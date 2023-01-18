https://ria.ru/20230118/brovary-1845668690.html

Число погибших при авиакатастрофе в Броварах выросло до 18, пишут СМИ

Число погибших при авиакатастрофе в Броварах выросло до 18, пишут СМИ - РИА Новости, 18.01.2023

Число погибших при авиакатастрофе в Броварах выросло до 18, пишут СМИ

Число погибших при авиакатастрофе в Броварах Киевской области выросло до 18, среди них трое детей, пострадали 26 человек, среди них 12 детей, сообщает... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T11:38

2023-01-18T11:38

2023-01-18T11:52

в мире

денис монастырский

евгений енин

киевская область

бровары

украина

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Число погибших при авиакатастрофе в Броварах Киевской области выросло до 18, среди них трое детей, пострадали 26 человек, среди них 12 детей, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на МВД. "Количество жертв в результате падения вертолета в Броварах выросло до 18 человек", - пишет издание. Также отмечается, что среди погибших - трое детей, пострадали 26 человек, в том числе 12 детей. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что "на сейчас 17 погибших, из них двое детей"."В больницах находятся 22 человека, 10 из которых - дети. На месте продолжается спасательная операция", - написал Тимошенко в своем Telegram-канале.Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. Сотрудников и воспитанников детского сада эвакуировали. В национальной полиции Украины заявили, что при авиакатастрофе в Броварах погибли глава МВД Денис Монастырский и его первый зам Евгений Енин, они находились в упавшем вертолете госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

https://ria.ru/20230118/dnr-1845619885.html

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Влада Копылова

в мире, денис монастырский, евгений енин, киевская область, бровары, украина