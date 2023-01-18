https://ria.ru/20230118/donbass-1845709059.html

"И со шприцом воевать пойду". Как медсестра оказалась на передовой

"И со шприцом воевать пойду". Как медсестра оказалась на передовой - РИА Новости, 18.01.2023

"И со шприцом воевать пойду". Как медсестра оказалась на передовой

Вот уже почти полгода 24-летняя Алина Федорова (позывной "Жадина") каждый день ходит на передовую спасать раненых бойцов. Алина - санитарный инструктор третьей... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:33

2023-01-18T13:33

2023-01-18T13:33

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КРЕМЕННАЯ, 18 янв — РИА Новости. Вот уже почти полгода 24-летняя Алина Федорова (позывной "Жадина") каждый день ходит на передовую спасать раненых бойцов. Алина - санитарный инструктор третьей роты. Бывают страшные дни, когда спасать приходится по 7-10 человек. После такой работы она много курит и грустит, но одновременно и радуется, что на ее руках пока никто не умирал.— Алина, как ты вообще здесь оказалась? В Кременной сейчас бушуют "Грады" и "Ураганы".– Я приехала сюда по доброй воле, очень хотела стать военным хирургом, но не получилось. Окончила медицинский колледж в Белгороде, работала в онкологической реанимации, а 22 августа пошла в военкомат и сказала: "Не могу больше терпеть и ждать. Нашим ребятам нужна помощь. Вдруг на передовой сейчас случится нечто очень серьезное и важное, а меня там нет".Мама плакала, но отпустила.Сначала меня отправили на переобучение в Нижний Новгород: там нас учили стрелять, с нами занимались тактические медики, мы тренировались доставать раненых из танков… Вот меня и отправили к танкистам. Кстати, я ни капельки не пожалела. Они удивительные ребята: работают чисто и слаженно, поэтому и травматизации намного меньше, чем в других подразделениях. У них только снаружи броня, а внутри мягкое сердце.— Сколько до передовой?– Тут недалеко – километра три. Ходим мы пешком с санитаром и фельдшером. Идем в бронежилетах, шлемах, с автоматами и большой аптечкой, плюс разгрузка, штык-нож, дополнительные патроны – в общей сложности примерно 30 кг. Первое время, конечно, выла от тяжести, а сейчас уже привыкла, могу даже пробежаться, попрыгать.На месте мы находимся в точке "0". Сидим в блиндаже и ждем команду. Когда происходит ранение, нас вызывают, и мы выбегаем оказывать помощь. Бывают дни, когда "простаиваем" – ранений нет, но последнее время, к сожалению, работы много: проходит пара часов с момента начала боя, и понеслось…Подбегаем к раненому, оцениваем степень тяжести состояния, осматриваем тело на наличие ранений. Если нужно, накладываем жгуты, повязки, обезболиваем, а потом отправляем в госпиталь.— Какие сейчас самые распространенные ранения?– Осколочные от мин и "Градов". Недавно нашему боевому товарищу, инженеру-саперу ногу оторвало. Наша задача сделать все так, чтобы сохранить остаток конечности и не допустить заражения. Сразу колем противошоковое и промедол, это ведь сильнейшая боль у человека, в любой момент можем его потерять из-за болевого шока.— Ты знаешь примерное количество людей, которых ты спасла?– Я их не считаю, для медика это не имеет никакого значения. Сколько есть раненых – все наши. Я только лица и позывные запоминаю. Хотя самых первых своих ребят под Лисичанском не запомнила, как будто в прострации была, делала все на автомате.После передовой мы возвращаемся обратно, а там остаются дежурный фельдшер и начальник нашего медпункта. Я же должна пересобрать всю свою сумку, восполнить запасы медикаментов. Завтра опять в добрый путь спасать ребят.— Сколько еще планируешь продержаться в таком режиме?– Не знаю, на сколько контракт продлят, на столько и останусь. Я на гражданку не хочу. Мне здесь комфортнее, чем дома. В Белгороде прилетает редко, но метко. Ты сидишь дома уставший после смены и совершенно не ждешь, что мирный город могут бомбить. Это очень страшно. А тут я готова ко всему – знаю, где у меня подвал и что я могу сделать для собственной безопасности.