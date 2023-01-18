https://ria.ru/20230118/kartochki-1845717708.html

Путин рассказал, как у его матери украли продуктовые карточки в блокаду

Путин рассказал, как у его матери украли продуктовые карточки в блокаду - РИА Новости, 18.01.2023

Путин рассказал, как у его матери украли продуктовые карточки в блокаду

Владимир Путин во время посещения музея обороны и блокады Ленинграда рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:59

2023-01-18T13:59

2023-01-18T15:02

общество

владимир путин

ленинград

блокада ленинграда (1941-1944)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845687657_0:0:3171:1785_1920x0_80_0_0_e54c00d45f0501f13b9073bc98c61f2d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Владимир Путин во время посещения музея обороны и блокады Ленинграда рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки.Экспозицию президенту показывал губернатор Петербурга Александр Беглов. Среди экспонатов были и продуктовые карточки, цвет которых меняли каждый месяц, чтобы бороться с жульничеством. "У моей мамы украли карточки. Она подошла получать, кто-то дал по руке — выхватил и убежал", — поделился президент.Экскурсия продолжилась, главе государства показали, как жители блокадного Ленинграда вручную получали электричество. Губернатор продемонстрировал сам, объясняя, что нужно было найти нужную скорость, потому что при слишком высокой лампочки перегорали, а при слабой — не зажигались.В среду, 18 января, глава государства работает в Санкт-Петербурге и принимает участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины прорыва блокады. Путин возложил цветы к "Рубежному камню" в Ленинградской области, а также к братской могиле и к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище. Также президент встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда. Кроме того, у него запланированы посещение Обуховского завода и встреча с рабочими.Путин не раз вспоминал, что его отец воевал и получил тяжелое ранение на Невском пятачке, где советские войска удерживали небольшой, но стратегически важный плацдарм. Владимир Спиридонович Путин сражался в этих местах в составе 330-го стрелкового полка. Семнадцатого ноября 1941 года при наступлении под Невской Дубровкой он был тяжело ранен, провел несколько месяцев в госпиталях и больше вернуться в строй не смог. В блокадном Ленинграде отец Путина, едва оправившийся от ранений, сумел в последний момент спасти свою жену, которую санитары, выносившие тела из дома, посчитали мертвой. Как рассказывал президент, во время блокады погиб его брат, а родители так и не узнали, где он был похоронен, так как им лишь прислали "бумажку" о смерти. Только добровольцы из поисковых отрядов помогли установить, что он упокоился на Пискаревском кладбище.

https://ria.ru/20230118/leningrad-1845708084.html

https://ria.ru/20230118/blokada-1845456483.html

ленинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, владимир путин, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944)