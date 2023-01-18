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Кресло американского астронавта перенесли из "Союза" в Crew Dragon
Кресло американского астронавта перенесли из "Союза" в Crew Dragon - РИА Новости, 18.01.2023
Кресло американского астронавта перенесли из "Союза" в Crew Dragon
Кресло американского астронавта Фрэнка Рубио перенесли из корабля "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения в американский корабль Crew Dragon, сообщили... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:20
2023-01-18T14:20
2023-01-18T14:20
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Кресло американского астронавта Фрэнка Рубио перенесли из корабля "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения в американский корабль Crew Dragon, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". "С учетом технического состояния корабля "Союз МС-22", 18 января с целью обеспечения безопасного возвращения экипажа МКС на Землю в случае аварии до прибытия корабля "Союз МС-23" ложемент астронавта NASA Франциско Рубио демонтировали из корабля "Союз МС-22" и перенесли в корабль Crew Dragon", - говорится в сообщении. В "Роскосмосе" напомнили, что после прибытия на МКС "Союза МС-23" кресла Рубио, Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина будут перенесены в этот корабль. А для соблюдения центровки спускаемого аппарата "Союза МС-22" в месте, где должен был сидеть Рубио, разместили укладку с грузами. Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что кресло Рубио перенесут из аварийного "Союза МС-22" в Crew Dragon. Он отправится на Землю на нем, если на станции произойдет ЧП до того, как прилетит "Союз МС-23" – в этом случае Прокопьев и Петелин будут возвращаться на "МС-22" вдвоем, это поможет снизить температуру и влажность в корабле. На корабле "Союз МС-22", на котором Прокопьев, Петелин и Рубио прилетели на станцию, 15 декабря произошла разгерметизация системы охлаждения. Из контура охлаждения вышел весь хладагент, а сам контур специалисты признали неработоспособным. Корабль начал греться, но потом температуру удалось стабилизировать. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов рассказал, что размеры отверстия в системе охлаждения составляют примерно 0,8 миллиметра, а пробил его спорадический метеороид. Специалисты решили, что на "Союзе МС-22" возвращать экипаж домой нельзя. Вместо него 20 февраля полетит "Союз МС-23", а сама экспедиция продлевается на несколько месяцев. Корабль, который должны были отправить со следующим экипажем 16 марта, полетит в беспилотном режиме, а "Союз МС-22" так же пустым вернется на Землю. Помимо "Союза МС-22" к МКС сейчас пристыкован американский корабль Crew Dragon, на котором в начале октября прибыли россиянка Анна Кикина, американцы Николь Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката.
https://ria.ru/20230111/nasa-1844191385.html
https://ria.ru/20221217/roskosmos-1839335839.html
https://ria.ru/20230111/soyuz-1844176252.html
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Кресло американского астронавта перенесли из "Союза" в Crew Dragon
"Роскосмос" сообщил, что кресло астронавта НАСА перенесли из "Союза" в Crew Dragon
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Кресло американского астронавта Фрэнка Рубио перенесли из корабля "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения в американский корабль Crew Dragon, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
"С учетом технического состояния корабля "Союз МС-22", 18 января с целью обеспечения безопасного возвращения экипажа МК
С на Землю
в случае аварии до прибытия корабля "Союз МС-23" ложемент астронавта NASA
Франциско Рубио демонтировали из корабля "Союз МС-22" и перенесли в корабль Crew Dragon", - говорится в сообщении.
В "Роскосмосе" напомнили, что после прибытия на МКС "Союза МС-23" кресла Рубио, Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина будут перенесены в этот корабль. А для соблюдения центровки спускаемого аппарата "Союза МС-22" в месте, где должен был сидеть Рубио, разместили укладку с грузами.
Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что кресло Рубио перенесут из аварийного "Союза МС-22" в Crew Dragon. Он отправится на Землю на нем, если на станции произойдет ЧП до того, как прилетит "Союз МС-23" – в этом случае Прокопьев и Петелин будут возвращаться на "МС-22" вдвоем, это поможет снизить температуру и влажность в корабле.
На корабле "Союз МС-22", на котором Прокопьев, Петелин и Рубио прилетели на станцию, 15 декабря произошла разгерметизация системы охлаждения. Из контура охлаждения вышел весь хладагент, а сам контур специалисты признали неработоспособным. Корабль начал греться, но потом температуру удалось стабилизировать.
Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов
рассказал, что размеры отверстия в системе охлаждения составляют примерно 0,8 миллиметра, а пробил его спорадический метеороид.
Специалисты решили, что на "Союзе МС-22" возвращать экипаж домой нельзя. Вместо него 20 февраля полетит "Союз МС-23", а сама экспедиция продлевается на несколько месяцев. Корабль, который должны были отправить со следующим экипажем 16 марта, полетит в беспилотном режиме, а "Союз МС-22" так же пустым вернется на Землю.
Помимо "Союза МС-22" к МКС сейчас пристыкован американский корабль Crew Dragon, на котором в начале октября прибыли россиянка Анна Кикина
, американцы Николь Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката
.