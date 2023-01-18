https://ria.ru/20230118/genkonsulstvo-1845751612.html

Финляндия временно закроет отделение генконсульства в Мурманске

Финляндия временно закроет отделение генконсульства в Мурманске - РИА Новости, 18.01.2023

Финляндия временно закроет отделение генконсульства в Мурманске

Финляндия временно закроет отделение генконсульства в Мурманске в связи со значительным сокращением основных задач представительства, сообщает в среду финский... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T15:30

2023-01-18T15:30

2023-01-18T15:46

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 янв — РИА Новости. Финляндия временно закроет отделение генконсульства в Мурманске в связи со значительным сокращением основных задач представительства, сообщает в среду финский МИД."Министерство иностранных дел приняло решение о временном закрытии Мурманского представительства, которое действует при Генеральном консульстве в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении финского внешнеполитического ведомства.Временное закрытие представительства означает, что его деятельность будет приостановлена до дальнейшего уведомления. По оценкам министерства иностранных дел, в настоящее время Финляндия не нуждается в представительстве в Мурманске в связи со значительным сокращением основных задач представительства. При необходимости офис может быть открыт позже, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.Мурманское представительство было создано в 1992 году. В течение трех десятилетий оно занималось вопросами въезда, двусторонними связями и развитием регионального и приграничного сотрудничества."Решение МИДа касается только Мурманского представительства. Другие представительства Финляндии в России продолжат свою деятельность", - подчеркивают в МИД.На Северо-Западе России Финляндию представляет генеральное консульство в Санкт-Петербурге и действующее при нем представительство в Петрозаводске.В настоящее время ведется подготовка к временному закрытию офиса в Мурманске, уточняется в сообщении. Визовый центр VFS Global в Мурманске продолжает обслуживать клиентов, и заявления на получение шенгенских виз в Финляндию могут подаваться, как и прежде, в рамках существующих ограничений на въезд. По другим вопросам, которые ранее решались в мурманском офисе, клиенты могут обращаться в генеральное консульство в Санкт-Петербурге, подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20221214/finlyandiya-1838499389.html

https://ria.ru/20221220/posolstvo-1840089472.html

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