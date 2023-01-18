https://ria.ru/20230118/leningrad-1845708084.html
Путин призвал передавать знания о подвигах защитников Ленинграда
Путин призвал передавать знания о подвигах защитников Ленинграда - РИА Новости, 18.01.2023
Путин призвал передавать знания о подвигах защитников Ленинграда
Президент России Владимир Путин призвал передавать будущим поколениям знания о Великой Отечественной войне, в том числе о подвиге защитников блокадного... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:27
2023-01-18T13:27
2023-01-18T13:28
владимир путин
общество
ленинград
блокада ленинграда (1941-1944)
великая отечественная война (1941-1945)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал передавать будущим поколениям знания о Великой Отечественной войне, в том числе о подвиге защитников блокадного Ленинграда, чтобы навсегда сохранить их в народной памяти. В день 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда глава государства встретился с ветеранами и поздравил их с этой датой. Он напомнил про героизм защитников, про подвиг жителей блокадного города и заверил, что это "навсегда останется в памяти народа страны". "И мы в свою очередь должны передавать будущим поколениям эти сведения, эти страницы нашей истории - с тем чтобы они навсегда остались в народной памяти", - подчеркнул Путин. Он обратил внимание, что сегодняшняя дата имеет большое значение для всех жителей России. "Не только для ленинградцев, не только для города. И тем более не только для героических защитников и жителей блокадного Ленинграда, а для всей страны - это событие. Событие большое, исторического масштаба", - уверен президент.
https://ria.ru/20230118/blokada-1845456483.html
ленинград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), великая отечественная война (1941-1945)
Владимир Путин, Общество, Ленинград, Блокада Ленинграда (1941-1944), Великая Отечественная война (1941-1945)
13:27 18.01.2023 (обновлено: 13:28 18.01.2023)
Путин призвал передавать знания о подвигах защитников Ленинграда
Путин призвал передавать поколениям знания о подвиге защитников блокадного Ленинграда
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал передавать будущим поколениям знания о Великой Отечественной войне, в том числе о подвиге защитников блокадного Ленинграда, чтобы навсегда сохранить их в народной памяти.
В день 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда глава государства встретился с ветеранами и поздравил их с этой датой. Он напомнил про героизм защитников, про подвиг жителей блокадного города и заверил, что это "навсегда останется в памяти народа страны".
"И мы в свою очередь должны передавать будущим поколениям эти сведения, эти страницы нашей истории - с тем чтобы они навсегда остались в народной памяти", - подчеркнул Путин.
Он обратил внимание, что сегодняшняя дата имеет большое значение для всех жителей России. "Не только для ленинградцев, не только для города. И тем более не только для героических защитников и жителей блокадного Ленинграда, а для всей страны - это событие. Событие большое, исторического масштаба", - уверен президент.