https://ria.ru/20230118/detsady-1845763453.html

Путин призвал решить проблему нехватки мест в детских садах

Путин призвал решить проблему нехватки мест в детских садах - РИА Новости, 18.01.2023

Путин призвал решить проблему нехватки мест в детских садах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что уже в текущем году нужно решить во всех регионах задачу, чтобы детей в детские сады могли устроить 100% желающих. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T16:11

2023-01-18T16:11

2023-01-18T16:11

общество

владимир путин

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что уже в текущем году нужно решить во всех регионах задачу, чтобы детей в детские сады могли устроить 100% желающих. "Думаю, что в этом году, в следующем точно, желательно в этом, по всем регионам решить эту задачу - чтобы все 100% желающих могли отдать своих детей в детские сады, детские дошкольные образовательные учреждения", - сказал Путин на встрече с рабочими Обуховского завода. По его словам, сегодня в РФ насчитывается 64 региона, где на 100% удовлетворены такие потребности. В частности, решения такой задачи необходимо добиться и в Петербурге, хотя здесь, как отметил Путин, "действительно практически во всех районах это сделано".

https://ria.ru/20221214/kuban-1838477983.html

https://ria.ru/20221109/mesta-1830131498.html

россия

санкт-петербург

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия, санкт-петербург