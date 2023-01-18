https://ria.ru/20230118/kitay-1845616176.html
Эксперт предупредил, что Блинкен попытается вбить клин между Россией и КНР
Эксперт предупредил, что Блинкен попытается вбить клин между Россией и КНР - РИА Новости, 18.01.2023
Эксперт предупредил, что Блинкен попытается вбить клин между Россией и КНР
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Пекин попытается отговорить Китай от сотрудничества с Россией, что, однако, не увенчается успехом,... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T04:42
2023-01-18T04:42
2023-01-18T06:39
энтони блинкен
си цзиньпин
кевин маккарти
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сша
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мгимо
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Пекин попытается отговорить Китай от сотрудничества с Россией, что, однако, не увенчается успехом, другими темами могут стать деэскалация торговой войны и снятие текущих противоречий по Тайваню, заявил РИА Новости профессор МГИМО и ВШЭ, востоковед и доктор исторических наук Сергей Лузянин. Ранее издание Politico сообщило, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Китай 5-6 февраля, где встретится с китайским коллегой Цинь Ганом. Это подтвердили в МИД КНР. "Блинкен попытается вбить клин между Россией и Китаем, подняв на обсуждение украинский вопрос. В частности, посланник США может осудить растущее российско-китайское партнерство, что уже делалось неоднократно", - отметил Лузянин. По его словам, позиция Китая "жесткая и твердая – он понимает российскую озабоченность в отношении продвижения сил НАТО". "Блинкен может даже попытаться подключить Китай к санкциям против Москвы, что фактически невозможно", - подчеркнул эксперт. Он также предположил, что во время визита Блинкена американцы попробуют "тактически снизить уровень идущей еще с 2020 года торговой войны, тарифных противоречий и проблем экономического характера". Лузянин добавил, что еще одна цель визита связана с более долговременной проблемой – тайваньским вопросом. США хотят выяснить, есть ли возможности каких-либо компромиссов или шагов в свете того, что в нижней палате конгресса США победили "антикитайские" республиканцы. Они усиливают повестку военной помощи Тайваню и готовят визит туда нового спикера конгресса Кевина Маккарти. Этот визит может состоятся в феврале или в марте. "Возможно, демократическая администрация Байдена вместе с Блинкеном пытается превентивно сгладить будущие шаги республиканской нижней палаты. Проблема в том, что китайцы не разграничивают конгресс и офис президента США – все воспринимается как официальная позиция Америки. Эти маневры не сработают на Китае", - отметил эксперт. Лузянин напомнил, что визит Блинкена произойдёт накануне визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, который произойдет в марте этого года. "Поэтому США будут пытаться осуществлять разведывательную деятельность, чтобы понять, что произойдет при встрече лидеров России и КНР", - добавил эксперт. Ранее президент России Владимир Путин во время видеоконференции пригласил председателя КНР Си Цзиньпина приехать в следующем году в Москву. Лидер Китая, в свою очередь, заявил, что в условиях непростой международной обстановки Пекин готов наращивать стратегическое взаимодействие с Россией и быть с ней глобальными партнерами на благо народов двух стран и в интересах мировой стабильности.
https://ria.ru/20230113/kitay-1844579860.html
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энтони блинкен, си цзиньпин, кевин маккарти, китай, сша, россия, мгимо, нато, высшая школа экономики (вшэ)
Энтони Блинкен, Си Цзиньпин, Кевин Маккарти, Китай, США, Россия, МГИМО, НАТО, Высшая школа экономики (ВШЭ)
04:42 18.01.2023 (обновлено: 06:39 18.01.2023)
Эксперт предупредил, что Блинкен попытается вбить клин между Россией и КНР
Профессор ВШЭ Лузянин: госсекретарь США Блинкен попытается вбить клин между Россией и КНР
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Пекин попытается отговорить Китай от сотрудничества с Россией, что, однако, не увенчается успехом, другими темами могут стать деэскалация торговой войны и снятие текущих противоречий по Тайваню, заявил РИА Новости профессор МГИМО и ВШЭ, востоковед и доктор исторических наук Сергей Лузянин.
Ранее издание Politico сообщило, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Китай 5-6 февраля, где встретится с китайским коллегой Цинь Ганом. Это подтвердили в МИД КНР.
"Блинкен попытается вбить клин между Россией и Китаем, подняв на обсуждение украинский вопрос. В частности, посланник США может осудить растущее российско-китайское партнерство, что уже делалось неоднократно", - отметил Лузянин.
По его словам, позиция Китая "жесткая и твердая – он понимает российскую озабоченность в отношении продвижения сил НАТО
". "Блинкен может даже попытаться подключить Китай к санкциям против Москвы
, что фактически невозможно", - подчеркнул эксперт.
Он также предположил, что во время визита Блинкена американцы попробуют "тактически снизить уровень идущей еще с 2020 года торговой войны, тарифных противоречий и проблем экономического характера".
Лузянин добавил, что еще одна цель визита связана с более долговременной проблемой – тайваньским вопросом. США хотят выяснить, есть ли возможности каких-либо компромиссов или шагов в свете того, что в нижней палате конгресса США победили "антикитайские" республиканцы. Они усиливают повестку военной помощи Тайваню и готовят визит туда нового спикера конгресса Кевина Маккарти
. Этот визит может состоятся в феврале или в марте.
"Возможно, демократическая администрация Байдена вместе с Блинкеном пытается превентивно сгладить будущие шаги республиканской нижней палаты. Проблема в том, что китайцы не разграничивают конгресс и офис президента США – все воспринимается как официальная позиция Америки
. Эти маневры не сработают на Китае", - отметил эксперт.
Лузянин напомнил, что визит Блинкена произойдёт накануне визита председателя КНР Си Цзиньпина
в Москву, который произойдет в марте этого года.
"Поэтому США будут пытаться осуществлять разведывательную деятельность, чтобы понять, что произойдет при встрече лидеров России и КНР", - добавил эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин
во время видеоконференции пригласил председателя КНР Си Цзиньпина приехать в следующем году в Москву. Лидер Китая, в свою очередь, заявил, что в условиях непростой международной обстановки Пекин готов наращивать стратегическое взаимодействие с Россией и быть с ней глобальными партнерами на благо народов двух стран и в интересах мировой стабильности.