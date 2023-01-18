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ЕС планирует заменить российский газ энергией из возобновляемых источников - РИА Новости, 18.01.2023
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ЕС планирует заменить российский газ энергией из возобновляемых источников
ЕС планирует заменить российский газ энергией из возобновляемых источников - РИА Новости, 18.01.2023
ЕС планирует заменить российский газ энергией из возобновляемых источников
Евросоюз в состоянии заменить получаемые им оставшиеся объемы российского газа энергией из возобновляемых источников, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T17:14
2023-01-18T17:14
еврокомиссия
евросоюз
урсула фон дер ляйен
россия
кадри симсон
в мире
экономика
экономический форум в давосе
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БРЮССЕЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Евросоюз в состоянии заменить получаемые им оставшиеся объемы российского газа энергией из возобновляемых источников, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на Всемирном экономическом форуме в Давосе, трансляция велась на сайте форума. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее отметила, что Россия сократила за восемь месяцев прошлого года 80% поставок газа в Евросоюз. Страны региона смогли, по ее словам, заменить выбывшие объемы российского "голубого топлива", не прибегая к отключениям электроэнергии.
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еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, россия, кадри симсон, в мире, экономика, экономический форум в давосе
Еврокомиссия, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Россия, Кадри Симсон, В мире, Экономика, Экономический форум в Давосе
17:14 18.01.2023
 
ЕС планирует заменить российский газ энергией из возобновляемых источников

ЕС считает, что сможет заменить оставшиеся объемы российского газа возобновляемой энергией

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Евросоюз в состоянии заменить получаемые им оставшиеся объемы российского газа энергией из возобновляемых источников, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на Всемирном экономическом форуме в Давосе, трансляция велась на сайте форума.
"Мы по-прежнему получаем некоторое количества газа из России, но мы можем заменить его при помощи энергии из возобновляемых источников", - сказала она.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее отметила, что Россия сократила за восемь месяцев прошлого года 80% поставок газа в Евросоюз. Страны региона смогли, по ее словам, заменить выбывшие объемы российского "голубого топлива", не прибегая к отключениям электроэнергии.
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ЕврокомиссияЕвросоюзУрсула фон дер ЛяйенРоссияКадри СимсонВ миреЭкономикаЭкономический форум в Давосе
 
 
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