Когда мы на пересменок приехали в тихое место, я заснуть не могла без звука "Градов". Тишина – это страшно. Это значит, что никто не работает и надо ждать чего-то плохого.— Где сейчас слабое звено в полевой медицине? Чего не хватает?– Я пока не вижу каких-то пробелов. Все есть. Даже если что-то внезапно заканчивается, а мы не можем сразу найти, всегда все подвозит гуманитарка. Начальнику звонишь – нужны растворы; на следующий день привозят 3-4 коробки растворов.— На твоих руках кто-нибудь умирал?– К великому счастью, нет! Конечно, я не знаю, что там потом происходит в госпитале с моим раненым, какая у него судьба, но факт тот, что с поля боя я всегда забираю живого.— Алина, какие у тебя отношение с оружием? Ты сама можешь стрелять?– Если нужно будет стрелять, я буду стрелять. Пока не приходилось. Но мое оружие всегда при мне, я знаю, что есть патрон в патроннике, несколько магазинов. Своим АК-12 (автомат Калашникова) я ни разу не воспользовалась и дай бог никогда не воспользуюсь. Я ведь когда "отходную" дома устраивала, так и сказала: "Дайте мне шприц, я и со шприцом воевать пойду".— Как ты восстанавливаешься после передовой?– Сигареты, музыка и кофе. Садишься где-нибудь на порожек – кружка кофе, пачка сигарет, в наушнике громкая музыка. Вот так сидишь и выдыхаешь, выдыхаешь, выдыхаешь…— Ты замечаешь за собой какие-то изменения на ментальном уровне?– У меня за это время жизнь перевернулась на 360 градусов. Переосмыслила многие ценности и в плане семьи, и в плане работы. Поняла, что хочу поменять сферу деятельности – уйти из реанимации в обычное приемное отделение скорой помощи. Начала ценить каждую минуту, проведенную со своей семьей. Даже если нет возможности позвонить, можно написать смс, что ты жива и здорова.Первый месяц у меня не было связи. Как же радовалась мама, когда я позвонила! А звоню подруге – она работает судмедэкспертом в Белгороде, ей как раз привозят наших ребят – а она меня не узнает. "Кто это?" – спрашивает. "А кого ты два месяца назад провожала с перрона?" – отвечаю. Слезы рекой. Оказывается, она через своих людей пыталась хоть что-то про меня узнать. Эти живые эмоции ничем не передать.— Ты, наверное, прилично здесь заработаешь за такое длительное время?– Наверное, но я не знаю. У меня пока нет доступа к своему банковскому кошельку – лежит и лежит. Беру какую-то часть, чтобы купить продуктов, сигарет и все.— Как к тебе относятся бойцы?– Мы все боевые товарищи, и я для них человек, который может их спасти. Они очень хорошо это понимают. Я же веду себя с ними, как брат, даже черный юмор поддерживаю. Война любит черный юмор. Без этого никуда не денешься. Коронная шуточка: "Жадина, я сейчас тебе две оторванные ноги принесу, а ты их от гриппа полечи". А я им говорю: "Полечу, конечно, а они потом еще обе встанут и мне спасибо скажут".— Почему, кстати, позывной "Жадина"?– Это наши ребята придумали: "Раз в медроте работала, значит, кровь мужчин прилично попила, а теперь к нам пришла кровь пить – будешь Жадиной". Буду жадиной – нет проблем.— Ты согласна, что у войны не женское лицо?– Все от человека зависит. Если он хочет защищать свою страну и своих ребят, он имеет на это полное право. Какая разница – мужчина или женщина? Я знаю одну медсестру, которая ушла из медицинской роты в ополчение. Она так говорит: "Война съела лучшие годы моей жизни, но я не жалею, ведь я стояла грудью за свою страну".

https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839217756.html

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

https://ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1828935913.html

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общество, белгород, кременная, спецоперация, интервью, донбасс, скорая помощь, медицина