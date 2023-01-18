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Защита Марата Касема подаст жалобу в Европейский суд по правам человека - РИА Новости, 18.01.2023
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Защита Марата Касема подаст жалобу в Европейский суд по правам человека
Защита Марата Касема подаст жалобу в Европейский суд по правам человека - РИА Новости, 18.01.2023
Защита Марата Касема подаст жалобу в Европейский суд по правам человека
Защита арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема подаст жалобу в Европейский суд по правам человека, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:27
2023-01-18T14:26
дмитрий киселев
татьяна москалькова
европейский суд
союз журналистов россии
задержание шеф-редактора sputnik литва касема
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Защита арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема подаст жалобу в Европейский суд по правам человека, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье. "Следующий шаг со стороны защиты - подача жалобы в Европейский суд по правам человека", - говорится в сообщении. Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, журналиста уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. Ранее в среду суд оставил его под стражей, в поданной апелляции было отказано. В МИД РФ заявили, что задержание Касема в Латвии является местью диктаторских режимов за его принципиальность и представляет собой террор против инакомыслия. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что СЖР считает это одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, говоря о задержании Касема, отмечал, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все что можно для освобождения" Касема. Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, происходит в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".
https://ria.ru/20230117/kasem-1845528542.html
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дмитрий киселев, татьяна москалькова, европейский суд, союз журналистов россии, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, в мире
Дмитрий Киселев, Татьяна Москалькова, Европейский суд, Союз журналистов России, Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема, В мире
13:27 18.01.2023 (обновлено: 14:26 18.01.2023)
 
Защита Марата Касема подаст жалобу в Европейский суд по правам человека

Защита арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Касема подаст жалобу в ЕСПЧ

© Фото : страница Марата Касема в соцсетиМарат Касем
Марат Касем - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© Фото : страница Марата Касема в соцсети
Марат Касем. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Защита арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема подаст жалобу в Европейский суд по правам человека, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
"Следующий шаг со стороны защиты - подача жалобы в Европейский суд по правам человека", - говорится в сообщении.
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 16:28
Смерть бабушки станет для Марата Касема ударом, заявил его отец
Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, журналиста уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. Ранее в среду суд оставил его под стражей, в поданной апелляции было отказано.
В МИД РФ заявили, что задержание Касема в Латвии является местью диктаторских режимов за его принципиальность и представляет собой террор против инакомыслия. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что СЖР считает это одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, говоря о задержании Касема, отмечал, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все что можно для освобождения" Касема. Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, происходит в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 12:14
Фонд мира погасит грозящий Касему штраф, заявил Слуцкий
 
Дмитрий КиселевТатьяна МоскальковаЕвропейский судСоюз журналистов РоссииЗадержание шеф-редактора Sputnik Литва КасемаВ мире
 
 
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