https://ria.ru/20230118/kitay-1845616176.html

Эксперт предупредил, что Блинкен попытается вбить клин между Россией и КНР

Эксперт предупредил, что Блинкен попытается вбить клин между Россией и КНР - РИА Новости, 18.01.2023

Эксперт предупредил, что Блинкен попытается вбить клин между Россией и КНР

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Пекин попытается отговорить Китай от сотрудничества с Россией, что, однако, не увенчается успехом,... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T04:42

2023-01-18T04:42

2023-01-18T06:39

энтони блинкен

си цзиньпин

кевин маккарти

китай

сша

россия

мгимо

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_004ed4569cb1b0f85ef2d945dcacdd72.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Пекин попытается отговорить Китай от сотрудничества с Россией, что, однако, не увенчается успехом, другими темами могут стать деэскалация торговой войны и снятие текущих противоречий по Тайваню, заявил РИА Новости профессор МГИМО и ВШЭ, востоковед и доктор исторических наук Сергей Лузянин. Ранее издание Politico сообщило, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Китай 5-6 февраля, где встретится с китайским коллегой Цинь Ганом. Это подтвердили в МИД КНР. "Блинкен попытается вбить клин между Россией и Китаем, подняв на обсуждение украинский вопрос. В частности, посланник США может осудить растущее российско-китайское партнерство, что уже делалось неоднократно", - отметил Лузянин. По его словам, позиция Китая "жесткая и твердая – он понимает российскую озабоченность в отношении продвижения сил НАТО". "Блинкен может даже попытаться подключить Китай к санкциям против Москвы, что фактически невозможно", - подчеркнул эксперт. Он также предположил, что во время визита Блинкена американцы попробуют "тактически снизить уровень идущей еще с 2020 года торговой войны, тарифных противоречий и проблем экономического характера". Лузянин добавил, что еще одна цель визита связана с более долговременной проблемой – тайваньским вопросом. США хотят выяснить, есть ли возможности каких-либо компромиссов или шагов в свете того, что в нижней палате конгресса США победили "антикитайские" республиканцы. Они усиливают повестку военной помощи Тайваню и готовят визит туда нового спикера конгресса Кевина Маккарти. Этот визит может состоятся в феврале или в марте. "Возможно, демократическая администрация Байдена вместе с Блинкеном пытается превентивно сгладить будущие шаги республиканской нижней палаты. Проблема в том, что китайцы не разграничивают конгресс и офис президента США – все воспринимается как официальная позиция Америки. Эти маневры не сработают на Китае", - отметил эксперт. Лузянин напомнил, что визит Блинкена произойдёт накануне визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, который произойдет в марте этого года. "Поэтому США будут пытаться осуществлять разведывательную деятельность, чтобы понять, что произойдет при встрече лидеров России и КНР", - добавил эксперт. Ранее президент России Владимир Путин во время видеоконференции пригласил председателя КНР Си Цзиньпина приехать в следующем году в Москву. Лидер Китая, в свою очередь, заявил, что в условиях непростой международной обстановки Пекин готов наращивать стратегическое взаимодействие с Россией и быть с ней глобальными партнерами на благо народов двух стран и в интересах мировой стабильности.

https://ria.ru/20230113/kitay-1844579860.html

https://ria.ru/20230115/ssha-1844987552.html

https://ria.ru/20230103/kitay-1842912054.html

китай

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

энтони блинкен, си цзиньпин, кевин маккарти, китай, сша, россия, мгимо, нато, высшая школа экономики (вшэ)