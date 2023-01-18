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“АвтоВАЗ” готов предложить мощности завода в Петербурге для сборки E-Neva - РИА Новости, 18.01.2023
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“АвтоВАЗ” готов предложить мощности завода в Петербурге для сборки E-Neva
“АвтоВАЗ” готов предложить мощности завода в Петербурге для сборки E-Neva - РИА Новости, 18.01.2023
“АвтоВАЗ” готов предложить мощности завода в Петербурге для сборки E-Neva
"АвтоВАЗ" готов предложить мощности завода в Санкт-Петербурге (бывшее предприятие Nissan) для сборки электрических кроссоверов E-Neva, разработанных концерном... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T19:02
2023-01-18T19:14
экономика
авто
санкт-петербург
автоваз
владимир путин
денис мантуров
максим соколов
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" готов предложить мощности завода в Санкт-Петербурге (бывшее предприятие Nissan) для сборки электрических кроссоверов E-Neva, разработанных концерном ВКО "Алмаз-Антей", сообщил РИА Новости официальный представитель компании."АвтоВАЗ готов предложить мощности своей производственной площадки в Санкт-Петербурге для организации сборки этого автомобиля", - сказал представитель "АвтоВАЗа", отвечая на вопрос о сборке E-Neva на заводе компании в Санкт-Петербурге. Ранее автопроизводитель сообщал, что готов рассмотреть такую возможность.Ранее в среду президент РФ Владимир Путин осмотрел экспериментальный образец электрического кроссовера С-класса E-Neva. По словам вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова, ожидается, что проект найдет партнеров по производству в ближайшие несколько месяцев.В собственность "АвтоВАЗа" от ФГУП "НАМИ" (мажоритарный акционер автопроизводителя) завод перейдет в январе-феврале, сообщал в декабре президент компании Максим Соколов. Ожидается, что новая площадка возобновит работу во втором полугодии 2023 года. На старте будут производиться минимум три модели, производственный план на текущий год - около 10 тысяч автомобилей под брендом Lada.
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экономика, авто, санкт-петербург, автоваз, владимир путин, денис мантуров, максим соколов, россия, концерн пво "алмаз-антей", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lada vesta
Экономика, Авто, Санкт-Петербург, АвтоВАЗ, Владимир Путин, Денис Мантуров, Максим Соколов, Россия, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Lada Vesta
19:02 18.01.2023 (обновлено: 19:14 18.01.2023)
 
“АвтоВАЗ” готов предложить мощности завода в Петербурге для сборки E-Neva

“АвтоВАЗ” выразил готовность предложить мощности завода в Петербурге для сборки E-Neva

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЭлектромобиль Neva производства АО "Северо-западный региональный центр концерна ВКО "Алмаз-Антей" - Обуховский завод
Электромобиль Neva производства АО Северо-западный региональный центр концерна ВКО Алмаз-Антей - Обуховский завод - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Электромобиль Neva производства АО "Северо-западный региональный центр концерна ВКО "Алмаз-Антей" - Обуховский завод
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" готов предложить мощности завода в Санкт-Петербурге (бывшее предприятие Nissan) для сборки электрических кроссоверов E-Neva, разработанных концерном ВКО "Алмаз-Антей", сообщил РИА Новости официальный представитель компании.
"АвтоВАЗ готов предложить мощности своей производственной площадки в Санкт-Петербурге для организации сборки этого автомобиля", - сказал представитель "АвтоВАЗа", отвечая на вопрос о сборке E-Neva на заводе компании в Санкт-Петербурге. Ранее автопроизводитель сообщал, что готов рассмотреть такую возможность.
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин осмотрел экспериментальный образец электрического кроссовера С-класса E-Neva. По словам вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова, ожидается, что проект найдет партнеров по производству в ближайшие несколько месяцев.
В собственность "АвтоВАЗа" от ФГУП "НАМИ" (мажоритарный акционер автопроизводителя) завод перейдет в январе-феврале, сообщал в декабре президент компании Максим Соколов. Ожидается, что новая площадка возобновит работу во втором полугодии 2023 года. На старте будут производиться минимум три модели, производственный план на текущий год - около 10 тысяч автомобилей под брендом Lada.
Автомобили Москвич 3 - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 13:05
В России появятся минимум пять-семь новых автомобильных брендов в 2023 году
 
ЭкономикаАвтоСанкт-ПетербургАвтоВАЗВладимир ПутинДенис МантуровМаксим СоколовРоссияКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Lada Vesta
 
 
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