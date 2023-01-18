https://ria.ru/20230118/forum-1845698617.html

Зюганов заявил о вырождении Давосского форума в агрессивную сходку

Зюганов заявил о вырождении Давосского форума в агрессивную сходку - РИА Новости, 18.01.2023

Зюганов заявил о вырождении Давосского форума в агрессивную сходку

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Давосский форум, на котором обсуждают способы надеть на РФ "финансовую петлю", "выродился в агрессивную сходку". РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:03

2023-01-18T13:03

2023-01-18T13:03

политика

геннадий зюганов

давос

кпрф

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Давосский форум, на котором обсуждают способы надеть на РФ "финансовую петлю", "выродился в агрессивную сходку". "Вот сейчас идет знаменитый Давосский форум, я в одно время там был, выступал и представлял программу. Сегодня они обсуждают, как поставлять танки и пушки, как надеть экономическую и финансовую петлю на нашу страну. Он выродился просто в агрессивную сходку, за которой нет ничего светлого и нет ничего совестного", - заявил Зюганов на пресс-конференции. Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 16 по 20 января. Российская делегация не будет участвовать в нем. Весной прошлого года Давосский форум перестал взаимодействовать с лицами, попавшими под санкции из-за событий на Украине, и заморозил отношения с представителями России. Агентство Блумберг сообщило, что на форуме не ожидается ни одного миллиардера из Китая.

https://ria.ru/20230118/vef-1845540571.html

давос

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, геннадий зюганов, давос, кпрф