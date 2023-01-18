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Генпрокуратура Украины рассказала о расследовании авиакатастрофы в Броварах - РИА Новости, 18.01.2023
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Генпрокуратура Украины рассказала о расследовании авиакатастрофы в Броварах
Генпрокуратура Украины рассказала о расследовании авиакатастрофы в Броварах - РИА Новости, 18.01.2023
Генпрокуратура Украины рассказала о расследовании авиакатастрофы в Броварах
Офис генпрокурора Украины рассматривает все возможные версии причин крушения вертолета в Броварах Киевской области, которым летело руководство МВД, заявил... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:46
2023-01-18T12:47
в мире
украина
бровары
киевская область
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины рассматривает все возможные версии причин крушения вертолета в Броварах Киевской области, которым летело руководство МВД, заявил украинский генпрокурор Андрей Костин.Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. По последним данным, погибли 18 человек, среди них глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый зам Евгений Енин, пострадали 29, в том числе 15 детей. В качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко."️Сейчас на месте трагедии работают следователи и эксперты. Проводятся неотложные следственные действия. На данный момент мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолета. Досудебное расследование поручено следователям службы безопасности Украины", - написал Костин в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что дело находится под его личным контролем. Костин добавил, что есть информация о 17 погибших, включая троих детей, ранены 29 человек, из них 15 детей, пострадавших доставили в больницу.Премьер Украины Денис Шмыгаль поручил создать специальную группу по детальному расследованию всех обстоятельств трагедии в Броварах.
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в мире, украина, бровары, киевская область
В мире, Украина, Бровары, Киевская область
12:46 18.01.2023 (обновлено: 12:47 18.01.2023)
 
Генпрокуратура Украины рассказала о расследовании авиакатастрофы в Броварах

Генпрокуратура Украины рассматривает все возможные версии крушения вертолета в Броварах

© фото очевидцаЗдание детского сада, пострадавшее в результате падения вертолета в Броварах, Украина
Здание детского сада, пострадавшее в результате падения вертолета в Броварах, Украина
© фото очевидца
Здание детского сада, пострадавшее в результате падения вертолета в Броварах, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины рассматривает все возможные версии причин крушения вертолета в Броварах Киевской области, которым летело руководство МВД, заявил украинский генпрокурор Андрей Костин.
Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. По последним данным, погибли 18 человек, среди них глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый зам Евгений Енин, пострадали 29, в том числе 15 детей. В качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
"️Сейчас на месте трагедии работают следователи и эксперты. Проводятся неотложные следственные действия. На данный момент мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолета. Досудебное расследование поручено следователям службы безопасности Украины", - написал Костин в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что дело находится под его личным контролем. Костин добавил, что есть информация о 17 погибших, включая троих детей, ранены 29 человек, из них 15 детей, пострадавших доставили в больницу.
Премьер Украины Денис Шмыгаль поручил создать специальную группу по детальному расследованию всех обстоятельств трагедии в Броварах.
На месте падения вертолета в Броварах, Украина - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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