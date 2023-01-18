https://ria.ru/20230118/brovary-1845683882.html

Власти подтвердили, что в авиакатастрофе в Броварах погибли 18 человек

Власти подтвердили, что в авиакатастрофе в Броварах погибли 18 человек - РИА Новости, 18.01.2023

Власти подтвердили, что в авиакатастрофе в Броварах погибли 18 человек

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба подтвердил, что число погибших в авиакатастрофе в Броварах выросло до 18, число пострадавших... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T12:21

2023-01-18T12:21

2023-01-18T12:37

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денис монастырский

бровары

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба подтвердил, что число погибших в авиакатастрофе в Броварах выросло до 18, число пострадавших увеличилось до 29, среди них 15 детей. Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на МВД ранее сообщало, что число погибших в результате авиакатастрофы в Броварах выросло до 18, среди них трое детей, пострадали 26 человек, среди них 12 детей. "Трагедия в Броварах. Количество жертв выросло. По состоянию на 10.30 (11.30 мск) - 18 погибших, в том числе трое детей. Известно о 29 пострадавших, среди которых 15 детей", - написал Кулеба в своем Telegram-канале. Ранее Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. Сотрудников и воспитанников детского сада эвакуировали. В национальной полиции Украины заявили, что при авиакатастрофе в Броварах погибли глава МВД Денис Монастырский и его первый зам Евгений Енин, они находились в упавшем вертолете госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, денис монастырский, бровары, украина, евгений енин