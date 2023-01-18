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Зюганов заявил о вырождении Давосского форума в агрессивную сходку - РИА Новости, 18.01.2023
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Зюганов заявил о вырождении Давосского форума в агрессивную сходку
Зюганов заявил о вырождении Давосского форума в агрессивную сходку - РИА Новости, 18.01.2023
Зюганов заявил о вырождении Давосского форума в агрессивную сходку
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Давосский форум, на котором обсуждают способы надеть на РФ "финансовую петлю", "выродился в агрессивную сходку". РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:03
2023-01-18T13:03
политика
геннадий зюганов
давос
кпрф
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Давосский форум, на котором обсуждают способы надеть на РФ "финансовую петлю", "выродился в агрессивную сходку". "Вот сейчас идет знаменитый Давосский форум, я в одно время там был, выступал и представлял программу. Сегодня они обсуждают, как поставлять танки и пушки, как надеть экономическую и финансовую петлю на нашу страну. Он выродился просто в агрессивную сходку, за которой нет ничего светлого и нет ничего совестного", - заявил Зюганов на пресс-конференции. Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 16 по 20 января. Российская делегация не будет участвовать в нем. Весной прошлого года Давосский форум перестал взаимодействовать с лицами, попавшими под санкции из-за событий на Украине, и заморозил отношения с представителями России. Агентство Блумберг сообщило, что на форуме не ожидается ни одного миллиардера из Китая.
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политика, геннадий зюганов, давос, кпрф
Политика, Геннадий Зюганов, Давос, КПРФ
13:03 18.01.2023
 
Зюганов заявил о вырождении Давосского форума в агрессивную сходку

Зюганов: Давосский форум выродился в сходку, где обсуждают, как повесить петлю на Россию

© AP Photo / Markus SchreiberУчастники Всемирного экономического форума в Давосе
Участники Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Участники Всемирного экономического форума в Давосе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Давосский форум, на котором обсуждают способы надеть на РФ "финансовую петлю", "выродился в агрессивную сходку".
"Вот сейчас идет знаменитый Давосский форум, я в одно время там был, выступал и представлял программу. Сегодня они обсуждают, как поставлять танки и пушки, как надеть экономическую и финансовую петлю на нашу страну. Он выродился просто в агрессивную сходку, за которой нет ничего светлого и нет ничего совестного", - заявил Зюганов на пресс-конференции.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 16 по 20 января. Российская делегация не будет участвовать в нем. Весной прошлого года Давосский форум перестал взаимодействовать с лицами, попавшими под санкции из-за событий на Украине, и заморозил отношения с представителями России. Агентство Блумберг сообщило, что на форуме не ожидается ни одного миллиардера из Китая.
Сотрудник полиции следит за безопасностью во время проведения форума в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 08:00
Форум в Давосе отправляется на свалку истории
 
ПолитикаГеннадий ЗюгановДавосКПРФ
 
 
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