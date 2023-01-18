https://ria.ru/20230118/chaes-1845774265.html
На Чернобыльской АЭС начала работу постоянная миссия МАГАТЭ
На Чернобыльской АЭС начала работу постоянная миссия МАГАТЭ - РИА Новости, 18.01.2023
На Чернобыльской АЭС начала работу постоянная миссия МАГАТЭ
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о начале работы постоянной миссии агентства на Чернобыльской атомной... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T16:37
2023-01-18T16:37
2023-01-18T16:52
в мире
рафаэль гросси
украина
магатэ
чернобыльская аэс
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о начале работы постоянной миссии агентства на Чернобыльской атомной электростанции.Гендиректор организации также отметил, что большая часть деятельности на станции восстановлена.Ранее на этой неделе сообщалось о размещении миссий МАГАТЭ на Ровенской и Южно-Украинской АЭС. Глава МАГАТЭ перед этим неоднократно анонсировал ввод миссий агентства на всех украинских АЭС.
https://ria.ru/20230117/zaes-1845589195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рафаэль гросси, украина, магатэ, чернобыльская аэс
В мире, Рафаэль Гросси, Украина, МАГАТЭ, Чернобыльская АЭС
16:37 18.01.2023 (обновлено: 16:52 18.01.2023)
На Чернобыльской АЭС начала работу постоянная миссия МАГАТЭ
Глава МАГАТЭ Гросси сообщил о размещении постоянной миссии агентства на Чернобыльской АЭС