https://ria.ru/20230118/forum-1845698617.html
Зюганов заявил о вырождении Давосского форума в агрессивную сходку
Зюганов заявил о вырождении Давосского форума в агрессивную сходку - РИА Новости, 18.01.2023
Зюганов заявил о вырождении Давосского форума в агрессивную сходку
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Давосский форум, на котором обсуждают способы надеть на РФ "финансовую петлю", "выродился в агрессивную сходку". РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:03
2023-01-18T13:03
2023-01-18T13:03
политика
геннадий зюганов
давос
кпрф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845583583_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ec81455de7c76f0f7e3c9fbca567e93.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Давосский форум, на котором обсуждают способы надеть на РФ "финансовую петлю", "выродился в агрессивную сходку". "Вот сейчас идет знаменитый Давосский форум, я в одно время там был, выступал и представлял программу. Сегодня они обсуждают, как поставлять танки и пушки, как надеть экономическую и финансовую петлю на нашу страну. Он выродился просто в агрессивную сходку, за которой нет ничего светлого и нет ничего совестного", - заявил Зюганов на пресс-конференции. Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 16 по 20 января. Российская делегация не будет участвовать в нем. Весной прошлого года Давосский форум перестал взаимодействовать с лицами, попавшими под санкции из-за событий на Украине, и заморозил отношения с представителями России. Агентство Блумберг сообщило, что на форуме не ожидается ни одного миллиардера из Китая.
https://ria.ru/20230118/vef-1845540571.html
давос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845583583_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_472ad58b6a752510f3aaa7f01dd4d81e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, геннадий зюганов, давос, кпрф
Политика, Геннадий Зюганов, Давос, КПРФ
Зюганов заявил о вырождении Давосского форума в агрессивную сходку
Зюганов: Давосский форум выродился в сходку, где обсуждают, как повесить петлю на Россию
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Давосский форум, на котором обсуждают способы надеть на РФ "финансовую петлю", "выродился в агрессивную сходку".
"Вот сейчас идет знаменитый Давосский форум, я в одно время там был, выступал и представлял программу. Сегодня они обсуждают, как поставлять танки и пушки, как надеть экономическую и финансовую петлю на нашу страну. Он выродился просто в агрессивную сходку, за которой нет ничего светлого и нет ничего совестного", - заявил Зюганов на пресс-конференции.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 16 по 20 января. Российская делегация не будет участвовать в нем. Весной прошлого года Давосский форум перестал взаимодействовать с лицами, попавшими под санкции из-за событий на Украине
, и заморозил отношения с представителями России. Агентство Блумберг сообщило, что на форуме не ожидается ни одного миллиардера из Китая
.