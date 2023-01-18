https://ria.ru/20230118/brovary-1845692479.html

Генпрокуратура Украины рассказала о расследовании авиакатастрофы в Броварах

Генпрокуратура Украины рассказала о расследовании авиакатастрофы в Броварах - РИА Новости, 18.01.2023

Генпрокуратура Украины рассказала о расследовании авиакатастрофы в Броварах

Офис генпрокурора Украины рассматривает все возможные версии причин крушения вертолета в Броварах Киевской области, которым летело руководство МВД, заявил... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T12:46

2023-01-18T12:46

2023-01-18T12:47

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины рассматривает все возможные версии причин крушения вертолета в Броварах Киевской области, которым летело руководство МВД, заявил украинский генпрокурор Андрей Костин.Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. По последним данным, погибли 18 человек, среди них глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый зам Евгений Енин, пострадали 29, в том числе 15 детей. В качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко."️Сейчас на месте трагедии работают следователи и эксперты. Проводятся неотложные следственные действия. На данный момент мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолета. Досудебное расследование поручено следователям службы безопасности Украины", - написал Костин в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что дело находится под его личным контролем. Костин добавил, что есть информация о 17 погибших, включая троих детей, ранены 29 человек, из них 15 детей, пострадавших доставили в больницу.Премьер Украины Денис Шмыгаль поручил создать специальную группу по детальному расследованию всех обстоятельств трагедии в Броварах.

https://ria.ru/20230118/vertolet-1845659722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, бровары, киевская область