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Власти подтвердили, что в авиакатастрофе в Броварах погибли 18 человек - РИА Новости, 18.01.2023
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Власти подтвердили, что в авиакатастрофе в Броварах погибли 18 человек
Власти подтвердили, что в авиакатастрофе в Броварах погибли 18 человек - РИА Новости, 18.01.2023
Власти подтвердили, что в авиакатастрофе в Броварах погибли 18 человек
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба подтвердил, что число погибших в авиакатастрофе в Броварах выросло до 18, число пострадавших... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:21
2023-01-18T12:37
в мире
денис монастырский
бровары
украина
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба подтвердил, что число погибших в авиакатастрофе в Броварах выросло до 18, число пострадавших увеличилось до 29, среди них 15 детей. Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на МВД ранее сообщало, что число погибших в результате авиакатастрофы в Броварах выросло до 18, среди них трое детей, пострадали 26 человек, среди них 12 детей. "Трагедия в Броварах. Количество жертв выросло. По состоянию на 10.30 (11.30 мск) - 18 погибших, в том числе трое детей. Известно о 29 пострадавших, среди которых 15 детей", - написал Кулеба в своем Telegram-канале. Ранее Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. Сотрудников и воспитанников детского сада эвакуировали. В национальной полиции Украины заявили, что при авиакатастрофе в Броварах погибли глава МВД Денис Монастырский и его первый зам Евгений Енин, они находились в упавшем вертолете госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
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в мире, денис монастырский, бровары, украина, евгений енин
В мире, Денис Монастырский, Бровары, Украина, Евгений Енин
12:21 18.01.2023 (обновлено: 12:37 18.01.2023)
 
Власти подтвердили, что в авиакатастрофе в Броварах погибли 18 человек

При крушении вертолета главы МВД Украины в Броварах Киевской области погибли 18 человек

© AFP 2023 / Sergei SupinskyНа месте падения вертолета в Броварах, Украина
На месте падения вертолета в Броварах, Украина - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AFP 2023 / Sergei Supinsky
На месте падения вертолета в Броварах, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба подтвердил, что число погибших в авиакатастрофе в Броварах выросло до 18, число пострадавших увеличилось до 29, среди них 15 детей.
Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на МВД ранее сообщало, что число погибших в результате авиакатастрофы в Броварах выросло до 18, среди них трое детей, пострадали 26 человек, среди них 12 детей.
"Трагедия в Броварах. Количество жертв выросло. По состоянию на 10.30 (11.30 мск) - 18 погибших, в том числе трое детей. Известно о 29 пострадавших, среди которых 15 детей", - написал Кулеба в своем Telegram-канале.
Ранее Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. Сотрудников и воспитанников детского сада эвакуировали.
В национальной полиции Украины заявили, что при авиакатастрофе в Броварах погибли глава МВД Денис Монастырский и его первый зам Евгений Енин, они находились в упавшем вертолете госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
На месте падения вертолета в Броварах, Украина
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В миреДенис МонастырскийБроварыУкраинаЕвгений Енин
 
 
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