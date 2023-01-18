Лавров рассказал о способности Грузии противостоять Западу
Глава МИД Лавров: способность Грузии противостоять Западу в теме санкций вызывает уважение
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Способность Грузии противостоять давлению Запада, открыто требующего присоединиться к антироссийским санкциям, вызывает уважение, заявил в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы видим, как Грузия, равно как и практически все остальные страны, испытывает давление со стороны Запада, который требует... присоединиться к санкциям против Российской Федерации. И то, что небольшая страна и ее правительство имеют мужество сказать, что (они будут) руководствоваться своими интересами и интересами своей экономики, вызывает уважение", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров спецпредставителя премьера Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе с председателем комитета по иностранным делам Совфеда РФ Григорием Карасиным. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне 2019 года захлестнули акции протеста. На этом фоне, по указу президента РФ, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию, а туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путевки в эту страну. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Ранее МИД РФ в ответ на вопросы СМИ сообщил, что Москва хочет нормализации отношений с Тбилиси, но этот процесс должен быть "двусторонним движением".
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