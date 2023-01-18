https://ria.ru/20230118/gruziya-1845689045.html

Лавров рассказал о способности Грузии противостоять Западу

Лавров рассказал о способности Грузии противостоять Западу - РИА Новости, 18.01.2023

Лавров рассказал о способности Грузии противостоять Западу

Способность Грузии противостоять давлению Запада, открыто требующего присоединиться к антироссийским санкциям, вызывает уважение, заявил в ходе ежегодной... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T12:35

2023-01-18T12:35

2023-01-18T12:35

сергей лавров

зураб абашидзе

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Способность Грузии противостоять давлению Запада, открыто требующего присоединиться к антироссийским санкциям, вызывает уважение, заявил в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы видим, как Грузия, равно как и практически все остальные страны, испытывает давление со стороны Запада, который требует... присоединиться к санкциям против Российской Федерации. И то, что небольшая страна и ее правительство имеют мужество сказать, что (они будут) руководствоваться своими интересами и интересами своей экономики, вызывает уважение", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году. Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров спецпредставителя премьера Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе с председателем комитета по иностранным делам Совфеда РФ Григорием Карасиным. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне 2019 года захлестнули акции протеста. На этом фоне, по указу президента РФ, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию, а туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путевки в эту страну. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию. Ранее МИД РФ в ответ на вопросы СМИ сообщил, что Москва хочет нормализации отношений с Тбилиси, но этот процесс должен быть "двусторонним движением".

https://ria.ru/20230118/aviasoobschenie-1845679977.html

https://ria.ru/20230115/gruziya-1844963061.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, зураб абашидзе, григорий карасин, москва, грузия, россия, совет федерации рф, в мире