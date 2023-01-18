https://ria.ru/20230118/it-1845770463.html

В ГД предложили предоставить вернувшимся IT-специалистам работу и льготы

В ГД предложили предоставить вернувшимся IT-специалистам работу и льготы - РИА Новости, 18.01.2023

В ГД предложили предоставить вернувшимся IT-специалистам работу и льготы

Все российские специалисты в сфере IT, уволенные из зарубежных компаний, должны рассчитывать на трудоустройство в РФ, также следует распространить на... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T16:27

2023-01-18T16:27

2023-01-18T16:27

антон горелкин

владимир путин

михаил мишустин

россия

госдума рф

microsoft corporation

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163921_0:168:2806:1746_1920x0_80_0_0_44631676af8cdf6cca772c16daca99aa.jpg

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Все российские специалисты в сфере IT, уволенные из зарубежных компаний, должны рассчитывать на трудоустройство в РФ, также следует распространить на вернувшихся специалистов IT-сферы программу льготной ипотеки, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. "Все российские айтишники, уволенные из зарубежных компаний, могут рассчитывать трудоустройство в России. Минцифры уже заявляло о том, что работает над программой обратной релокации, одним из главных козырей которой должна стать бронь от воинского призыва. Этого, конечно, мало – я бы предложил распространить на вернувшихся айтишников программу льготной ипотеки", - написал депутат в своем Telegram-канале. По словам парламентария, тяжело придется российским айтишникам-релокантам. "Не все они бежали за границу по идеологическим соображениям или поддавшись панике. Многих перевезли туда зарубежные работодатели – потому что механизмы трансграничных платежей перестали работать, и чтобы платить сотруднику, нужно было переместить его за пределы России", - объяснил Горелкин. Как объяснил депутат, технологический сектор продолжает избавляться от сотрудников, а темпы таких сокращений грозят побить прошлогодние рекорды. "В первые недели 2023-го под увольнение попали уже более 25 тысяч сотрудников цифровых компаний. И это не только техногиганты вроде Microsoft (которая буквально сегодня объявила, что планирует расстаться еще с 11 тысячами человек) – это более сотни организаций разного масштаба", - добавил он. В мае Минцифры РФ создало единый сайт с подробной информацией о льготной ипотеке для IT-специалистов, где можно узнать, в частности, входит ли компания в перечень отвечающих условиям такой ипотеки. Оформить льготную ипотеку смогут IT-специалисты, имеющие российское гражданство, в возрасте от 22 до 44 лет включительно. Максимальная ставка по IT-ипотеке — 5%, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Воспользоваться льготной ипотекой можно для покупки квартиры, частного дома от застройщика или земельного участка с дальнейшим строительством дома. Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий для IT-компании нулевую ставку налога на прибыль на 2022-2024 годы. Кроме того, Путин подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Указ также подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что сотрудники IT-компаний смогут оформить и льготную ипотеку.

https://ria.ru/20221223/itogi-1840865654.html

https://ria.ru/20221228/otsrochka-1842009169.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

антон горелкин, владимир путин, михаил мишустин, россия, госдума рф, microsoft corporation, общество