https://ria.ru/20230118/it-1845770463.html
В ГД предложили предоставить вернувшимся IT-специалистам работу и льготы
В ГД предложили предоставить вернувшимся IT-специалистам работу и льготы - РИА Новости, 18.01.2023
В ГД предложили предоставить вернувшимся IT-специалистам работу и льготы
Все российские специалисты в сфере IT, уволенные из зарубежных компаний, должны рассчитывать на трудоустройство в РФ, также следует распространить на... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T16:27
2023-01-18T16:27
2023-01-18T16:27
антон горелкин
владимир путин
михаил мишустин
россия
госдума рф
microsoft corporation
общество
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Все российские специалисты в сфере IT, уволенные из зарубежных компаний, должны рассчитывать на трудоустройство в РФ, также следует распространить на вернувшихся специалистов IT-сферы программу льготной ипотеки, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. "Все российские айтишники, уволенные из зарубежных компаний, могут рассчитывать трудоустройство в России. Минцифры уже заявляло о том, что работает над программой обратной релокации, одним из главных козырей которой должна стать бронь от воинского призыва. Этого, конечно, мало – я бы предложил распространить на вернувшихся айтишников программу льготной ипотеки", - написал депутат в своем Telegram-канале. По словам парламентария, тяжело придется российским айтишникам-релокантам. "Не все они бежали за границу по идеологическим соображениям или поддавшись панике. Многих перевезли туда зарубежные работодатели – потому что механизмы трансграничных платежей перестали работать, и чтобы платить сотруднику, нужно было переместить его за пределы России", - объяснил Горелкин. Как объяснил депутат, технологический сектор продолжает избавляться от сотрудников, а темпы таких сокращений грозят побить прошлогодние рекорды. "В первые недели 2023-го под увольнение попали уже более 25 тысяч сотрудников цифровых компаний. И это не только техногиганты вроде Microsoft (которая буквально сегодня объявила, что планирует расстаться еще с 11 тысячами человек) – это более сотни организаций разного масштаба", - добавил он. В мае Минцифры РФ создало единый сайт с подробной информацией о льготной ипотеке для IT-специалистов, где можно узнать, в частности, входит ли компания в перечень отвечающих условиям такой ипотеки. Оформить льготную ипотеку смогут IT-специалисты, имеющие российское гражданство, в возрасте от 22 до 44 лет включительно. Максимальная ставка по IT-ипотеке — 5%, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Воспользоваться льготной ипотекой можно для покупки квартиры, частного дома от застройщика или земельного участка с дальнейшим строительством дома. Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий для IT-компании нулевую ставку налога на прибыль на 2022-2024 годы. Кроме того, Путин подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Указ также подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что сотрудники IT-компаний смогут оформить и льготную ипотеку.
https://ria.ru/20221223/itogi-1840865654.html
https://ria.ru/20221228/otsrochka-1842009169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон горелкин, владимир путин, михаил мишустин, россия, госдума рф, microsoft corporation, общество
Антон Горелкин, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия, Госдума РФ, Microsoft Corporation, Общество
В ГД предложили предоставить вернувшимся IT-специалистам работу и льготы
В ГД предложили предоставить вернувшимся IT-специалистам работу льготную ипотеку
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости.
Все российские специалисты в сфере IT, уволенные из зарубежных компаний, должны рассчитывать на трудоустройство в РФ, также следует распространить на вернувшихся специалистов IT-сферы программу льготной ипотеки, сообщил
зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
"Все российские айтишники, уволенные из зарубежных компаний, могут рассчитывать трудоустройство в России. Минцифры уже заявляло о том, что работает над программой обратной релокации, одним из главных козырей которой должна стать бронь от воинского призыва. Этого, конечно, мало – я бы предложил распространить на вернувшихся айтишников программу льготной ипотеки", - написал депутат в своем Telegram-канале.
По словам парламентария, тяжело придется российским айтишникам-релокантам.
"Не все они бежали за границу по идеологическим соображениям или поддавшись панике. Многих перевезли туда зарубежные работодатели – потому что механизмы трансграничных платежей перестали работать, и чтобы платить сотруднику, нужно было переместить его за пределы России", - объяснил Горелкин.
Как объяснил депутат, технологический сектор продолжает избавляться от сотрудников, а темпы таких сокращений грозят побить прошлогодние рекорды.
"В первые недели 2023-го под увольнение попали уже более 25 тысяч сотрудников цифровых компаний. И это не только техногиганты вроде Microsoft
(которая буквально сегодня объявила, что планирует расстаться еще с 11 тысячами человек) – это более сотни организаций разного масштаба", - добавил он.
В мае Минцифры РФ создало единый сайт с подробной информацией о льготной ипотеке для IT-специалистов, где можно узнать, в частности, входит ли компания в перечень отвечающих условиям такой ипотеки. Оформить льготную ипотеку смогут IT-специалисты, имеющие российское гражданство, в возрасте от 22 до 44 лет включительно. Максимальная ставка по IT-ипотеке — 5%, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Воспользоваться льготной ипотекой можно для покупки квартиры, частного дома от застройщика или земельного участка с дальнейшим строительством дома.
Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, президент России Владимир Путин
подписал закон, устанавливающий для IT-компании нулевую ставку налога на прибыль на 2022-2024 годы.
Кроме того, Путин подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Указ также подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин
сообщал, что сотрудники IT-компаний смогут оформить и льготную ипотеку.