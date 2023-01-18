Рейтинг@Mail.ru
На Чернобыльской АЭС начала работу постоянная миссия МАГАТЭ - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230118/chaes-1845774265.html
На Чернобыльской АЭС начала работу постоянная миссия МАГАТЭ
На Чернобыльской АЭС начала работу постоянная миссия МАГАТЭ - РИА Новости, 18.01.2023
На Чернобыльской АЭС начала работу постоянная миссия МАГАТЭ
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о начале работы постоянной миссии агентства на Чернобыльской атомной... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T16:37
2023-01-18T16:52
в мире
рафаэль гросси
украина
магатэ
чернобыльская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780088265_0:0:1747:983_1920x0_80_0_0_a4342d0d24e89e22c7025da227a95a5c.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о начале работы постоянной миссии агентства на Чернобыльской атомной электростанции.Гендиректор организации также отметил, что большая часть деятельности на станции восстановлена.Ранее на этой неделе сообщалось о размещении миссий МАГАТЭ на Ровенской и Южно-Украинской АЭС. Глава МАГАТЭ перед этим неоднократно анонсировал ввод миссий агентства на всех украинских АЭС.
https://ria.ru/20230117/zaes-1845589195.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780088265_238:0:1637:1049_1920x0_80_0_0_78a1c3d47b8448e7638267b98a2ddd88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рафаэль гросси, украина, магатэ, чернобыльская аэс
В мире, Рафаэль Гросси, Украина, МАГАТЭ, Чернобыльская АЭС
16:37 18.01.2023 (обновлено: 16:52 18.01.2023)
 
На Чернобыльской АЭС начала работу постоянная миссия МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ Гросси сообщил о размещении постоянной миссии агентства на Чернобыльской АЭС

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкВид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео
Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о начале работы постоянной миссии агентства на Чернобыльской атомной электростанции.
"МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие на Украине. Сегодня я запустил миссию поддержки и помощи МАГАТЭ в Чернобыле", - сообщил Гросси в Twitter.
Гендиректор организации также отметил, что большая часть деятельности на станции восстановлена.
Ранее на этой неделе сообщалось о размещении миссий МАГАТЭ на Ровенской и Южно-Украинской АЭС. Глава МАГАТЭ перед этим неоднократно анонсировал ввод миссий агентства на всех украинских АЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 20:32Специальная военная операция на Украине
В МАГАТЭ призвали Москву и Киев ускорить создание защитной зоны на ЗАЭС
 
В миреРафаэль ГроссиУкраинаМАГАТЭЧернобыльская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала