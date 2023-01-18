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Глава МВД Украины, погибший в авиакатастрофе, летел в Харьков - РИА Новости, 18.01.2023
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Глава МВД Украины, погибший в авиакатастрофе, летел в Харьков
Глава МВД Украины, погибший в авиакатастрофе, летел в Харьков - РИА Новости, 18.01.2023
Глава МВД Украины, погибший в авиакатастрофе, летел в Харьков
Руководство МВД Украины, погибшее в авиакатастрофе в Броварах, летело в Харьков, сообщил руководитель главного управления национальной полиции Харьковской... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:49
2023-01-18T14:57
в мире
украина
бровары
киевская область
денис монастырский
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Руководство МВД Украины, погибшее в авиакатастрофе в Броварах, летело в Харьков, сообщил руководитель главного управления национальной полиции Харьковской области Владимир Тимошко. "Пассажиры вертолета, который упал в Броварах, направлялись в Харьков", - приводит слова Тимошко украинское издание "В городе. Киев" в своем Telegram-канале. В офисе Владимира Зеленского ранее заявили, что вертолет направлялся в одну из точек, где ведутся боевые действия. По словам Тимошко, в среду он должен был их встретить. "Перед вылетом поговорил с ними, потом поехал встречать, но узнал о трагедии", - сказал он. Вертолет, принадлежащий украинской госслужбе по ЧС, упал в среду утром в Броварах в Киевской области возле детского сада. На его борту находились девять человек, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, никто не выжил. По информации главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, погибли 18 человек, пострадали 29, в том числе 15 детей. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности. По данным командования воздушных сил Украины, потерпевшее крушение судно - один из тех многоцелевых вертолетов Super Puma, которые ранее передала Франция для МВД и госслужбы по ЧС.Временно исполняющего обязанности главы МВД назначат на внеочередном заседании кабмина в среду, сообщила ранее пресс-секретарь украинского премьера Тамара Гусейнова.
https://ria.ru/20230118/vertolet-1845709952.html
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в мире, украина, бровары, киевская область, денис монастырский
В мире, Украина, Бровары, Киевская область, Денис Монастырский
14:49 18.01.2023 (обновлено: 14:57 18.01.2023)
 
Глава МВД Украины, погибший в авиакатастрофе, летел в Харьков

"В городе. Киев": глава МВД Украины, погибший в авиакатастрофе в Броварах, летел в Харьков

© AP Photo / Daniel ColeНа месте падения вертолета в Броварах, Украина
На месте падения вертолета в Броварах, Украина - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Daniel Cole
На месте падения вертолета в Броварах, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Руководство МВД Украины, погибшее в авиакатастрофе в Броварах, летело в Харьков, сообщил руководитель главного управления национальной полиции Харьковской области Владимир Тимошко.
"Пассажиры вертолета, который упал в Броварах, направлялись в Харьков", - приводит слова Тимошко украинское издание "В городе. Киев" в своем Telegram-канале.
В офисе Владимира Зеленского ранее заявили, что вертолет направлялся в одну из точек, где ведутся боевые действия.
По словам Тимошко, в среду он должен был их встретить. "Перед вылетом поговорил с ними, потом поехал встречать, но узнал о трагедии", - сказал он.
На месте падения вертолета в Броварах, Украина
Вчера, 13:33
Очевидица рассказала подробности крушения вертолета в Броварах
Вертолет, принадлежащий украинской госслужбе по ЧС, упал в среду утром в Броварах в Киевской области возле детского сада. На его борту находились девять человек, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, никто не выжил. По информации главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, погибли 18 человек, пострадали 29, в том числе 15 детей.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности.
По данным командования воздушных сил Украины, потерпевшее крушение судно - один из тех многоцелевых вертолетов Super Puma, которые ранее передала Франция для МВД и госслужбы по ЧС.
Временно исполняющего обязанности главы МВД назначат на внеочередном заседании кабмина в среду, сообщила ранее пресс-секретарь украинского премьера Тамара Гусейнова.
На месте падения вертолета в Броварах, Украина - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 12:56
СМИ назвали предварительную причину крушения вертолета в Броварах
 
В миреУкраинаБроварыКиевская областьДенис Монастырский
 
 
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