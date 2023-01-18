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Путин рассказал, как у его матери украли продуктовые карточки в блокаду - РИА Новости, 18.01.2023
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Путин рассказал, как у его матери украли продуктовые карточки в блокаду
Путин рассказал, как у его матери украли продуктовые карточки в блокаду - РИА Новости, 18.01.2023
Путин рассказал, как у его матери украли продуктовые карточки в блокаду
Владимир Путин во время посещения музея обороны и блокады Ленинграда рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:59
2023-01-18T15:02
общество
владимир путин
ленинград
блокада ленинграда (1941-1944)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Владимир Путин во время посещения музея обороны и блокады Ленинграда рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки.Экспозицию президенту показывал губернатор Петербурга Александр Беглов. Среди экспонатов были и продуктовые карточки, цвет которых меняли каждый месяц, чтобы бороться с жульничеством. "У моей мамы украли карточки. Она подошла получать, кто-то дал по руке — выхватил и убежал", — поделился президент.Экскурсия продолжилась, главе государства показали, как жители блокадного Ленинграда вручную получали электричество. Губернатор продемонстрировал сам, объясняя, что нужно было найти нужную скорость, потому что при слишком высокой лампочки перегорали, а при слабой — не зажигались.В среду, 18 января, глава государства работает в Санкт-Петербурге и принимает участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины прорыва блокады. Путин возложил цветы к "Рубежному камню" в Ленинградской области, а также к братской могиле и к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище. Также президент встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда. Кроме того, у него запланированы посещение Обуховского завода и встреча с рабочими.Путин не раз вспоминал, что его отец воевал и получил тяжелое ранение на Невском пятачке, где советские войска удерживали небольшой, но стратегически важный плацдарм. Владимир Спиридонович Путин сражался в этих местах в составе 330-го стрелкового полка. Семнадцатого ноября 1941 года при наступлении под Невской Дубровкой он был тяжело ранен, провел несколько месяцев в госпиталях и больше вернуться в строй не смог. В блокадном Ленинграде отец Путина, едва оправившийся от ранений, сумел в последний момент спасти свою жену, которую санитары, выносившие тела из дома, посчитали мертвой. Как рассказывал президент, во время блокады погиб его брат, а родители так и не узнали, где он был похоронен, так как им лишь прислали "бумажку" о смерти. Только добровольцы из поисковых отрядов помогли установить, что он упокоился на Пискаревском кладбище.
https://ria.ru/20230118/leningrad-1845708084.html
https://ria.ru/20230118/blokada-1845456483.html
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общество, владимир путин, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944)
Общество, Владимир Путин, Ленинград, Блокада Ленинграда (1941-1944)
13:59 18.01.2023 (обновлено: 15:02 18.01.2023)
 
Путин рассказал, как у его матери украли продуктовые карточки в блокаду

Путин рассказал, как у его матери украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВладимир Путин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан в музее
Владимир Путин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан в музее - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Путин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан в музее. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Владимир Путин во время посещения музея обороны и блокады Ленинграда рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки.
Экспозицию президенту показывал губернатор Петербурга Александр Беглов. Среди экспонатов были и продуктовые карточки, цвет которых меняли каждый месяц, чтобы бороться с жульничеством.
"У моей мамы украли карточки. Она подошла получать, кто-то дал по руке — выхватил и убежал", — поделился президент.
Экскурсия продолжилась, главе государства показали, как жители блокадного Ленинграда вручную получали электричество. Губернатор продемонстрировал сам, объясняя, что нужно было найти нужную скорость, потому что при слишком высокой лампочки перегорали, а при слабой — не зажигались.
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В среду, 18 января, глава государства работает в Санкт-Петербурге и принимает участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины прорыва блокады. Путин возложил цветы к "Рубежному камню" в Ленинградской области, а также к братской могиле и к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище. Также президент встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда. Кроме того, у него запланированы посещение Обуховского завода и встреча с рабочими.
Путин не раз вспоминал, что его отец воевал и получил тяжелое ранение на Невском пятачке, где советские войска удерживали небольшой, но стратегически важный плацдарм. Владимир Спиридонович Путин сражался в этих местах в составе 330-го стрелкового полка. Семнадцатого ноября 1941 года при наступлении под Невской Дубровкой он был тяжело ранен, провел несколько месяцев в госпиталях и больше вернуться в строй не смог. В блокадном Ленинграде отец Путина, едва оправившийся от ранений, сумел в последний момент спасти свою жену, которую санитары, выносившие тела из дома, посчитали мертвой. Как рассказывал президент, во время блокады погиб его брат, а родители так и не узнали, где он был похоронен, так как им лишь прислали "бумажку" о смерти. Только добровольцы из поисковых отрядов помогли установить, что он упокоился на Пискаревском кладбище.
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