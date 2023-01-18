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Посол России сравнил освобождение Будапештского гетто со спецоперацией - РИА Новости, 18.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/getto-1845741078.html
Посол России сравнил освобождение Будапештского гетто со спецоперацией
Посол России сравнил освобождение Будапештского гетто со спецоперацией - РИА Новости, 18.01.2023
Посол России сравнил освобождение Будапештского гетто со спецоперацией
Освобождение Красной армией Будапештского гетто в 1945 году можно назвать исторической аналогией специальной военной операции на Украине, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:05
2023-01-18T16:06
специальная военная операция на украине
будапешт
россия
великая отечественная война (1941-1945)
украина
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БУДАПЕШТ, 18 янв - РИА Новости. Освобождение Красной армией Будапештского гетто в 1945 году можно назвать исторической аналогией специальной военной операции на Украине, заявил РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов на церемонии по случаю 78-ой годовщины освобождения Будапештского гетто. "Если проводить параллели с современностью, то мне кажется, что то, что сделала Красная армия в 1945 году, освободив гетто, является прямой аналогией тому, что происходит сейчас на Донбассе, где в рамках реализации специальной военной операции наши войска освобождают русское население, которое практически оказалось в таком же гетто под воздействием политики неонацистского режима на Украине. Это историческая аналогия, которую мы должны четко понимать", - сказал Станиславов. В ходе церемонии к мемориальной доске советским воинам-освободителям на стене крупнейшей синагоги Будапешта возложили венки посол РФ, военный и военно-воздушный атташе Олег Смирнов и председатель председатель Еврейской религиозной общины Будапешта Тамаш Мештер. В церемонии также принял участие единственный оставшийся на сегодняшний день в живых спасенный советскими войсками узник гетто Имре Лебович."Имре Лебович - один из узников, которых наша советская Красная армия освободила в 1945 году. Он пришел выразить вместе с нами чувство благодарности. Он мне сказал, что если бы этого не произошло, ни одного еврея в Будапеште бы не осталось. Это его слова", - сказал Станиславов. Будапештское гетто, где на тот момент находились около 70 тысяч человек, 18 января 1945 года освободили части 151-ой Жмеринской дивизии 3-го Украинского фронта, уничтожив охрану. Гетто было создано 15 июня 1944 года и предназначалось для депортации более 220 тысяч венгерских евреев в нацистские лагеря смерти. Имеются свидетельства, что непосредственно перед приходом частей Красной армии фашисты планировали путем подрыва уничтожить гетто и его узников. До войны в Будапеште проживали 250 тысяч евреев, из которых погибли 40%, в венгерской провинции погибли 75%. В боях за освобождение Будапешта и гетто всего погибли 80 тысяч советских военнослужащих. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230118/putin-1845728977.html
https://ria.ru/20230118/kartochki-1845717708.html
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будапешт, россия, великая отечественная война (1941-1945), украина
Специальная военная операция на Украине, Будапешт, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945), Украина
15:05 18.01.2023 (обновлено: 16:06 18.01.2023)
 
Посол России сравнил освобождение Будапештского гетто со спецоперацией

Посол Станиславов провел аналогию между освобождением Будапештского гетто и спецоперацией

© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в медиабанкШтурм Будапешта
Штурм Будапешта - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Штурм Будапешта. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 янв - РИА Новости. Освобождение Красной армией Будапештского гетто в 1945 году можно назвать исторической аналогией специальной военной операции на Украине, заявил РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов на церемонии по случаю 78-ой годовщины освобождения Будапештского гетто.
"Если проводить параллели с современностью, то мне кажется, что то, что сделала Красная армия в 1945 году, освободив гетто, является прямой аналогией тому, что происходит сейчас на Донбассе, где в рамках реализации специальной военной операции наши войска освобождают русское население, которое практически оказалось в таком же гетто под воздействием политики неонацистского режима на Украине. Это историческая аналогия, которую мы должны четко понимать", - сказал Станиславов.
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В ходе церемонии к мемориальной доске советским воинам-освободителям на стене крупнейшей синагоги Будапешта возложили венки посол РФ, военный и военно-воздушный атташе Олег Смирнов и председатель председатель Еврейской религиозной общины Будапешта Тамаш Мештер. В церемонии также принял участие единственный оставшийся на сегодняшний день в живых спасенный советскими войсками узник гетто Имре Лебович.
"Имре Лебович - один из узников, которых наша советская Красная армия освободила в 1945 году. Он пришел выразить вместе с нами чувство благодарности. Он мне сказал, что если бы этого не произошло, ни одного еврея в Будапеште бы не осталось. Это его слова", - сказал Станиславов.
Будапештское гетто, где на тот момент находились около 70 тысяч человек, 18 января 1945 года освободили части 151-ой Жмеринской дивизии 3-го Украинского фронта, уничтожив охрану. Гетто было создано 15 июня 1944 года и предназначалось для депортации более 220 тысяч венгерских евреев в нацистские лагеря смерти. Имеются свидетельства, что непосредственно перед приходом частей Красной армии фашисты планировали путем подрыва уничтожить гетто и его узников. До войны в Будапеште проживали 250 тысяч евреев, из которых погибли 40%, в венгерской провинции погибли 75%. В боях за освобождение Будапешта и гетто всего погибли 80 тысяч советских военнослужащих.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеБудапештРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Украина
 
 
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