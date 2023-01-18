https://ria.ru/20230118/gaz-1845786416.html

ЕС планирует заменить российский газ энергией из возобновляемых источников

ЕС планирует заменить российский газ энергией из возобновляемых источников - РИА Новости, 18.01.2023

ЕС планирует заменить российский газ энергией из возобновляемых источников

Евросоюз в состоянии заменить получаемые им оставшиеся объемы российского газа энергией из возобновляемых источников, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T17:14

2023-01-18T17:14

2023-01-18T17:14

еврокомиссия

евросоюз

урсула фон дер ляйен

россия

кадри симсон

в мире

экономика

экономический форум в давосе

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БРЮССЕЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Евросоюз в состоянии заменить получаемые им оставшиеся объемы российского газа энергией из возобновляемых источников, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на Всемирном экономическом форуме в Давосе, трансляция велась на сайте форума. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее отметила, что Россия сократила за восемь месяцев прошлого года 80% поставок газа в Евросоюз. Страны региона смогли, по ее словам, заменить выбывшие объемы российского "голубого топлива", не прибегая к отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20230116/otkaz-1845068817.html

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еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, россия, кадри симсон, в мире, экономика, экономический форум в давосе