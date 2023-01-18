https://ria.ru/20230118/chaes-1845774265.html

На Чернобыльской АЭС начала работу постоянная миссия МАГАТЭ

На Чернобыльской АЭС начала работу постоянная миссия МАГАТЭ - РИА Новости, 18.01.2023

На Чернобыльской АЭС начала работу постоянная миссия МАГАТЭ

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о начале работы постоянной миссии агентства на Чернобыльской атомной... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T16:37

2023-01-18T16:37

2023-01-18T16:52

в мире

рафаэль гросси

украина

магатэ

чернобыльская аэс

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о начале работы постоянной миссии агентства на Чернобыльской атомной электростанции.Гендиректор организации также отметил, что большая часть деятельности на станции восстановлена.Ранее на этой неделе сообщалось о размещении миссий МАГАТЭ на Ровенской и Южно-Украинской АЭС. Глава МАГАТЭ перед этим неоднократно анонсировал ввод миссий агентства на всех украинских АЭС.

https://ria.ru/20230117/zaes-1845589195.html

украина

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, рафаэль гросси, украина, магатэ, чернобыльская аэс