https://ria.ru/20230118/e-neva-1845817459.html

“АвтоВАЗ” готов предложить мощности завода в Петербурге для сборки E-Neva

“АвтоВАЗ” готов предложить мощности завода в Петербурге для сборки E-Neva - РИА Новости, 18.01.2023

“АвтоВАЗ” готов предложить мощности завода в Петербурге для сборки E-Neva

"АвтоВАЗ" готов предложить мощности завода в Санкт-Петербурге (бывшее предприятие Nissan) для сборки электрических кроссоверов E-Neva, разработанных концерном... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T19:02

2023-01-18T19:02

2023-01-18T19:14

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авто

санкт-петербург

автоваз

владимир путин

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максим соколов

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" готов предложить мощности завода в Санкт-Петербурге (бывшее предприятие Nissan) для сборки электрических кроссоверов E-Neva, разработанных концерном ВКО "Алмаз-Антей", сообщил РИА Новости официальный представитель компании."АвтоВАЗ готов предложить мощности своей производственной площадки в Санкт-Петербурге для организации сборки этого автомобиля", - сказал представитель "АвтоВАЗа", отвечая на вопрос о сборке E-Neva на заводе компании в Санкт-Петербурге. Ранее автопроизводитель сообщал, что готов рассмотреть такую возможность.Ранее в среду президент РФ Владимир Путин осмотрел экспериментальный образец электрического кроссовера С-класса E-Neva. По словам вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова, ожидается, что проект найдет партнеров по производству в ближайшие несколько месяцев.В собственность "АвтоВАЗа" от ФГУП "НАМИ" (мажоритарный акционер автопроизводителя) завод перейдет в январе-феврале, сообщал в декабре президент компании Максим Соколов. Ожидается, что новая площадка возобновит работу во втором полугодии 2023 года. На старте будут производиться минимум три модели, производственный план на текущий год - около 10 тысяч автомобилей под брендом Lada.

https://ria.ru/20230112/brendy-1844372877.html

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