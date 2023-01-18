https://ria.ru/20230118/katastrofa-1845734795.html

Глава МВД Украины, погибший в авиакатастрофе, летел в Харьков

Глава МВД Украины, погибший в авиакатастрофе, летел в Харьков - РИА Новости, 18.01.2023

Глава МВД Украины, погибший в авиакатастрофе, летел в Харьков

Руководство МВД Украины, погибшее в авиакатастрофе в Броварах, летело в Харьков, сообщил руководитель главного управления национальной полиции Харьковской... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:49

2023-01-18T14:49

2023-01-18T14:57

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Руководство МВД Украины, погибшее в авиакатастрофе в Броварах, летело в Харьков, сообщил руководитель главного управления национальной полиции Харьковской области Владимир Тимошко. "Пассажиры вертолета, который упал в Броварах, направлялись в Харьков", - приводит слова Тимошко украинское издание "В городе. Киев" в своем Telegram-канале. В офисе Владимира Зеленского ранее заявили, что вертолет направлялся в одну из точек, где ведутся боевые действия. По словам Тимошко, в среду он должен был их встретить. "Перед вылетом поговорил с ними, потом поехал встречать, но узнал о трагедии", - сказал он. Вертолет, принадлежащий украинской госслужбе по ЧС, упал в среду утром в Броварах в Киевской области возле детского сада. На его борту находились девять человек, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, никто не выжил. По информации главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, погибли 18 человек, пострадали 29, в том числе 15 детей. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности. По данным командования воздушных сил Украины, потерпевшее крушение судно - один из тех многоцелевых вертолетов Super Puma, которые ранее передала Франция для МВД и госслужбы по ЧС.Временно исполняющего обязанности главы МВД назначат на внеочередном заседании кабмина в среду, сообщила ранее пресс-секретарь украинского премьера Тамара Гусейнова.

https://ria.ru/20230118/vertolet-1845709952.html

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бровары

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, бровары, киевская область, денис монастырский