01-18T13:28

владимир путин

общество

ленинград

блокада ленинграда (1941-1944)

великая отечественная война (1941-1945)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал передавать будущим поколениям знания о Великой Отечественной войне, в том числе о подвиге защитников блокадного Ленинграда, чтобы навсегда сохранить их в народной памяти. В день 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда глава государства встретился с ветеранами и поздравил их с этой датой. Он напомнил про героизм защитников, про подвиг жителей блокадного города и заверил, что это "навсегда останется в памяти народа страны". "И мы в свою очередь должны передавать будущим поколениям эти сведения, эти страницы нашей истории - с тем чтобы они навсегда остались в народной памяти", - подчеркнул Путин. Он обратил внимание, что сегодняшняя дата имеет большое значение для всех жителей России. "Не только для ленинградцев, не только для города. И тем более не только для героических защитников и жителей блокадного Ленинграда, а для всей страны - это событие. Событие большое, исторического масштаба", - уверен президент.

https://ria.ru/20230118/blokada-1845456483.html

ленинград

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Влада Копылова

владимир путин, общество, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), великая отечественная война (1941-1945)