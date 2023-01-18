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Путин призвал решить проблему нехватки мест в детских садах - РИА Новости, 18.01.2023
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Путин призвал решить проблему нехватки мест в детских садах
Путин призвал решить проблему нехватки мест в детских садах - РИА Новости, 18.01.2023
Путин призвал решить проблему нехватки мест в детских садах
Президент РФ Владимир Путин заявил, что уже в текущем году нужно решить во всех регионах задачу, чтобы детей в детские сады могли устроить 100% желающих. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T16:11
2023-01-18T16:11
общество
владимир путин
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что уже в текущем году нужно решить во всех регионах задачу, чтобы детей в детские сады могли устроить 100% желающих. "Думаю, что в этом году, в следующем точно, желательно в этом, по всем регионам решить эту задачу - чтобы все 100% желающих могли отдать своих детей в детские сады, детские дошкольные образовательные учреждения", - сказал Путин на встрече с рабочими Обуховского завода. По его словам, сегодня в РФ насчитывается 64 региона, где на 100% удовлетворены такие потребности. В частности, решения такой задачи необходимо добиться и в Петербурге, хотя здесь, как отметил Путин, "действительно практически во всех районах это сделано".
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общество, владимир путин, россия, санкт-петербург
Общество, Владимир Путин, Россия, Санкт-Петербург
16:11 18.01.2023
 
Путин призвал решить проблему нехватки мест в детских садах

Путин призвал добиться, чтобы сто процентов желающих смогли отдать детей в детсады

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в медиабанкДетский сад
Детский сад - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Детский сад . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что уже в текущем году нужно решить во всех регионах задачу, чтобы детей в детские сады могли устроить 100% желающих.
"Думаю, что в этом году, в следующем точно, желательно в этом, по всем регионам решить эту задачу - чтобы все 100% желающих могли отдать своих детей в детские сады, детские дошкольные образовательные учреждения", - сказал Путин на встрече с рабочими Обуховского завода.
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По его словам, сегодня в РФ насчитывается 64 региона, где на 100% удовлетворены такие потребности.
В частности, решения такой задачи необходимо добиться и в Петербурге, хотя здесь, как отметил Путин, "действительно практически во всех районах это сделано".
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