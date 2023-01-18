https://ria.ru/20230118/kasem-1845707812.html

Защита Марата Касема подаст жалобу в Европейский суд по правам человека

Защита Марата Касема подаст жалобу в Европейский суд по правам человека - РИА Новости, 18.01.2023

Защита Марата Касема подаст жалобу в Европейский суд по правам человека

Защита арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема подаст жалобу в Европейский суд по правам человека, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:27

2023-01-18T13:27

2023-01-18T14:26

дмитрий киселев

татьяна москалькова

европейский суд

союз журналистов россии

задержание шеф-редактора sputnik литва касема

в мире

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Защита арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема подаст жалобу в Европейский суд по правам человека, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье. "Следующий шаг со стороны защиты - подача жалобы в Европейский суд по правам человека", - говорится в сообщении. Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, журналиста уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. Ранее в среду суд оставил его под стражей, в поданной апелляции было отказано. В МИД РФ заявили, что задержание Касема в Латвии является местью диктаторских режимов за его принципиальность и представляет собой террор против инакомыслия. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что СЖР считает это одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, говоря о задержании Касема, отмечал, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все что можно для освобождения" Касема. Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, происходит в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".

https://ria.ru/20230117/kasem-1845528542.html

https://ria.ru/20230112/kasem-1844343265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий киселев, татьяна москалькова, европейский суд, союз журналистов россии, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, в мире