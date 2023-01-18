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Клишас прокомментировал идею о запрете госслужбы для не служивших в армии - РИА Новости, 18.01.2023
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Клишас прокомментировал идею о запрете госслужбы для не служивших в армии
Клишас прокомментировал идею о запрете госслужбы для не служивших в армии - РИА Новости, 18.01.2023
Клишас прокомментировал идею о запрете госслужбы для не служивших в армии
Идея о запрете на госслужбу и участие в выборах для не служивших в Вооруженных силах России нужно внимательно проработать, заявил глава конституционного... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T18:55
2023-01-18T19:24
андрей клишас
госдума рф
совет федерации рф
вооруженные силы рф
вячеслав володин
россия
политика
армия
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Идея о запрете на госслужбу и участие в выборах для не служивших в Вооруженных силах России нужно внимательно проработать, заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.Он отметил, что пока не ясно, как подобная инициатива будет соответствовать принципам Конституции и позиции Конституционного суда. По словам Клишаса, на сегодняшний день временное ограничение права на трудоустройство на государственную гражданскую и муниципальную службы предусматривается для тех, кто не отслужил в армии, не имея на то законных оснований. Такое ограничение, пояснил он, "действует в течение десяти лет со дня истечения срока обжалования соответствующего заключения призывной‌ комиссии, а если гражданин обращался в суд — в течение десяти лет со дня вступления в силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения не были нарушены".Сенатор добавил, что Конституционный суд своим постановлением от 30 октября 2014 года указал на "неконституционность нормативного закрепления бессрочного запрета на поступление на госслужбу для соответствующей‌ категории граждан". Клишас также отметил, что возможность ограничения избирательных прав граждан по факту прохождения военной службы не предусмотрена. По его словам, отсутствие такого ограничения обусловлено необходимостью обеспечения соблюдения принципа всеобщего избирательного права. Благодаря ему, в свою очередь, достигается максимальная репрезентативность выборов посредством учета мнения разных групп населения. Как отметил сенатор, в этой ситуации речь идет в том числе и о тех, кто не проходил службу в Вооруженных силах.Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать обязательным условием наличие военно-учетной специальности и службу в Вооруженных силах для занятия должности на госслужбе, участия в выборах депутатов Госдумы, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры.
https://ria.ru/20230117/armiya-1845437234.html
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андрей клишас, госдума рф, совет федерации рф, вооруженные силы рф, вячеслав володин, россия, политика, армия
Андрей Клишас, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы РФ, Вячеслав Володин, Россия, Политика, Армия
18:55 18.01.2023 (обновлено: 19:24 18.01.2023)
 
Клишас прокомментировал идею о запрете госслужбы для не служивших в армии

Клишас: инициативу о запрете приема на госслужбу для не служивших в армии нужно доработать

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Идея о запрете на госслужбу и участие в выборах для не служивших в Вооруженных силах России нужно внимательно проработать, заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
Он отметил, что пока не ясно, как подобная инициатива будет соответствовать принципам Конституции и позиции Конституционного суда. По словам Клишаса, на сегодняшний день временное ограничение права на трудоустройство на государственную гражданскую и муниципальную службы предусматривается для тех, кто не отслужил в армии, не имея на то законных оснований. Такое ограничение, пояснил он, "действует в течение десяти лет со дня истечения срока обжалования соответствующего заключения призывной‌ комиссии, а если гражданин обращался в суд — в течение десяти лет со дня вступления в силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения не были нарушены".
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Сенатор добавил, что Конституционный суд своим постановлением от 30 октября 2014 года указал на "неконституционность нормативного закрепления бессрочного запрета на поступление на госслужбу для соответствующей‌ категории граждан".
Клишас также отметил, что возможность ограничения избирательных прав граждан по факту прохождения военной службы не предусмотрена. По его словам, отсутствие такого ограничения обусловлено необходимостью обеспечения соблюдения принципа всеобщего избирательного права. Благодаря ему, в свою очередь, достигается максимальная репрезентативность выборов посредством учета мнения разных групп населения. Как отметил сенатор, в этой ситуации речь идет в том числе и о тех, кто не проходил службу в Вооруженных силах.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать обязательным условием наличие военно-учетной специальности и службу в Вооруженных силах для занятия должности на госслужбе, участия в выборах депутатов Госдумы, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры.
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