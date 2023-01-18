Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при авиакатастрофе в Броварах выросло до 18, пишут СМИ - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230118/brovary-1845668690.html
Число погибших при авиакатастрофе в Броварах выросло до 18, пишут СМИ
Число погибших при авиакатастрофе в Броварах выросло до 18, пишут СМИ - РИА Новости, 18.01.2023
Число погибших при авиакатастрофе в Броварах выросло до 18, пишут СМИ
Число погибших при авиакатастрофе в Броварах Киевской области выросло до 18, среди них трое детей, пострадали 26 человек, среди них 12 детей, сообщает... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:38
2023-01-18T11:52
в мире
денис монастырский
евгений енин
киевская область
бровары
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845652574_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6a7d6fc3f94816e460702d5720cf8165.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Число погибших при авиакатастрофе в Броварах Киевской области выросло до 18, среди них трое детей, пострадали 26 человек, среди них 12 детей, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на МВД. "Количество жертв в результате падения вертолета в Броварах выросло до 18 человек", - пишет издание. Также отмечается, что среди погибших - трое детей, пострадали 26 человек, в том числе 12 детей. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что "на сейчас 17 погибших, из них двое детей"."В больницах находятся 22 человека, 10 из которых - дети. На месте продолжается спасательная операция", - написал Тимошенко в своем Telegram-канале.Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. Сотрудников и воспитанников детского сада эвакуировали. В национальной полиции Украины заявили, что при авиакатастрофе в Броварах погибли глава МВД Денис Монастырский и его первый зам Евгений Енин, они находились в упавшем вертолете госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
https://ria.ru/20230118/dnr-1845619885.html
киевская область
бровары
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845652574_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e9dc3054c51735c02a0383a864a262d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис монастырский, евгений енин, киевская область, бровары, украина
В мире, Денис Монастырский, Евгений Енин, Киевская область, Бровары, Украина
11:38 18.01.2023 (обновлено: 11:52 18.01.2023)
 
Число погибших при авиакатастрофе в Броварах выросло до 18, пишут СМИ

"Зеркало недели": при авиакатастрофе в Броварах погибли 18 человек, в том числе трое детей

© фото очевидцаНа месте падения вертолета в Броварах, Украина
На месте падения вертолета в Броварах, Украина
© фото очевидца
На месте падения вертолета в Броварах, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Число погибших при авиакатастрофе в Броварах Киевской области выросло до 18, среди них трое детей, пострадали 26 человек, среди них 12 детей, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на МВД.
"Количество жертв в результате падения вертолета в Броварах выросло до 18 человек", - пишет издание. Также отмечается, что среди погибших - трое детей, пострадали 26 человек, в том числе 12 детей.
Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что "на сейчас 17 погибших, из них двое детей".
"В больницах находятся 22 человека, 10 из которых - дети. На месте продолжается спасательная операция", - написал Тимошенко в своем Telegram-канале.
Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. Сотрудников и воспитанников детского сада эвакуировали.
В национальной полиции Украины заявили, что при авиакатастрофе в Броварах погибли глава МВД Денис Монастырский и его первый зам Евгений Енин, они находились в упавшем вертолете госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Ян Гагин о том, как украинские солдаты подставляют польских наемников - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 06:36Специальная военная операция на Украине
ВСУ выдают в радиоэфире позиции польских наемников, рассказали в ДНР
 
В миреДенис МонастырскийЕвгений ЕнинКиевская областьБроварыУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала